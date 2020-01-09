9 января четверг
СЕЙЧАС -11°С
Пробки 4/10
usd 61.91
eur 69.38
СЕЙЧАС -11°С
Пробки 4/10
usd 61.91
eur 69.38

Все новости

Все новости
Дороги и транспорт Происшествия

«Инфинити» пролетел на красный свет на Богаткова и разбил 2 машины — пугающее ДТП попало на видео

Трёх человек увезли в больницу

7 536
71 Обсудить

Поделиться

По сравнению с «Тойотами», «Инфинити» сравнительно легко отделался

По сравнению с «Тойотами», «Инфинити» сравнительно легко отделался

На выходных в Новосибирске автомобиль Infiniti FX35 пролетел на красный свет на улице Бориса Богаткова и врезался в две машины — три человека пострадали, авария попала на видео.

Как сообщили корреспонденту НГС в отделении пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Новосибирской области, 7 января в 10:35 водитель 1976 года рождения на автомобиле Infiniti FX35 следовал по улице Бориса Богаткова со стороны улицы Лежена в сторону Доватора. 

Напротив дома по Есенина, 39 Infiniti столкнулся с автомобилем Toyota Corolla под управлением водителя 1964 года рождения, который следовал по улице Есенина со стороны Волочаевской. 

«Инфинити» пролетел на красный свет на Богаткова и разбил две «Тойоты»

Первая «Тойота», в которую влетел «Инфинити»

Первая «Тойота», в которую влетел «Инфинити»

В первой «Тойоте», в которую влетел «Инфинити», никто не пострадал

В первой «Тойоте», в которую влетел «Инфинити», никто не пострадал

— После этого автомобиль совершает второе столкновение — с ещё одной «Тойотой Короллой» под управлением водителя 1956 года. Мужчина на «Инфинити» летел на красный свет светофора. Если бы не эти два автомобиля, в которые он врезался, он бы снёс троих пешеходов, — прокомментировал инспектор группы пропаганды ГИБДД по НСО Артём Аверин.

Второй «Тойоте» досталось больше всех

Второй «Тойоте» досталось больше всех

Все водители были трезвыми. В ДТП пострадали 3 человека — все они из второй «Тойоты Короллы», в которую «Инфинити» врезался. В больницу госпитализированы водитель «Тойоты Короллы» 1956 года рождения (ушиб головного мозга, сотрясение головного мозга, хроническая пирамидальная недостаточность) и пассажирка 1975 года рождения (сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей левой теменной области). Ещё одну пассажирку 1996 года рождения отпустили из больницы с ушибом мягких тканей височной области головы.

Водителя и двух его пассажирок увезли в больницу

Водителя и двух его пассажирок увезли в больницу

На каникулах в ДТП попал ещё один автомобиль Infinity — девушка влетела в яму на Октябрьском мосту, чтобы достать её из машины, пришлось вызывать спасателей.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 1
  • СМЕХ 1
  • УДИВЛЕНИЕ 1
  • ГНЕВ 5
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

ДТПИнфинитиДТП на Бориса Богаткова
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (71)

Пеший Ход
9 янв 2020 в 13:55

Добрый у нас народ. Очень бы хотелось продолжения видео, где гада наказывают всей толпой.

JanS
9 янв 2020 в 14:18

Здравствуйте! История покрыта мраком... Я как очевидец могу сказать следующее. Водитель (с бородой), вылезший из инфините начал убегать из авто. Есть 3 свидетеля и фотографии его побега. Его поймали двое прохожих на тротуаре. На месте было 7 машин ДПС, семь! И командир полка. Водитель с бородой вел себя агресивно, кидался на полицейских, о чем в прецеденте есть наглядное видео. Позже, со слом людей. Подъехал другой автомобиль мерседес. и человек из него подписал протокол, а водитель ходил с пивом по всему Есенина!!! Где правда НГС?

Фото пользователя
9 янв 2020 в 14:11

Больше всего поражают пешики. Видимо думают, что при зажжении зелёного включается режим бессмертия. Если бы финик 2 тачки (тоже непонятно почему не среагировавшие на безумца) не остановили, вполне могли бы быть трупы.