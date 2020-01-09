«Пережили снежное испытание»: мэр рассказал, как убирали Новосибирск от снега и мусора в праздники

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, как коммунальные службы справлялись в новогодние праздники.
Он отметил, что за этот период не было крупных пожаров и коммунальных аварий. При этом дорожным службам пришлось нелегко из-за частых снегопадов.
— Пережили снежное испытание. Ежедневно с 3 числа [убиралось] более 15 тысяч кубометров, — рассказал Анатолий Локоть.
Чаще всего жители жаловались на состояние дорог частного сектора и дворов. Новосибирцы обращались в единую диспетчерскую службу и на плохой вывоз мусора — всего было 249 обращений, в основном из Заельцовского и Ленинского районов.
— В очередной раз произошло изменение оператора, — объяснил мэр.
Он добавил, что сейчас ситуация уже выровнялась.
Новосибирцы продолжают массово жаловаться на неубранные дороги в городе. Житель улицы Зорге на праздниках опубликовал в своём инстаграме видеообращение к администрации Кировского района и ЖЭУ № 6.
Большой общественный резонанс в новогодние праздники вызвал и комментарий чиновницы мэрии Дары Разживиной в Facebook — она написала, что горожане воспринимают уборку снега как данность.