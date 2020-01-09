«Набережная — это бизнес»: Анатолий Локоть объяснил, почему в ледовый городок вход за деньги

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, почему на Михайловской набережной сделан платный ледовый городок. На праздниках в соцсетях разгорелся спор — некоторые новосибирцы пожаловались на большие цены и дороговизну развлечения.
— Насчёт много жалоб — я не знаю. Я знаю дискуссию, которая развернулась в соцсетях по инициативе одного из депутатов, но это традиционная тема. Альтернатива такая — мы на нашей набережной делаем ледовый городок или не делаем. У нас есть бюджетные средства. Мы их тратим обычно прежде всего на главную ёлку и затем на ёлки, которые мы разворачиваем в районах города. Набережная — это не привлечённые даже средства. Это бизнес. Один из тех, кто проявляет свою инициативу. В соответствии с законодательством мы проводим конкурсные процедуры. Он выигрывает, он приходит туда и ведёт свой бизнес. Поэтому тут платный вход. Какие жалобы? — объяснил Анатолий Локоть.
Он добавил, что в этом году в Новосибирске сделали красивую ёлку и бесплатный каток в Театральном сквере и у города нет дополнительных средств ещё и на набережную.
— Если будут ваши пожелания — мы скажем: «По инициативе одного депутата из городского совета принято решение не устраивать ледовый городок на Набережной». Можно пойти таким путем. Но думаю, это вряд ли будет поддержано новосибирцами и гостями, — добавил мэр.
Он пообещал после закрытия ледового городка обнародовать, сколько новосибирцев его посетило в этом году.
Готовы ли вы платить за городок на Михайловской набережной?
Парк со скульптурами и горками на Михайловской набережной должен был открыться ещё 25 декабря. Но тогда помешала снежная метель, из-за чего торжественное открытие перенесли на 27 декабря — по иронии, на самый холодный день недели. После открытия корреспонденты НГС решили протестировать самые популярные горки в Новосибирске, чтобы рассказать об их плюсах и минусах.