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Происшествия

Смертельное ДТП на трассе под Новосибирском: женщина скончалась до приезда скорой

Ещё два водителя пострадали в аварии

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Пассажирка одного из автомобилей скончалась до приезда медиков

Пассажирка одного из автомобилей скончалась до приезда медиков

Сегодня утром, 9 января, на федеральной трассе Р-256 в районе Поклонного креста на въезде в Бердск произошло жёсткое ДТП. 

По данным областной ГИБДД, участниками аварии стали три автомобиля — «Тойота Пробокс», ВАЗ-2114 и грузовик ГАЗ.

— На 39-м километре трассы в 9:30 утра произошло ДТП, пассажир автомобиля ВАЗ скончался до приезда скорой помощи. Водитель ВАЗа 1955 года рождения пострадал, и также получил травмы водитель автомобиля «Тойота» 1966 года рождения. Водитель автомобиля ГАЗ 1977 года рождения в аварии не пострадал, — пояснил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирской области Артём Аверин.

Если вы стали свидетелем этого происшествия, у вас есть фото или видео или вы можете рассказать подробности, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8 923 157–00–00.

Очевидцы винят в происшествии скользкую дорогу&nbsp;

Очевидцы винят в происшествии скользкую дорогу 

В группе «Автобердск» в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что в происшествии погибла женщина, которую зажало в салоне отечественного авто. Чтобы извлечь её и водителя из покорёженной машины спасателям пришлось воспользоваться гидроинструментом.

По словам очевидцев, причиной аварии стала скользкая дорога.

1 января на трассе Кемерово — Новосибирск произошло массовое ДТП с участием двух легковушек и фуры. В происшествии пострадали женщина и ребёнок.

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ДТПжертвы ДТПтрасса Р-256
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КОММЕНТАРИИ (21)

Qwerty
9 янв 2020 в 12:37

Опять прульные тойоты убивают людей.

Тощий Кот
9 янв 2020 в 12:38

Всем комментаторам кто скажет что виноваты сами во всем - желаю в этом году влететь на встречку под уснувшего пенса, обдолбаного нарка или в занос - колею из-за братьев - дорожников. 30 лет прошло, а дороги как были для запоров и юпитеров так и остались.

9 янв 2020 в 12:52

скользкие дороги это плохо. Но хотелось бы , чтобы больше внимания обращалось на состояние здоровья водителей, допускаемых к управлению авто, особенно возрастных. Знаю конкретно двух дедов, которые в этом году благополучно прошли медкомиссию на обмен водительского удостоверения- один 80летний, глухой, с диким тремором в руках. А другой -78 летний, парализованный пару лет назад- паралич левой руки и ноги. и эти два мухоморчика катаются по федеральным трассам. А сколько еще таких?