На Мочищенском шоссе в автомобиле зажало женщину: на видео попало скопление скорых возле места ДТП

Сегодня днём, 9 января, в Новосибирске на 1-м Мочищенском шоссе рядом с остановкой «Больница» произошло ДТП с участием двух иномарок.
По информации, которая поступила в службу 112, после лобового столкновения в одном из автомобилей зажало женщину.
— В 15:35 водитель 1958 года рождения на автомобиле Honda двигалась по Мочищинскому шоссе со стороны Дачного шоссе в сторону Краснояровского шоссе и в пути следования совершила выезд на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Volkswagen, который двигался во встречном направлении. В результате столкновения женщина-водитель 1958 года рождения получила травмы, несовместимые с жизнью, — говорится в сообщении ГИБДД.
На видео с места аварии видно, что там собрались три скорые помощи.
Также в ДТП пострадали трое пассажиров автомобиля Honda и два пассажира автомобиля Volkswagen — все они были доставлены в больницу для уточнения травм.
Как рассказала главный врач Новосибирской станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова, на место происшествия были высланы машины по количеству пострадавших.
Напомним, на минувших выходных в Новосибирске автомобиль Infiniti FX35 пролетел на красный свет на улице Бориса Богаткова и врезался в две машины — три человека пострадали, пугающая авария попала на видео.