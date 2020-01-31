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Дороги и транспорт Мнение

Таксист объяснил, почему у водителя и пассажира могут отображаться разные суммы за поездку — 4 причины

Он советует в конфликтных ситуациях не спорить с клиентами

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Недопонимания между таксистами и пассажирами, особенно из-за денег, нередко заканчиваются общественными скандалами и разборками в полиции

Недопонимания между таксистами и пассажирами, особенно из-за денег, нередко заканчиваются общественными скандалами и разборками в полиции

Скандалы между таксистами и пассажирами — уже привычное явление. Последний конфликт, про который рассказывал НГС, разгорелся из-за разных сумм за поездку — у пассажирки приложение выдало одну сумму, а водитель потребовал большую оплату, заявляя, что у него отображается совсем другой ценник. В итоге таксист заблокировал двери и повёз пассажирку в неизвестном направлении, поэтому женщине пришлось выпрыгивать из машины на ходу. После публикации новости с НГС связался другой таксист — Сергей. Он объяснил, по какой причине приложение могло показать разные суммы. Публикуем его колонку, которая поможет сохранить нервы всем — и пассажирам, и таксистам.

Скажу сразу: в этой ситуации я ни в коем случае не поддерживаю водителя. Увозить, блокировать двери или выкидывать из салона человека, тем более девушку — это беспредел. И тут нужно обязательно подключать полицию — без вариантов. Конечно, бывает, что нервы не выдерживают, но я всё равно не могу объяснить действия того водителя. Но могу предположить, почему появился повод для конфликта.

Иногда действительно получается так, что суммы за поездку у пассажира и водителя различаются.

Первый вариант — невнимательность самого клиента. У меня лично были такие случаи — человек смотрит в своё приложение, а реальную стоимость будто не видит, цифры перед глазами меняются местами. Он думает 248, а там написано 284 рубля. И происходит это нередко. Но так как у девушки есть скрин поездки, на которой чётко видно цену, то этот вариант отпадает.

Ситуация с разницей в цене может возникнуть ещё по одной причине. Человек выходил полчаса и не знал, что у такси платное ожидание, либо просто не рассчитал время. В итоге стоимость поездки стала дороже. Но в приложении в таком случае указывается отдельно цена поездки и отдельно стоимость ожидания.

Третий вариант — невнимательность уже таксиста. В приложении бывают бонусы. Обычно они начисляются в будние дни с 7 до 9 утра и вечером с 16:00 до 19:00. Тогда в приложении пишется: цена для водителя — 358 рублей, для клиента — 248 рублей. И человек видит эти 358 и начинает их с клиента требовать. Это могло произойти в этой ситуации.

О четвёртом варианте рассуждать не хочется, но в этой ситуации, если судить по поведению таксиста, с его стороны могло быть просто недобросовестное поведение. И он мог хотеть просто нажиться на невнимательном клиенте, потребовав большую плату. 

В любом случае таким людям не нужно работать в такси, раз нервы не выдерживают. Я в таких конфликтных ситуациях просто отпускаю человека с миром. До свидания — и всё. И нервы целы, и время, и репутация.

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    Стать автором рубрики «Мнения» может любой житель Новосибирска. У вас есть своя точка зрения на события, которые происходят в городе? Вы хотите поделиться интересной историей о жизни? Рассказать о собственном опыте? Вы можете написать или надиктовать свою авторскую колонку, связавшись с редакцией НГС по телефону +7 982 781–74–07 (СМС, Viber, WhatsApp, Telegram). 

    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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    такси
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    КОММЕНТАРИИ (33)

    такси
    31 янв 2020 в 14:50

    Я имею право ехать или не ехать, это мой выбор. Не понравился клиент, могу и высадить. Моя машина моя цена и правила. Не устраивает что то ходите ножками.

    Таксист
    31 янв 2020 в 14:47

    Пассажиры не знают в большинстве случаев слово тариф, а это ожидание, остановки, доп адреса и тд! Если водитель говорит цену, значит это столько и стоит! Приложение это начальная цена поездки без отклонения от времени и маршрута!

    Гостья
    31 янв 2020 в 15:06

    Несколько раз было такое, что таксист приехал и встал на паркинг (в стороне), спрятавшись за другими машинами. Т.е. я выхожу сразу, но не вижу машину, хотя приложение показывает, что он подъехал. На звонки, естественно, водитель не отвечает... Конечно, по итогу стоимость выходит дороже...