Таксист объяснил, почему у водителя и пассажира могут отображаться разные суммы за поездку — 4 причины

Скандалы между таксистами и пассажирами — уже привычное явление. Последний конфликт, про который рассказывал НГС, разгорелся из-за разных сумм за поездку — у пассажирки приложение выдало одну сумму, а водитель потребовал большую оплату, заявляя, что у него отображается совсем другой ценник. В итоге таксист заблокировал двери и повёз пассажирку в неизвестном направлении, поэтому женщине пришлось выпрыгивать из машины на ходу. После публикации новости с НГС связался другой таксист — Сергей. Он объяснил, по какой причине приложение могло показать разные суммы. Публикуем его колонку, которая поможет сохранить нервы всем — и пассажирам, и таксистам.
Скажу сразу: в этой ситуации я ни в коем случае не поддерживаю водителя. Увозить, блокировать двери или выкидывать из салона человека, тем более девушку — это беспредел. И тут нужно обязательно подключать полицию — без вариантов. Конечно, бывает, что нервы не выдерживают, но я всё равно не могу объяснить действия того водителя. Но могу предположить, почему появился повод для конфликта.
Иногда действительно получается так, что суммы за поездку у пассажира и водителя различаются.
Первый вариант — невнимательность самого клиента. У меня лично были такие случаи — человек смотрит в своё приложение, а реальную стоимость будто не видит, цифры перед глазами меняются местами. Он думает 248, а там написано 284 рубля. И происходит это нередко. Но так как у девушки есть скрин поездки, на которой чётко видно цену, то этот вариант отпадает.
Ситуация с разницей в цене может возникнуть ещё по одной причине. Человек выходил полчаса и не знал, что у такси платное ожидание, либо просто не рассчитал время. В итоге стоимость поездки стала дороже. Но в приложении в таком случае указывается отдельно цена поездки и отдельно стоимость ожидания.
Третий вариант — невнимательность уже таксиста. В приложении бывают бонусы. Обычно они начисляются в будние дни с 7 до 9 утра и вечером с 16:00 до 19:00. Тогда в приложении пишется: цена для водителя — 358 рублей, для клиента — 248 рублей. И человек видит эти 358 и начинает их с клиента требовать. Это могло произойти в этой ситуации.
О четвёртом варианте рассуждать не хочется, но в этой ситуации, если судить по поведению таксиста, с его стороны могло быть просто недобросовестное поведение. И он мог хотеть просто нажиться на невнимательном клиенте, потребовав большую плату.
В любом случае таким людям не нужно работать в такси, раз нервы не выдерживают. Я в таких конфликтных ситуациях просто отпускаю человека с миром. До свидания — и всё. И нервы целы, и время, и репутация.
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