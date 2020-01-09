Пятилетний ребёнок пострадал в ДТП с маршруткой в Заельцовском районе

— В этот четверг, в 19:15, «Газель» 25 маршрута двигалась по Красному проспекту со стороны улицы Дмитрия Донского в сторону улицы Аэропорт. На пересечении с улицей Георгия Колонды столкнулись с автомобилем Toyota Corolla, который двигался навстречу в сторону улицы Объединения. В результате ДТП два пассажира маршрутной «Газели» доставлены в больницу, их травмы уточняются. Пятилетний ребенок, находившийся в машине Toyota Corolla также был доставлен в больницу для уточнения диагноза, — рассказал инспектор отделения пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

Сегодня вечером, 9 января, в Заельцовском районе Новосибирска произошло ДТП: маршрутка № 25 столкнулась с Toyota Corolla. В результате аварии троих пострадавших увезли в больницу. Один из них — пятилетний ребёнок.

ГИБДД Новосибирской области напоминает, что дети до 7 лет должны перевозиться в автомобиле в автолюльке или автокресле, в соответствии с весом и ростом ребёнка. А с 7 до 11 лет включительно допускается перевозить ребёнка на заднем сидении автомобиля, пристегнув штатным ремнем безопасности.



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Ещё одно жёсткое ДТП произошло сегодня утром, 9 января, на федеральной трассе Р-256 в районе Поклонного креста на въезде в Бердск. Женщина скончалась до приезда скорой, ещё два водителя пострадали в аварии.

