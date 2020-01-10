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Наука

Хорошо увидит фотоаппарат: этой ночью Луна потускнеет в небе над Новосибирском

Если позволит погода, жители города смогут увидеть теневое лунное затмение

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Жители Новосибирска увидят не полное лунное затмение, а только полутень

Жители Новосибирска увидят не полное лунное затмение, а только полутень

Сегодня, в ночь с 10 на 11 января, в небе над Новосибирском при хороших погодных условиях можно будет наблюдать лунное затмение. 

Луна начнёт темнеть около 00:13, сообщил корреспонденту НГС методист Новосибирского планетария Андрей Никифоров. Затмение продлится примерно до 4:15.

— Оно полутеневое, это когда Луна входит в тень Земли и, скажем, мы в Новосибирске увидим не полное лунное, а только полутень. То есть там есть несколько фаз: полутеневое, а потом теневое затмение Луны.

В это время спутник Земли будет менее ярким, чем обычно. Специалист добавил, что невооружённым взглядом сложно разглядеть тот момент, когда Луна войдёт в тень, поэтому лучше смотреть в бинокль или телескоп со специальным фильтром. Также можно сделать фото на камеру телефона, потому что она сможет зафиксировать затемнение лучше, чем человеческий глаз.

Специалист отметил, что такие астрономические явления — не редкость. В этом году ожидается ещё несколько затмений. 

В прошлом январе лунное затмение случилось 21 января, но новосибирцы его наблюдать не могли, так как в это время в городе был день. Зато они могли наблюдать другое явление — суперлуние.

А в конце прошлого года — утром 26 декабря — в небе над Новосибирском произошло солнечное затмение.

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лунное затемение
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КОММЕНТАРИИ (8)

Прорицатель
10 янв 2020 в 10:44

С Рождества до Крещения, особенно в Лунные затмения хорошо гадать! Женщины гадайте на своего суженного, сейчас гадания сбываются, проверено веками!

Фото пользователя
10 янв 2020 в 10:31

Лунное затмение - это хорошо.

10 янв 2020 в 11:13

Ага, фотоаппарат то точно все зафиксирует.
Только забыл добавить, что надо настраивать все параметры вручную и делать серию снимков, тогда сравнивая их между собой можно отследить разницу.
В автомате фотоаппарат просто выровняет экспозицию и разницы не будет. По одиночному снимку, тоже ничего не увидишь - эффектного кадра не будет.