Новосибирец решил отказаться от посылки с AliExpress — на почте ему пришлось вызвать полицию

Вчера, 8 января, новосибирец Григорий Худоногов пришёл в новосибирское отделении «Почты России» на улице Ленинградской, 100, чтобы отказаться от посылки — его требование вернуть заказ продавцу обернулось вызовом сотрудников полиции и Росгвардии.

Мужчина сообщил в редакцию НГС, что пришёл в отделение подать письменное заявление на имя начальника, однако там зарегистрировать его отказались.



— Ко мне пришло почтовое отправление с «Алиэкспресса», но я не хочу его получать. Соответственно, я пришёл с заявлением об отказе в его получении. Потом бы я снял копию, отдал на «Алиэкспресс» это завизированное подписью и печатью почты заявление, а мне бы сделали финансовый возврат денег с сайта. Я заявление написал от руки, отдал сотрудникам почты, но у меня его принимать отказались. Мне объяснили, что через 30 дней моя посылка туда уйдёт (обратно в Китай. — Прим. ред). Но посылка-то уйдёт, но и спор на «Алиэкспрессе» будет закрыт и не в мою пользу, а значит, денег за покупку можно не ждать, — пояснил он.

