«Мяса у меня не нашли». Главу района Новосибирской области будут судить за убийство лосихи и двух лосят

Олег Конюк свою вину отрицает Фото: Ильнар Салахиев / ubinadm.nso.ru

Главу Убинского района Новосибирской области Олега Конюка обвиняют в незаконной охоте. По версии следствия, высокопоставленный чиновник в компании еще четырех человек убил лосиху и двух лосят. Уголовное дело уже передано на рассмотрение в Барабинский районный суд, но дата заседания ещё не назначена. Подробности узнал журналист НГС Дмитрий Северов.

Что случилось Преступление было совершено в декабре 2018 года — тогда же сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области передали в отделение полиции «Убинское» МО МВД России «Каргатский» заявление о преступлениях в сфере охраны животного мира, совершённых на территории района.



— За период времени с 07.12.2018 года по 09.12.2018 года на территории охотничьего хозяйства ООО «Таргет» — «Невское» Убинского района совершена незаконная добыча трёх особей лося с причинением государству особо крупного ущерба в размере 880 000 рублей, — кратко пояснили НГС в пресс-центре министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области. «Карабин был его» Изначально, вспоминает депутат Убинского района Новосибирской области Татьяна Ковалёва, уголовное дело было заведено местным отделением полиции, но когда выяснилось, что в деле присутствует должностное лицо — документы сразу же передали в Следственный комитет.

— Из карабина нашего главы убита лосиха и два лосёнка. Следствие доказало, что карабин был его. Расследование шло год. Когда препарировали лосиную голову, то обнаружили пулю. Говорят, боевую. Дело передано в суд, — утверждает депутат. В Барабинском районном суде и в Следственном комитете отказались рассказывать журналисту НГС подробности уголовного дела. Зато ответ от СУ СК России по Новосибирской области есть на руках у общественника Ростислава Антонова (копия имеется в распоряжении редакции НГС). В документе говорится, что уже на август 2019 года следствием была «установлена полная картина происшествия и ущерб, причинённый государству, который возмещён в полном объёме».

Депутат Татьяна Ковалёва опасается, что разбирательство закончится назначением судебного штрафа — в этом случае глава района не понесет уголовное наказание за незаконную охоту на лосей. Ещё три уголовных дела Это уже не первое уголовное дело, заведённое на Олега Конюка. В апреле 2018 года на него возбудили сразу три дела подряд. Также вместе с ним за пособничество судили председателя Совета депутатов Убинского района Сергея Сучкова. По всем этим делам были вынесены оправдательные приговоры.

— Сначала было одно уголовное дело по моему заявлению. Когда я пришла в Совет депутатов, то стала там критикой заниматься. Им это не понравилось. У меня стали вымогать депутатский мандат. Шантажировали тем, что у моего мужа имеется магазин модульного типа в центре Убинского села. У нас заканчивался договор аренды на земельный участок, нам — мужу и мне — дали понять, что если я не прекращу свою критику, то аренду земельного участка не продлят. Мне пришлось сдать мандат под таким нажимом. Я записала на диктофон то, как мне это открыто предложили, и написала заявление в Следственный комитет, — рассказывает Татьяна Ковалёва.

На Олега Конюка было возбуждено уголовное по ч. 2 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий, совершённое главой местного самоуправления». Следом в результате обыска у главы района нашли боевые патроны, что повлекло за собой ещё одно уголовное дело — по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение боеприпасов». Также возбудили уголовное дело по ст. 169 «Воспрепятствование предпринимательской деятельности». — По 169-й статье уголовное дело прекратили в связи с истечением срока давности. Он не стал доказывать свою правоту, в общем, прекратили уголовное преследование по нереабилитирующим обстоятельствам. По 222-й статье он признал вину, раскаялся, уголовное преследование прекратили в зале суда по ходатайству со стороны защиты, потому что за первый раз там идёт судебный штраф, дали ему 30 тысяч штрафа и дело прекратили. По 286-й статье 26 декабря вынесли оправдательный приговор. Судья сделал вывод, что не наступило последствий, потому что я потом вернула мандат. Дело было так: я сдала мандат, обменяла его на продление договора аренды земельного участка, с 21 апреля до 12 мая я не являлась депутатом, потом коллеги сказали, что пока сессии не было и можно забрать заявление. Я и написала заявление, что предыдущее заявление прошу считать недействительным, так как оно было написано под давлением, — утверждает Татьяна Ковалёва.

Что в свое оправдание говорит сам чиновник Глава Убинского района Олег Конюк свою вину отрицает. Уголовное преследование чиновник связывает с действиями оппозиции. По его словам, военные патроны у него были изъяты ещё при обыске по первому уголовному делу. — Вот это точно чушь, у меня до этого все военные патроны изъяли, поэтому их у меня не было. Это какая-то такая информация, которая пускается в СМИ и везде. Я не был ни на какой охоте, меня никто не поймал. Никто меня на том месте не взял. И мяса у меня не нашли, ничего нету. У меня на тот момент было две лицензии на лосей на другие охотхозяйства. Зачем бы я полез туда, где мне нельзя охотиться, если у меня есть две лицензии? Я ж не идиот. Дело просто надуманное, вот и всё. Только что меня оправдал суд. По одной статье — по сроку давности, по второй — мне суд вынес оправдательный приговор, — говорит глава Убинского района Олег Конюк. В день убийства лосихи и лосят, по словам Олега Конюка, он был в Николаевском охотхозяйстве — с друзьями охотился там на косулю. Чиновник утверждает, что в тот день они убили двух косуль, на которых имеются закрытые лицензии. А следствие, как он утверждает, уже нашло подозреваемого — этого человека чиновник лично не знает, но припомнил, что он переехал жить в Убинский район из Доволенского.

— Я его первый раз увидел в своей сводке, которую мне каждый день приносят на стол. Я ещё тогда подумал: во, блин, мы охотились в тот день там и вроде не слышали ни выстрела, ничего. Наверное, в разное время были там. Человек, у которого нашли мясо, шкуру, в конце концов признался, что это он. Куда ему было деваться, если это всё у него нашли, если не ошибаюсь, дня через три или четыре после того случая — по следу снегохода к нему приехали. Какого бы чёрта мы мясо у него хранили? Это уже чушь какая-то. И ко мне первый раз приехали брать показания 19 января на Крещение. Очень всё интересно. По словам главы района, поиском адвоката, который будет защищать его в суде, он ещё не занимался.

Тем не менее уголовное дело о незаконной охоте, где фигурирует фамилия Конюка, уже передано в суд. Вместе с ним на скамье подсудимых окажутся Виктор Камынин, Алексей Карабак, Михаил Мазиев и Александр Нехаев. У вас есть важная информация по этому делу? Свяжитесь с журналистом НГС по WhatsApp 8 982 781–74–07 .