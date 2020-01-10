Синоптики дали прогноз погоды на выходные: воздух из тёплой Европы не спасёт Новосибирск от морозов

Синоптики рассказали о том, что в конце уходящей недели новосибирцев ждёт умеренно морозная погода с небольшими осадками.
— Мы ждём, что погода будет достаточно мягкой, будет определяться поступлением какой-то доли воздушных масс из районов европейской [части] России (а туда в свою очередь поступают воздушные массы с Атлантики). Но это будет происходить на фоне повышенного атмосферного давления, поэтому то тепло, которое давало цветение цветов в Севастополе и дожди в Москве и Питере, к нам всё-таки не дойдёт: температуры будут умеренно морозными, — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.
По данным синоптиков, в конце недели ночная температура в Новосибирской области будет на уровне
При этом по области возможен небольшой снег.
— Давление подрастает, поэтому сильных снегопадов мы сейчас не ждём. Они будут не повсеместными и [ожидаются] не ежечасно, не ежедневно, а с перерывами. Ветер будет не сильнее 8 метров в секунду. В утренние часы при прояснениях возможны изморози, туманы, — сообщил Ренад Ягудин.
В Новосибирске, согласно прогнозу на сайте Западно-Сибирского УГМС, сегодня днём ожидается
В субботу, 11 января, ночью в городе сохранится вероятность слабого снега, а столбик термометра будет показывать
В воскресенье, 12 января, в Новосибирске ночью ожидается
Первая декада января в целом выдалась достаточно тёплой: экстремальных морозов ни в новогоднюю ночь, ни после не было. Зато метели в начале месяца завалили город снегом настолько, что в колеях застревали большегрузы. Новосибирцы массово жаловались на работу городских служб, которые просто не справлялись с объёмом снега.
Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно каждый день на портале НГС.ПОГОДА.