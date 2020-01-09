9 января четверг
СЕЙЧАС -13°С
Пробки 1/10
usd 61.91
eur 69.38
СЕЙЧАС -13°С
Пробки 1/10
usd 61.91
eur 69.38

Все новости

Все новости
Происшествия

Пятилетний ребёнок пострадал в ДТП с маршруткой в Заельцовском районе

Всего в аварии пострадали три человека

577
4 Обсудить

Поделиться

В результате ДТП троих пострадавших доставили в больницу

В результате ДТП троих пострадавших доставили в больницу

Сегодня вечером, 9 января, в Заельцовском районе Новосибирска произошло ДТП: маршрутка № 25 столкнулась с Toyota Corolla. В результате аварии троих пострадавших увезли в больницу. Один из них — пятилетний ребёнок. 

— В этот четверг, в 19:15, «Газель» 25 маршрута двигалась по Красному проспекту со стороны улицы Дмитрия Донского в сторону улицы Аэропорт. На пересечении с улицей Георгия Колонды столкнулись с автомобилем Toyota Corolla, который двигался навстречу в сторону улицы Объединения. В результате ДТП два пассажира маршрутной «Газели» доставлены в больницу, их травмы уточняются. Пятилетний ребенок, находившийся в машине Toyota Corolla также был доставлен в больницу для уточнения диагноза, — рассказал инспектор отделения пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

На пересечении улиц маршрутка столкнулась с автомобилем Toyota Corolla

На пересечении улиц маршрутка столкнулась с автомобилем Toyota Corolla

ГИБДД Новосибирской области напоминает, что дети до 7 лет должны перевозиться в автомобиле в автолюльке или автокресле, в соответствии с весом и ростом ребёнка. А с 7 до 11 лет включительно допускается перевозить ребёнка на заднем сидении автомобиля, пристегнув штатным ремнем безопасности.

Если вы стали свидетелем этого происшествия или вам известны какие-то дополнительные сведения о случившемся, присылайте нам информацию и фото через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру: 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

Ещё одно жёсткое ДТП произошло сегодня утром, 9 января, на федеральной трассе Р-256 в районе Поклонного креста на въезде в Бердск.  Женщина скончалась до приезда скорой, ещё два водителя пострадали в аварии.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 2

Поделиться

Поделиться

авария. ДТПЗаельцовский район
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (4)

Сергей
9 янв 2020 в 21:42

Одного не могу понять по представленным фотографиям - у нас что в городе уже ввели левостороннее движение?

Фото пользователя
9 янв 2020 в 21:40

Так-то там светофор имеется. Явно водитель "Тойоты" налево проскочить хотел. А светофор для поворота налево там очень и очень невнятно работает.

лена путина
9 янв 2020 в 21:39

когда их отменят? это же просто кошмар. заменить на автобусы. водители на ходу берут деньги. водят нарушая пдд. маршрутки - это зло.