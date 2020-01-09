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«Набережная — это бизнес»: Анатолий Локоть объяснил, почему в ледовый городок вход за деньги

По его словам, у Новосибирска нет средств делать городок за счёт бюджета

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Некоторые новосибирцы недовольны ценами ледового городка

Некоторые новосибирцы недовольны ценами ледового городка

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, почему на Михайловской набережной сделан платный ледовый городок. На праздниках в соцсетях разгорелся спор — некоторые новосибирцы пожаловались на большие цены и дороговизну развлечения. 

— Насчёт много жалоб — я не знаю. Я знаю дискуссию, которая развернулась в соцсетях по инициативе одного из депутатов, но это традиционная тема. Альтернатива такая — мы на нашей набережной делаем ледовый городок или не делаем. У нас есть бюджетные средства. Мы их тратим обычно прежде всего на главную ёлку и затем на ёлки, которые мы разворачиваем в районах города. Набережная — это не привлечённые даже средства. Это бизнес. Один из тех, кто проявляет свою инициативу. В соответствии с законодательством мы проводим конкурсные процедуры. Он выигрывает, он приходит туда и ведёт свой бизнес. Поэтому тут платный вход. Какие жалобы? — объяснил Анатолий Локоть.

Он добавил, что в этом году в Новосибирске сделали красивую ёлку и бесплатный каток в Театральном сквере и у города нет дополнительных средств ещё и на набережную.

— Если будут ваши пожелания — мы скажем: «По инициативе одного депутата из городского совета принято решение не устраивать ледовый городок на Набережной». Можно пойти таким путем. Но думаю, это вряд ли будет поддержано новосибирцами и гостями, — добавил мэр.

Он пообещал после закрытия ледового городка обнародовать, сколько новосибирцев его посетило в этом году.

Готовы ли вы платить за городок на Михайловской набережной?

    Парк со скульптурами и горками на Михайловской набережной должен был открыться ещё 25 декабря. Но тогда помешала снежная метель, из-за чего торжественное открытие перенесли на 27 декабря — по иронии, на самый холодный день недели. После открытия корреспонденты НГС решили протестировать самые популярные горки в Новосибирске, чтобы рассказать об их плюсах и минусах.

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    ледовый городок
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    КОММЕНТАРИИ (57)

    Гость
    9 янв 2020 в 15:42

    А банкеты устроить за счёт бюджета-это нормально, или подарки закупить друг другу.

    Фото пользователя
    9 янв 2020 в 15:43

    Короче, пусть Локоть объяснит, почему во всех сибирских городах ледовые городки бесплатные, а в Новосибирске вход стоит безумные 300 рублей? С тремя детьми нужно отдать 1200 рублей только за то, чтобы зайти на муниципальный кусочек земли. Позор

    Снежок
    9 янв 2020 в 15:45

    Локоть, зря я за тебя голосовал в сентябре. Прям сильно жалею. А еще коммунист