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Город

«Пережили снежное испытание»: мэр рассказал, как убирали Новосибирск от снега и мусора в праздники

Власти пересчитали жалобы от жителей на вывоз мусора

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Снегопады очень часто шли во время праздников

Снегопады очень часто шли во время праздников

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, как коммунальные службы справлялись в новогодние праздники.

Он отметил, что за этот период не было крупных пожаров и коммунальных аварий. При этом дорожным службам пришлось нелегко из-за частых снегопадов.

— Пережили снежное испытание. Ежедневно с 3 числа [убиралось] более 15 тысяч кубометров, — рассказал Анатолий Локоть.

Чаще всего жители жаловались на состояние дорог частного сектора и дворов. Новосибирцы обращались в единую диспетчерскую службу и на плохой вывоз мусора — всего было 249 обращений, в основном из Заельцовского и Ленинского районов.

— В очередной раз произошло изменение оператора, — объяснил мэр.

Он добавил, что сейчас ситуация уже выровнялась.

Новосибирцы продолжают массово жаловаться на неубранные дороги в городе. Житель улицы Зорге на праздниках опубликовал в своём инстаграме видеообращение к администрации Кировского района и ЖЭУ № 6.

Большой общественный резонанс в новогодние праздники вызвал и комментарий чиновницы мэрии Дары Разживиной в Facebook — она написала, что горожане воспринимают уборку снега как данность.

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уборка снегауборка мусора
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КОММЕНТАРИИ (33)

Михаил
9 янв 2020 в 15:03

Вот рассмешил, что убрали? только Красный Проспект? весь город в снегу, бардак.

Гость
9 янв 2020 в 15:05

Никак не убирали! Мэр может хватит пиарится?! Город завален мусором и снегом.

www
9 янв 2020 в 15:07

Нормально убирали, на твердую троечку.