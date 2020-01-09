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Новосибирец решил отказаться от посылки с AliExpress — на почте ему пришлось вызвать полицию

По словам мужчины, он заказал на «Алиэкспрессе» технику на 12 тысяч, но решил отказаться её получать

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Причиной конфликта стал отказ сотрудников отделения принимать заявление новосибирца

Причиной конфликта стал отказ сотрудников отделения принимать заявление новосибирца

Вчера, 8 января, новосибирец Григорий Худоногов пришёл в новосибирское отделении «Почты России» на улице Ленинградской, 100, чтобы отказаться от посылки — его требование вернуть заказ продавцу обернулось вызовом сотрудников полиции и Росгвардии.

Мужчина сообщил в редакцию НГС, что пришёл в отделение подать письменное заявление на имя начальника, однако там зарегистрировать его отказались.

— Ко мне пришло почтовое отправление с «Алиэкспресса», но я не хочу его получать. Соответственно, я пришёл с заявлением об отказе в его получении. Потом бы я снял копию, отдал на «Алиэкспресс» это завизированное подписью и печатью почты заявление, а мне бы сделали финансовый возврат денег с сайта. Я заявление написал от руки, отдал сотрудникам почты, но у меня его принимать отказались. Мне объяснили, что через 30 дней моя посылка туда уйдёт (обратно в Китай. — Прим. ред). Но посылка-то уйдёт, но и спор на «Алиэкспрессе» будет закрыт и не в мою пользу, а значит, денег за покупку можно не ждать, — пояснил он.

По словам Григория Худоногова, на китайском сайте он заказал технику для автомобиля на общую сумму около 12 тысяч рублей.

С просьбами зарегистрировать его заявление он обращался к нескольким операторам отделения, но везде получал отказ.

— Должностные лица в лице операторов, а также в лице руководителя данного почтового отделения игнорируют Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 N 59-ФЗ ст.2 п.1, а также вышеуказанные действия (бездействия) должностных лиц, связанные с ненадлежащей обработкой обращений и запросов граждан, являются административными правонарушениями, которые предусмотрены статьёй 5.39 и статьёй 5.59 КоАП РФ, — написал он в редакцию НГС.

В результате мужчина вызвал полицию в отделение. Пока Григорий дожидался приезда сотрудников правоохранительных органов, почтовое отделение закрылось. Так как мужчина отказался покидать его, работники «Почты России» нажали на тревожную кнопку вызова экипажа Росгвардии.

Как уточнили в пресс-службе областного управления Росгвардии, вызов экипажа действительно был, но он почти сразу же уехал, поскольку на место уже прибыла полиция.

— Там уже работали сотрудники патрульно-постовой службы, которые прибыли раньше наших сотрудников. Соответственно, заявление от гражданина, который был, судя по всему, недоволен качеством обслуживания, принимали именно они, — добавили в пресс-службе.

Вызов сотрудников полиции в почтовое отделение № 8 корреспонденту НГС подтвердили пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. По факту случившегося конфликта уже проводится проверка.

В пресс-службе УФПС Новосибирской области АО «Почта России» свой комментарий обещали предоставить позже.

В сентябре новосибирцы пожаловались на отказ работников почты принимать дешёвые посылки, позже в «Почте России» рассказали, что сотрудники были неправы.

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«Почта России»конфликтРосгвардияполиция
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КОММЕНТАРИИ (21)

пенсионерка
9 янв 2020 в 18:41

сам виноват, сотрудники отделения поступили правильно.

9 янв 2020 в 18:44

Ну да,все как всегда,хочу купил,а как люди затратили свои силы,не хочу...
Стоит отметить,я сам получаю посылки именно на этой почте,вполне нормальное отношение,грамотные специалисты.Один раз только молоденькая как-то ничего не нашла,но думаю потихоньку и она научится

пенсионерка
9 янв 2020 в 18:40

Поэтому я ничего за границей не заказываю. Спокойно захожу в магазин и мне вежливые консультанты подсказывают какую технику лучше купить.