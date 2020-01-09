Депардье сказал на «Вечернем Урганте», что любит Новосибирск больше, чем Нью-Йорк (точнее показал)

У Жерара Депардье не нашлось слов, чтобы выразить, как ему нравится Новосибирск

Новосибирск возникает в программе на 16-й минуте, когда Депардье говорит Ивану Урганту, что его бесят большие города — такие как Нью-Йорк и Париж.

Французский актер во время интервью c Иваном Ургантом поделился своим мнением по целому ряду важных тем. Например, он признался, что не любит Рождество и Новый год? потому что «никогда не видел Бога», но любит праздники в принципе, потому что видит на них счастливых людей.

Новосибирск снова упомянули в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале — на этот раз поводом стало появление Жерара Депардье.

На что французский актёр с готовностью тоже поднимает вверх большой палец.

Далее Депардье рассказал, что сами американцы ему нравились с детства (когда он жил во Франции рядом с американской военной базой. — Прим. ред.) и он там мог «воровать одежду и разные вещи».



Объясняя, почему он не любит Нью-Йорк, французский актер заметил, что это город для «детей богатеньких».



— Да, я знаю, у меня там дочь учится, — скромно заметил Ургант.



— Мне не нравится менталитет американцев. Они, конечно, бойцы, но не бойцы духа, — патетически завершил Депардье.



— Вы говорите сейчас как настоящий гражданин России, — поддержал его Ургант.



В прошлый раз Новосибирск появлялся в программе Урганта совсем недавно, перед Новым годом, когда по социальным сетям разошлись фото ледяного катка у оперного театра.



У Депардье недолгая, но полная событий история взаимоотношений с Новосибирском. Он появился здесь в конце 2018 года, после чего выяснилось, что французский актер и предприниматель якобы со своими русскими партнерами планирует здесь наладить производство каких-то продуктов под своим брендом. Потом выяснилось, что Депардье получил новосибирскую прописку. Но уже летом 2019 года налоговая инспекция заблокировала его счета в двух банках. Продукты с фотографией Депардье на упаковке действительно появились в Новосибирске осенью 2019 года: это были полуфабрикаты, произведённые в Московской области.