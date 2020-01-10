Хорошо увидит фотоаппарат: этой ночью Луна потускнеет в небе над Новосибирском

Сегодня, в ночь с 10 на 11 января, в небе над Новосибирском при хороших погодных условиях можно будет наблюдать лунное затмение.



Луна начнёт темнеть около 00:13, сообщил корреспонденту НГС методист Новосибирского планетария Андрей Никифоров. Затмение продлится примерно до 4:15.



— Оно полутеневое, это когда Луна входит в тень Земли и, скажем, мы в Новосибирске увидим не полное лунное, а только полутень. То есть там есть несколько фаз: полутеневое, а потом теневое затмение Луны.



В это время спутник Земли будет менее ярким, чем обычно. Специалист добавил, что невооружённым взглядом сложно разглядеть тот момент, когда Луна войдёт в тень, поэтому лучше смотреть в бинокль или телескоп со специальным фильтром. Также можно сделать фото на камеру телефона, потому что она сможет зафиксировать затемнение лучше, чем человеческий глаз.

