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Паркуюсь как «Крузак»: водитель Land Cruiser промазал при парковке, ударил легковушку и уехал (зря он это сделал)

Он не подозревал, что момент столкновения со стоящей машиной попал на камеру видеонаблюдения

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Land Cruiser 200 повредил легковушку

Land Cruiser 200 повредил легковушку

В Новосибирске водитель внедорожника Land Cruiser 200 в процессе неудачной парковки повредил другую машину — столкновение попало на видео.

— У дома по улице Заречная, 3 водитель на крутом «Крузаке» ударил машину задом своего автомобиля при попытке припарковаться, опосля скрылся, — сообщил в редакцию НГС читатель Алексей. 

Видео читателя НГС

Камеры наблюдения запечатлели, как водитель Land Cruiser въезжает во двор, проезжает вдоль дома, разворачивается и с ходу включает заднюю передачу. Маневр получился неудачным — внедорожник бьет стоящую на парковочном месте легковушку, на кадрах видно, как разлетаются куски пластмассы. Затем Land Cruiser уезжает за дом.

— Во-первых, у нас предусмотрена административная ответственность статьей 12.27 «Оставление места ДТП», это же ДТП. И там лишение права управления. Во-вторых, у нас всегда находится кто-то, кто что-то видел. Обычно добросовестные граждане звонят либо в ГИБДД, либо в службу аварийных комиссаров и говорят — вот у меня что приключилось, что мне делать? И дальше уже ищут владельца пострадавшего автомобиля, — комментирует руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.

Ранее в Новосибирске камеры наблюдения запечатлели момент столкновения кроссовера Infiniti с двумя автомобилями — иномарка проехала на красный свет.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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Я паркуюсь как чудакLand Cruiserпарковка
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КОММЕНТАРИИ (8)

пенсионерка
10 янв 2020 в 22:09

Когда я иду по пешеходному переходу или по светофору и водители забывают, что надо меня пропускать. Я открываю книжку под названием ПДД и показываю им какой пункт они нарушили.

пенсионерка
10 янв 2020 в 22:06

Крузак- дорогая машина, поэтому такое поведение типично для таких водителей. Но помните, что уезжают - трусы. Настоящие мужчины так не поступают.

пенсионерка
10 янв 2020 в 22:10

я специально иду медленно в тех ситуациях, когда водители обязаны меня пропускать. Демонстрируя наглядно, что у меня приоритет.