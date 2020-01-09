Отдыхал с родителями: стали известны подробности происшествия с подростком в новосибирском аквапарке

Знакомая семьи 16-летнего мальчика, который чуть не утонул в аквапарке Новосибирска, рассказала, с кем он был и что делал в тот день.



По её словам, семья приехала из Кемерово в Новосибирск отдохнуть на праздничные выходные с двумя детьми.

— Родители сейчас просто в шоке. Они отдыхали семьёй. Мальчику 16 лет — он был в таком абсолютно безопасном месте. Вёл себя спокойно. 16 лет — это не пяти-, не десятилетний ребёнок, за которым глаз да глаз. И это не горка, там и глубина, как я поняла, небольшая. Родители с младшим недалеко были. Они это всё не видели. Закричали, что утонул человек, и они просто увидели, что это их сын, и всё, — рассказала корреспонденту НГС знакомая семьи.