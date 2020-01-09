На Мочищенском шоссе в автомобиле зажало женщину: на видео попало скопление скорых возле места ДТП

Всего в результате ДТП пострадали пять человек, женщина получила травмы, несовместимые с жизнью

Сегодня днём, 9 января, в Новосибирске на 1-м Мочищенском шоссе рядом с остановкой «Больница» произошло ДТП с участием двух иномарок.

По информации, которая поступила в службу 112, после лобового столкновения в одном из автомобилей зажало женщину.

— В 15:35 водитель 1958 года рождения на автомобиле Honda двигалась по Мочищинскому шоссе со стороны Дачного шоссе в сторону Краснояровского шоссе и в пути следования совершила выезд на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Volkswagen, который двигался во встречном направлении. В результате столкновения женщина-водитель 1958 года рождения получила травмы, несовместимые с жизнью, — говорится в сообщении ГИБДД.