Смертельное ДТП на трассе под Новосибирском: женщина скончалась до приезда скорой

Пассажирка одного из автомобилей скончалась до приезда медиков

— На 39-м километре трассы в 9:30 утра произошло ДТП, пассажир автомобиля ВАЗ скончался до приезда скорой помощи. Водитель ВАЗа 1955 года рождения пострадал, и также получил травмы водитель автомобиля «Тойота» 1966 года рождения. Водитель автомобиля ГАЗ 1977 года рождения в аварии не пострадал, — пояснил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирской области Артём Аверин.

По данным областной ГИБДД, участниками аварии стали три автомобиля — «Тойота Пробокс», ВАЗ-2114 и грузовик ГАЗ.

Сегодня утром, 9 января, на федеральной трассе Р-256 в районе Поклонного креста на въезде в Бердск произошло жёсткое ДТП.

Если вы стали свидетелем этого происшествия, у вас есть фото или видео или вы можете рассказать подробности, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8 923 157–00–00 .

В группе «Автобердск» в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что в происшествии погибла женщина, которую зажало в салоне отечественного авто. Чтобы извлечь её и водителя из покорёженной машины спасателям пришлось воспользоваться гидроинструментом.



По словам очевидцев, причиной аварии стала скользкая дорога.



1 января на трассе Кемерово — Новосибирск произошло массовое ДТП с участием двух легковушек и фуры. В происшествии пострадали женщина и ребёнок.