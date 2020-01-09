«Инфинити» пролетел на красный свет на Богаткова и разбил 2 машины — пугающее ДТП попало на видео

На выходных в Новосибирске автомобиль Infiniti FX35 пролетел на красный свет на улице Бориса Богаткова и врезался в две машины — три человека пострадали, авария попала на видео.



Как сообщили корреспонденту НГС в отделении пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Новосибирской области, 7 января в 10:35 водитель 1976 года рождения на автомобиле Infiniti FX35 следовал по улице Бориса Богаткова со стороны улицы Лежена в сторону Доватора.

Напротив дома по Есенина, 39 Infiniti столкнулся с автомобилем Toyota Corolla под управлением водителя 1964 года рождения, который следовал по улице Есенина со стороны Волочаевской.