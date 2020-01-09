9 января четверг
СЕЙЧАС -13°С
Пробки 1/10
usd 61.91
eur 69.38
СЕЙЧАС -13°С
Пробки 1/10
usd 61.91
eur 69.38

Все новости

Все новости
Происшествия Из аквапарка на скорой увезли подростка

Отдыхал с родителями: стали известны подробности происшествия с подростком в новосибирском аквапарке

Мальчик приехал из Кемерово отдохнуть с семьёй

6 357
46 Обсудить

Поделиться

Проверку инцидента сейчас проводит Следственный комитет — отца ребёнка, по словам знакомой семьи, завтра вызывают к следователям

Проверку инцидента сейчас проводит Следственный комитет — отца ребёнка, по словам знакомой семьи, завтра вызывают к следователям

Знакомая семьи 16-летнего мальчика, который чуть не утонул в аквапарке Новосибирска, рассказала, с кем он был и что делал в тот день.

По её словам, семья приехала из Кемерово в Новосибирск отдохнуть на праздничные выходные с двумя детьми.

— Родители сейчас просто в шоке. Они отдыхали семьёй. Мальчику 16 лет — он был в таком абсолютно безопасном месте. Вёл себя спокойно. 16 лет — это не пяти-, не десятилетний ребёнок, за которым глаз да глаз. И это не горка, там и глубина, как я поняла, небольшая. Родители с младшим недалеко были. Они это всё не видели. Закричали, что утонул человек, и они просто увидели, что это их сын, и всё, — рассказала корреспонденту НГС знакомая семьи.

Она добавила, что мальчик по-прежнему находится в больнице в очень тяжёлом состоянии и врачи боятся давать семье какие-то прогнозы. 

Инцидентом сейчас занимается Следственный комитет — отца ребёнка, по словам знакомой, в эту пятницу вызывают к следователям. 

В СК уже возбудили уголовное дело по признакам преступления ч. 1 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей».

По данным главного врача Новосибирской станции скорой помощи Ирины Большаковой, у подростка была зафиксирована клиническая смерть — сердцебиение и дыхание подростка удалось восстановить через 4 минуты после приезда бригады. До этого реанимацию на месте проводили два фельдшера, которые работают в аквапарке. Как проходила спасательная операция — рассказали очевидцы.

Вчера и сегодня в аквапарке по телефонам, указанным на сайте, никто не отвечает. Корреспондент НГС отправил официальный запрос в компанию — на момент публикации ответ не поступил.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 1
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 2
  • ПЕЧАЛЬ 1

Поделиться

Поделиться

аквапарк
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (46)

пенсионерка
9 янв 2020 в 20:52

В 16 лет и с родителями? Очень странно. В мое время взрослее были в этом возрасте. Как же такие потом в армию в 18 лет идут, одни и без родителей?

пенсионерка
9 янв 2020 в 20:53

С чего такой интерес к его персоне? Не простые родители?
Новосибирск - крупный город, неужели нет более важных новостей?

Фото пользователя
9 янв 2020 в 20:54

О чём думали когда проектировали это место??? У парня если очнётся может быть не всё в порядке и с речью и с головой из-за кислородного голодания. Благо молодой организм, крепкий. Выздоровления ему и что бы виновные понесли должное наказание.