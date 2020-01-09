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Происшествия Из аквапарка на скорой увезли подростка

«Минимум две минуты был под водой»: как спасали 16-летнего подростка в новосибирском аквапарке

Мальчик сейчас находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии

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Сердцебиение и дыхание подростка восстановилось через 4 минуты после приезда бригады скорой помощи - до этого реанимацию проводили два фельдшера, которые работали в аквапарке

Сердцебиение и дыхание подростка восстановилось через 4 минуты после приезда бригады скорой помощи - до этого реанимацию проводили два фельдшера, которые работали в аквапарке

Стали известны подробности спасения 16-летнего посетителя аквапарка «Аквамир» в Новосибирске, который 8 января застрял в джакузи и нахлебался воды. Из аквапарка подростка увезли на скорой. 

«Вытащить было трудно»

— Его рука застряла в джакузи. Вытащить было трудно. При мне мужики его тянули — не могли вытянуть. Через несколько минут отдыхающим все-таки удалось достать молодого человека из воды. И тогда уже подбежал инструктор или спасатель — в красной майке, — рассказала НГС Анастасия, которая в этот момент отдыхала в аквапарке с ребенком.

По словам девушки, бассейн был неглубоким, а подросток выглядел довольно взрослым и высоким. Он не прыгал с мостика и не нырял на глубину — «просто плавал, как все дети», а рука оказалась между прутьями случайно.

Рука застряла рядом с дном

Напротив того места, где застрял подросток, под напором воды стоял мужчина, но он и другие отдыхающие заметили мальчика лишь спустя две минуты.

— Он был без сознания, руки-ноги посинели, поэтому многие подумали, что его не удалось откачать. Я была удивлена, когда сказали, что ему завели сердце и увезли на скорой, — рассказывает Анастасия.

После приезда полиции очевидцы ожидали, что их начнут опрашивать об инциденте. Но их никто не позвал — и все разошлись.

Один из мужчин, который вытащил подростка из воды, рассказал корреспонденту НГС, что рука пострадавшего застряла рядом с дном и только втроём удалось её освободить.

«У него была клиническая смерть»

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области рассказали, что врачам скорой помощи удалось восстановить сердцебиение и дыхание у подростка ещё на месте происшествия. 

— У него была клиническая смерть. Сейчас он находится в реанимации на искусственной вентиляции лёгких в состоянии крайней степени тяжести, — рассказали в ведомстве.

По данным главного врача Новосибирской станции скорой помощи Ирины Большаковой, сердцебиение и дыхание подростка восстановилось через 4 минуты после приезда бригады - до этого реанимацию проводили два фельдшера, которые работали в аквапарке.

Корреспондент НГС отправил официальный запрос в аквапарк, с просьбой рассказать о происшествии. Оперативно получить ответ на него не удалось.

Вы были очевидцем происшествия? Знаете пострадавшего молодого человека? Вам известны дополнительные подробности случившегося? Свяжитесь с редакцией НГС через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, через почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

Инцидент в новосибирском аквапарке «Аквамир» произошел накануне вечером. Сначала в соцсетях стала распространяться информация, что в джакузи утонул мужчина — якобы он нырнул, зацепился за металлический элемент, не смог выбраться на поверхность и захлебнулся, но позже оказалось, что пострадавший — подросток.

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КОММЕНТАРИИ (3)

789456
9 янв 2020 в 13:12

Странно под водой был 16 летний подросток, а в реанимации какой то мальчик.

Фото пользователя
9 янв 2020 в 13:12

Такие пытки были в 90-ых

саша
9 янв 2020 в 13:15

а где все эти годы были спецы с СУ и Ростехнодзора??? Купались за так!!!!