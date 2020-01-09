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Депардье сказал на «Вечернем Урганте», что любит Новосибирск больше, чем Нью-Йорк (точнее показал)

Актёр признался, что крупные города США и Франции его бесят

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У Жерара Депардье не нашлось слов, чтобы выразить, как ему нравится Новосибирск&nbsp;

У Жерара Депардье не нашлось слов, чтобы выразить, как ему нравится Новосибирск 

Новосибирск снова упомянули в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале — на этот раз поводом стало появление Жерара Депардье.

Французский актер во время интервью c Иваном Ургантом поделился своим мнением по целому ряду важных тем. Например, он признался, что не любит Рождество и Новый год? потому что «никогда не видел Бога», но любит праздники в принципе, потому что видит на них счастливых людей.

Новосибирск возникает в программе на 16-й минуте, когда Депардье говорит Ивану Урганту, что его бесят большие города — такие как Нью-Йорк и Париж.

— А Новосибирск — во! — подхватывает Ургант, показывая большой палец/

На что французский актёр с готовностью тоже поднимает вверх большой палец.

Новосибирск упоминается в программе на 16-й минуте

Далее Депардье рассказал, что сами американцы ему нравились с детства (когда он жил во Франции рядом с американской военной базой. — Прим. ред.) и он там мог «воровать одежду и разные вещи».

Объясняя, почему он не любит Нью-Йорк, французский актер заметил, что это город для «детей богатеньких».

— Да, я знаю, у меня там дочь учится, — скромно заметил Ургант.

— Мне не нравится менталитет американцев. Они, конечно, бойцы, но не бойцы духа, — патетически завершил Депардье.

— Вы говорите сейчас как настоящий гражданин России, — поддержал его Ургант.

В прошлый раз Новосибирск появлялся в программе Урганта совсем недавно, перед Новым годом, когда по социальным сетям разошлись фото ледяного катка у оперного театра.

У Депардье недолгая, но полная событий история взаимоотношений с Новосибирском. Он появился здесь в конце 2018 года, после чего выяснилось, что французский актер и предприниматель якобы со своими русскими партнерами планирует здесь наладить производство каких-то продуктов под своим брендом. Потом выяснилось, что Депардье получил новосибирскую прописку. Но уже летом 2019 года налоговая инспекция заблокировала его счета в двух банках. Продукты с фотографией Депардье на упаковке действительно появились в Новосибирске осенью 2019 года: это были полуфабрикаты, произведённые в Московской области. 

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Жерар ДепардьеИван Ургант
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КОММЕНТАРИИ (53)

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9 янв 2020 в 12:28

неужели телевизор кто-то ещё смотрит...это только для путинойдов...и то...

Царь просто Царь
9 янв 2020 в 12:49

Депардье хороший и талантливый актёр ! а как и где он тратит свои ЧЕСТНО заработанные деньги это уже его дело . Точно так же его дело и оптимизация своих налоговых выплат ...отчего собственно он из Франции и уехал . Это человек искренне говорит - что жить хочет там где ему хорошо, а не там где нужно быть каким то патриотом и любить какое то государство. Патриотизмом сыт не будешь .

9 янв 2020 в 12:28

а если бы ему квартиры не дарили (за счёт больных детей), то так же бы говорил?