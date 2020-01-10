Паркуюсь как «Крузак»: водитель Land Cruiser промазал при парковке, ударил легковушку и уехал (зря он это сделал)

— У дома по улице Заречная, 3 водитель на крутом «Крузаке» ударил машину задом своего автомобиля при попытке припарковаться, опосля скрылся, — сообщил в редакцию НГС читатель Алексей.

Камеры наблюдения запечатлели, как водитель Land Cruiser въезжает во двор, проезжает вдоль дома, разворачивается и с ходу включает заднюю передачу. Маневр получился неудачным — внедорожник бьет стоящую на парковочном месте легковушку, на кадрах видно, как разлетаются куски пластмассы. Затем Land Cruiser уезжает за дом.

— Во-первых, у нас предусмотрена административная ответственность статьей 12.27 «Оставление места ДТП», это же ДТП. И там лишение права управления. Во-вторых, у нас всегда находится кто-то, кто что-то видел. Обычно добросовестные граждане звонят либо в ГИБДД, либо в службу аварийных комиссаров и говорят — вот у меня что приключилось, что мне делать? И дальше уже ищут владельца пострадавшего автомобиля, — комментирует руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.

Ранее в Новосибирске камеры наблюдения запечатлели момент столкновения кроссовера Infiniti с двумя автомобилями — иномарка проехала на красный свет.