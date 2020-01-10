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Зима

Синоптики дали прогноз погоды на выходные: воздух из тёплой Европы не спасёт Новосибирск от морозов

По области ночью температура может упасть до –27 градусов

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В конце недели морозы в городе могут достичь –20 градусов

В конце недели морозы в городе могут достичь –20 градусов

Синоптики рассказали о том, что в конце уходящей недели новосибирцев ждёт умеренно морозная погода с небольшими осадками.

— Мы ждём, что погода будет достаточно мягкой, будет определяться поступлением какой-то доли воздушных масс из районов европейской [части] России (а туда в свою очередь поступают воздушные массы с Атлантики). Но это будет происходить на фоне повышенного атмосферного давления, поэтому то тепло, которое давало цветение цветов в Севастополе и дожди в Москве и Питере, к нам всё-таки не дойдёт: температуры будут умеренно морозными, — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

По данным синоптиков, в конце недели ночная температура в Новосибирской области будет на уровне –15… –20 градусов, местами возможны 27-градусные морозы. Дневная температура в пятницу и субботу, 10 и 11 января, будет колебаться в диапазоне от –10 до –16 градусов, днём в воскресенье, 12 января, в регионе будет теплее: до –8… –13 градусов.

При этом по области возможен небольшой снег.

— Давление подрастает, поэтому сильных снегопадов мы сейчас не ждём. Они будут не повсеместными и [ожидаются] не ежечасно, не ежедневно, а с перерывами. Ветер будет не сильнее 8 метров в секунду. В утренние часы при прояснениях возможны изморози, туманы, — сообщил Ренад Ягудин.

В Новосибирске, согласно прогнозу на сайте Западно-Сибирского УГМС, сегодня днём ожидается –13… –15 градусов, возможны слабые осадки.

В субботу, 11 января, ночью в городе сохранится вероятность слабого снега, а столбик термометра будет показывать –18… –20. Позже, днём, осадки прекратятся, а температура снова повысится до –13… –15 градусов.

В воскресенье, 12 января, в Новосибирске ночью ожидается –17… –19 градусов, местами пройдёт небольшой снег. Днём будет преимущественно без осадков, –9… –11.

Первая декада января в целом выдалась достаточно тёплой: экстремальных морозов ни в новогоднюю ночь, ни после не было. Зато метели в начале месяца завалили город снегом настолько, что в колеях застревали большегрузы. Новосибирцы массово жаловались на работу городских служб, которые просто не справлялись с объёмом снега

Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно каждый день на портале НГС.ПОГОДА.

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