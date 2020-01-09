«Выхвачено из контекста»: вице-мэр — о нелепом заявлении своей подчиненной про «бесплатную уборку снега»

Примерно так выглядели улицы Новосибирска в новогодние каникулы (снимок сделан 4 января) Фото: Александр Ощепков

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова прокомментировала странное высказывание своего заместителя Дара Разживиной, которое та оставила в Facebook. В дискуссии под одним из постов Дара Разживина написала: «Мэрия делает для горожан много и совершенно бесплатно. Просто всё бесплатное воспринимается нами, горожанами, как данность. В частности, дороги от снега очищены, тротуары чистят...». «Проведут обучение» Дара Разживина является заместителем начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии. Её начальник — Анна Терешкова, вице-мэр. С журналистами Дара Разживина общаться не захотела, поэтому мы попросили Анну Терешкову прокомментировать — что её подчиненная имела ввиду под «бесплатной работой мэрии» и как она относится к тому, что её комментарий стал вирусным и разлетелся по многим СМИ. По мнению вице-мэра, её заместитель неумело выразилась, а фразу потом вырвали из контекста.

— Это явно не официальная позиция: ни мэрии, ни её личная. Дара Олеговна — великолепный специалист, она финансист, но она непубличный человек, и, видимо, как-то эмоционально высказалась. Думаю, это выхвачено из контекста, потому что разговор шёл о платных горках. Сейчас она (Дара Разживина. — Прим. ред.) находится в большом стрессе: ведь разговор шёл о том, что не может всё быть бесплатно для горожан. Она слишком долго выражала свою эмоцию, которую, к сожалению, можно было разорвать на различные контексты и подтексты. Это непрофессионализм именно публичный. Но, повторюсь, она непубличный человек. И она сейчас не намерена ничего комментировать. Надо, конечно, учиться, учиться и ещё раз учиться: если вы выходите в интернет, значит, вы должны уметь пользоваться в том числе и социальными сетями, а не просто в них эмоционировать. Это большой урок для всех нас. Пока не все чиновники готовы работать напрямую в соцсетях, — прокомментировала Анна Терешкова.

Но, заметила вице-мэр, для чиновников, которые выходят в соцсети по работе, проведут за их счёт обучение на тему — что и как писать.



Под каким постом разгорелась дискуссия с участием чиновницы? Дара Разживина оставила комментарий про бесплатную работу мэрии 7 января на странице депутата Горсовета Натальи Пинус в Facebook. Речь действительно шла о платном входе в ледовый городок на набережной. Депутат опубликовала пост с возмущением, уточнив, что подобные городки в других городах — Кемерово, Иркутске, Екатеринбурге и Красноярске — для посетителей совершенно бесплатны. Тут-то к обсуждению и подключилась сотрудница мэрии.

Почему вход в ледовый городок платный — Анна Терешкова в беседе с журналистом НГС объяснила это так: — В Екатеринбурге, например, ледовый городок бесплатный, но стоит 25 миллионов. И эти деньги платит город. А мы идём от противного: привлекаем частный бизнес, чтобы не тратить деньги налогоплательщиков. У нас примерная стоимость горок — 15 миллионов рублей, — пояснила вице-мэр.

Поэтому, по словам Анны Терешковой, деньги за вход в ледовый городок идут частному инвестору, хотя и проводятся через кассу МУПа. Бесплатная небольшая горка, заметила вице-мэр, размещена за Краеведческим музеем. Возле катка у Оперного театра горка не вписывалась в концепцию. Также не вписались в концепцию возле театра и привычные киоски с горячим чаем и блинами. Такие киоски размещены на Михайловской набережной. Единственное, с чем согласилась Терешкова, так это с критикой по поводу плохой очистки от снега набережной.