Следователи возбудили уголовное дело из-за захлебнувшегося в аквапарке подростка

— Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело из-за происшествия в аквапарке «Аквамир» — вчера в их джакузи захлебнулся 16-летний посетитель . У подростка врачи диагностировали клиническую смерть, но смогли вернуть у него сердцебиение и дыхание. Сейчас мальчик в крайне тяжёлом состоянии находится в реанимации.

Сейчас следователи опрашивают очевидцев — место происшествия они уже осмотрели.

Рука подростка, по словам очевидцев, застряла между трубами скамейки джакузи и, мальчик не мог подняться над водой - трое мужчин больше четырёх минут вызволяли его из этой ловушки. Врачам удалось запустить сердце пострадавшего и вернуть дыхание, но прогнозов по его выздоровлению никто дать сейчас не может.

Аквапарк на официальный запрос от корреспондента НГС по поводу случившегося до сих пор ничего не ответил.

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Инцидент в новосибирском аквапарке «Аквамир» произошел накануне вечером. Сначала в соцсетях стала распространяться информация, что в джакузи утонул мужчина — якобы он нырнул, зацепился за металлический элемент, не смог выбраться на поверхность и захлебнулся, но позже оказалось, что пострадавший — подросток.

