Синоптики дали прогноз погоды на выходные: воздух из тёплой Европы не спасёт Новосибирск от морозов

В конце недели морозы в городе могут достичь –20 градусов

— Мы ждём, что погода будет достаточно мягкой, будет определяться поступлением какой-то доли воздушных масс из районов европейской [части] России (а туда в свою очередь поступают воздушные массы с Атлантики). Но это будет происходить на фоне повышенного атмосферного давления, поэтому то тепло, которое давало цветение цветов в Севастополе и дожди в Москве и Питере, к нам всё-таки не дойдёт: температуры будут умеренно морозными, — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Синоптики рассказали о том, что в конце уходящей недели новосибирцев ждёт умеренно морозная погода с небольшими осадками.

По данным синоптиков, в конце недели ночная температура в Новосибирской области будет на уровне –15… –20 градусов, местами возможны 27-градусные морозы. Дневная температура в пятницу и субботу, 10 и 11 января, будет колебаться в диапазоне от –10 до –16 градусов, днём в воскресенье, 12 января, в регионе будет теплее: до –8… –13 градусов.

При этом по области возможен небольшой снег.



— Давление подрастает, поэтому сильных снегопадов мы сейчас не ждём. Они будут не повсеместными и [ожидаются] не ежечасно, не ежедневно, а с перерывами. Ветер будет не сильнее 8 метров в секунду. В утренние часы при прояснениях возможны изморози, туманы, — сообщил Ренад Ягудин.



В Новосибирске, согласно прогнозу на сайте Западно-Сибирского УГМС, сегодня днём ожидается –13… –15 градусов, возможны слабые осадки.