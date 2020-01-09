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Происшествия

На Мочищенском шоссе в автомобиле зажало женщину: на видео попало скопление скорых возле места ДТП

Водитель автомобиля Honda выехала на встречную полосу

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Всего в результате ДТП пострадали пять человек, женщина получила травмы, несовместимые с жизнью&nbsp;

Всего в результате ДТП пострадали пять человек, женщина получила травмы, несовместимые с жизнью 

Сегодня днём, 9 января, в Новосибирске на 1-м Мочищенском шоссе рядом с остановкой «Больница» произошло ДТП с участием двух иномарок. 

По информации, которая поступила в службу 112, после лобового столкновения в одном из автомобилей зажало женщину. 

— В 15:35 водитель 1958 года рождения на автомобиле Honda двигалась по Мочищинскому шоссе со стороны Дачного шоссе в сторону Краснояровского шоссе и в пути следования совершила выезд на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Volkswagen, который двигался во встречном направлении. В результате столкновения женщина-водитель 1958 года рождения получила травмы, несовместимые с жизнью, — говорится в сообщении ГИБДД.

На видео с места аварии видно, что там собрались три скорые помощи. 

Также в ДТП пострадали трое пассажиров автомобиля Honda и два пассажира автомобиля Volkswagen — все они были доставлены в больницу для уточнения травм. 

Как рассказала главный врач Новосибирской станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова, на место происшествия были высланы машины по количеству пострадавших.

Напомним, на минувших выходных в Новосибирске автомобиль Infiniti FX35 пролетел на красный свет на улице Бориса Богаткова и врезался в две машины — три человека пострадали, пугающая авария попала на видео.

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ДТП
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КОММЕНТАРИИ (2)

/////////
9 янв 2020 в 17:13

Там очень опасное место из-за того, что асфальтовая часть дороги обрывается очень резко. Поэтому образуется глубокая колея из которой очень легко вылететь. Уверен, что заголовок не совсем корректно написан. 99% что она не умышлено выехала на "встречку", а её просто выбросило туда. На этом участке очень часто аварии происходят. До этого только повреждениями автомобилей обходилось. И вот тебе, пожалуйста... Соболезнования родным!!!

И мало разве было "звоночков" этим дорожникам? Зачем надо было до смерти доводить?

Qwerty
9 янв 2020 в 17:11

Европейский автомобиль неплохо выдержал удар японской поделки. Европейцы рулят.