Через взломанный Instagram просили денег на лечение здоровой девочки из Новосибирска — её мать в ярости

Чтобы собрать деньги с доверчивых пользователей Instagram, мошенники придумали легенду о ДТП с ребёнком Фото: Ольга Власова

Жительница Новосибирска Ольга Власова столкнулась с жестоким способом мошенничества в Instagram: аферисты взломали её аккаунт и создали пост о том, что её полуторогодовалая дочь попала в ДТП. На призывы собрать деньги на лечение девочки откликнулись несколько подписчиков. Это произошло вечером в среду, 8 января. — Вечером я занималась домашними делами, телефон у меня был не в руках, я почти совсем на него не обращала внимания. Спустя время ко мне подходит муж и говорит: «Оль, мне пишут друзья, что от тебя какие-то очень странные сообщения приходят в Instagram». Я подхожу к телефону, беру его и вижу, что у него просто села батарея. Я его заряжаю, включаю и вижу, что у меня огромное количество пропущенных звонков от родных, от друзей, от знакомых, — рассказывает Ольга Власова.



Когда она попыталась войти в свой аккаунт в Instagram, то не смогла этого сделать: система не принимала введённые логин и пароль. В итоге восстановить доступ удалось с помощью электронной почты, к которой привязана страница. Зайдя в аккаунт, девушка увидела у себя на странице два странных поста, к публикации которых она не имела никакого отношения. — В одном посте использована фотография моей дочери и написано, что ребёнку требуется срочная операция и я прошу всех своих знакомых выручить меня деньгами. Ниже написан номер карты какой-то совершенно посторонней, записаны мои имя и фамилия. Второй пост — это справка, выписка из московской больницы Пирогова о том, что требуется операция, поставлена какая-то печать, фамилия доктора даже есть. То есть всё сделано очень правдоподобно на вид, написан номер полиса ребёнка. Потом я увидела, что в личные сообщения каждому из моих друзей — нескольким десяткам — мошенники отправили номер карты, на который нужно перечислить деньги, и ссылку на сам пост, — описала ситуацию девушка.

Сибирячка пришла в ярость от действий мошенников — в посте с ложной информацией они использовали реальную фотографию её ребёнка из закрытого аккаунта в Instagram Фото: instagram.com

Выписка из истории болезни выглядела вполне правдоподобно Фото: instagram.com

Владелица аккаунта быстро удалила ложную информацию со своей страницы и оповестила знакомых, чтобы они не отправляли деньги мошенникам. При этом во время общения с обеспокоенными подписчиками она выяснила, что некоторые из них уже успели перечислить небольшие суммы на номер карты, указанный в посте.

— В общей сложности несколько человек отправили по тысяче рублей, — уточнила Ольга Власова.

По словам девушки, после этого она поменяла пароль в своём аккаунте. Обращаться в полицию Ольга не планирует, так как сомневается в том, что это приведёт в какому-то результату. — Я, честно говоря, ума не приложу, каким образом мошенники получили доступ к моей странице, потому что в принципе я очень аккуратный интернет-пользователь: ни по каким подозрительным ссылкам не перехожу никогда, данные своей карты или какие-то личные данные нигде не оставляю. Для меня загадка, каким образом они это делают. Но мне было очень неприятно увидеть фотографию ребёнка в таком посте, меня просто трясло, честно говоря, весь вечер. После того как вся эта история уже закончилась, я, наверное, на протяжении пары часов не могла заснуть, — говорит Ольга Власова.