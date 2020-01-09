«Инфинити» пролетел на красный свет на Богаткова и разбил 2 машины — пугающее ДТП попало на видео

На выходных в Новосибирске автомобиль Infiniti FX35 пролетел на красный свет на улице Бориса Богаткова и врезался в две машины — три человека пострадали, авария попала на видео.
Как сообщили корреспонденту НГС в отделении пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Новосибирской области, 7 января в 10:35 водитель 1976 года рождения на автомобиле Infiniti FX35 следовал по улице Бориса Богаткова со стороны улицы Лежена в сторону Доватора.
Напротив дома по Есенина, 39 Infiniti столкнулся с автомобилем Toyota Corolla под управлением водителя 1964 года рождения, который следовал по улице Есенина со стороны Волочаевской.
— После этого автомобиль совершает второе столкновение — с ещё одной «Тойотой Короллой» под управлением водителя 1956 года. Мужчина на «Инфинити» летел на красный свет светофора. Если бы не эти два автомобиля, в которые он врезался, он бы снёс троих пешеходов, — прокомментировал инспектор группы пропаганды ГИБДД по НСО Артём Аверин.
Все водители были трезвыми. В ДТП пострадали 3 человека — все они из второй «Тойоты Короллы», в которую «Инфинити» врезался. В больницу госпитализированы водитель «Тойоты Короллы» 1956 года рождения (ушиб головного мозга, сотрясение головного мозга, хроническая пирамидальная недостаточность) и пассажирка 1975 года рождения (сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей левой теменной области). Ещё одну пассажирку 1996 года рождения отпустили из больницы с ушибом мягких тканей височной области головы.
На каникулах в ДТП попал ещё один автомобиль Infinity — девушка влетела в яму на Октябрьском мосту, чтобы достать её из машины, пришлось вызывать спасателей.