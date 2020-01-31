Таксист объяснил, почему у водителя и пассажира могут отображаться разные суммы за поездку — 4 причины

Скандалы между таксистами и пассажирами — уже привычное явление . Последний конфликт, про который рассказывал НГС, разгорелся из-за разных сумм за поездку — у пассажирки приложение выдало одну сумму, а водитель потребовал большую оплату, заявляя, что у него отображается совсем другой ценник . В итоге таксист заблокировал двери и повёз пассажирку в неизвестном направлении, поэтому женщине пришлось выпрыгивать из машины на ходу . После публикации новости с НГС связался другой таксист — Сергей. Он объяснил, по какой причине приложение могло показать разные суммы. Публикуем его колонку, которая поможет сохранить нервы всем — и пассажирам, и таксистам.

Скажу сразу: в этой ситуации я ни в коем случае не поддерживаю водителя. Увозить, блокировать двери или выкидывать из салона человека, тем более девушку — это беспредел. И тут нужно обязательно подключать полицию — без вариантов. Конечно, бывает, что нервы не выдерживают, но я всё равно не могу объяснить действия того водителя. Но могу предположить, почему появился повод для конфликта.

Иногда действительно получается так, что суммы за поездку у пассажира и водителя различаются.

Первый вариант — невнимательность самого клиента. У меня лично были такие случаи — человек смотрит в своё приложение, а реальную стоимость будто не видит, цифры перед глазами меняются местами. Он думает 248, а там написано 284 рубля. И происходит это нередко. Но так как у девушки есть скрин поездки, на которой чётко видно цену, то этот вариант отпадает.

Ситуация с разницей в цене может возникнуть ещё по одной причине. Человек выходил полчаса и не знал, что у такси платное ожидание, либо просто не рассчитал время. В итоге стоимость поездки стала дороже. Но в приложении в таком случае указывается отдельно цена поездки и отдельно стоимость ожидания.