«Пережили снежное испытание»: мэр рассказал, как убирали Новосибирск от снега и мусора в праздники

Снегопады очень часто шли во время праздников

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, как коммунальные службы справлялись в новогодние праздники.

Он отметил, что за этот период не было крупных пожаров и коммунальных аварий. При этом дорожным службам пришлось нелегко из-за частых снегопадов.

— Пережили снежное испытание. Ежедневно с 3 числа [убиралось] более 15 тысяч кубометров, — рассказал Анатолий Локоть.

Чаще всего жители жаловались на состояние дорог частного сектора и дворов. Новосибирцы обращались в единую диспетчерскую службу и на плохой вывоз мусора — всего было 249 обращений, в основном из Заельцовского и Ленинского районов.