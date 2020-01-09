Новосибирец решил отказаться от посылки с AliExpress — на почте ему пришлось вызвать полицию

Вчера, 8 января, новосибирец Григорий Худоногов пришёл в новосибирское отделении «Почты России» на улице Ленинградской, 100, чтобы отказаться от посылки — его требование вернуть заказ продавцу обернулось вызовом сотрудников полиции и Росгвардии.
Мужчина сообщил в редакцию НГС, что пришёл в отделение подать письменное заявление на имя начальника, однако там зарегистрировать его отказались.
— Ко мне пришло почтовое отправление с «Алиэкспресса», но я не хочу его получать. Соответственно, я пришёл с заявлением об отказе в его получении. Потом бы я снял копию, отдал на «Алиэкспресс» это завизированное подписью и печатью почты заявление, а мне бы сделали финансовый возврат денег с сайта. Я заявление написал от руки, отдал сотрудникам почты, но у меня его принимать отказались. Мне объяснили, что через 30 дней моя посылка туда уйдёт (обратно в Китай. — Прим. ред). Но посылка-то уйдёт, но и спор на «Алиэкспрессе» будет закрыт и не в мою пользу, а значит, денег за покупку можно не ждать, — пояснил он.
По словам Григория Худоногова, на китайском сайте он заказал технику для автомобиля на общую сумму около 12 тысяч рублей.
С просьбами зарегистрировать его заявление он обращался к нескольким операторам отделения, но везде получал отказ.
— Должностные лица в лице операторов, а также в лице руководителя данного почтового отделения игнорируют Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 N 59-ФЗ ст.2 п.1, а также вышеуказанные действия (бездействия) должностных лиц, связанные с ненадлежащей обработкой обращений и запросов граждан, являются административными правонарушениями, которые предусмотрены статьёй 5.39 и статьёй 5.59 КоАП РФ, — написал он в редакцию НГС.
В результате мужчина вызвал полицию в отделение. Пока Григорий дожидался приезда сотрудников правоохранительных органов, почтовое отделение закрылось. Так как мужчина отказался покидать его, работники «Почты России» нажали на тревожную кнопку вызова экипажа Росгвардии.
Как уточнили в пресс-службе областного управления Росгвардии, вызов экипажа действительно был, но он почти сразу же уехал, поскольку на место уже прибыла полиция.
— Там уже работали сотрудники патрульно-постовой службы, которые прибыли раньше наших сотрудников. Соответственно, заявление от гражданина, который был, судя по всему, недоволен качеством обслуживания, принимали именно они, — добавили в пресс-службе.
Вызов сотрудников полиции в почтовое отделение
В пресс-службе УФПС Новосибирской области АО «Почта России» свой комментарий обещали предоставить позже.
В сентябре новосибирцы пожаловались на отказ работников почты принимать дешёвые посылки, позже в «Почте России» рассказали, что сотрудники были неправы.