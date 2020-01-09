«Минимум две минуты был под водой»: как спасали 16-летнего подростка в новосибирском аквапарке

Стали известны подробности спасения 16-летнего посетителя аквапарка «Аквамир» в Новосибирске, который 8 января застрял в джакузи и нахлебался воды. Из аквапарка подростка увезли на скорой.
«Вытащить было трудно»
— Его рука застряла в джакузи. Вытащить было трудно. При мне мужики его тянули — не могли вытянуть. Через несколько минут отдыхающим все-таки удалось достать молодого человека из воды. И тогда уже подбежал инструктор или спасатель — в красной майке, — рассказала НГС Анастасия, которая в этот момент отдыхала в аквапарке с ребенком.
По словам девушки, бассейн был неглубоким, а подросток выглядел довольно взрослым и высоким. Он не прыгал с мостика и не нырял на глубину — «просто плавал, как все дети», а рука оказалась между прутьями случайно.
Рука застряла рядом с дном
Напротив того места, где застрял подросток, под напором воды стоял мужчина, но он и другие отдыхающие заметили мальчика лишь спустя две минуты.
— Он был без сознания, руки-ноги посинели, поэтому многие подумали, что его не удалось откачать. Я была удивлена, когда сказали, что ему завели сердце и увезли на скорой, — рассказывает Анастасия.
После приезда полиции очевидцы ожидали, что их начнут опрашивать об инциденте. Но их никто не позвал — и все разошлись.
Один из мужчин, который вытащил подростка из воды, рассказал корреспонденту НГС, что рука пострадавшего застряла рядом с дном и только втроём удалось её освободить.
«У него была клиническая смерть»
В Министерстве здравоохранения Новосибирской области рассказали, что врачам скорой помощи удалось восстановить сердцебиение и дыхание у подростка ещё на месте происшествия.
— У него была клиническая смерть. Сейчас он находится в реанимации на искусственной вентиляции лёгких в состоянии крайней степени тяжести, — рассказали в ведомстве.
По данным главного врача Новосибирской станции скорой помощи Ирины Большаковой, сердцебиение и дыхание подростка восстановилось через 4 минуты после приезда бригады - до этого реанимацию проводили два фельдшера, которые работали в аквапарке.
Корреспондент НГС отправил официальный запрос в аквапарк, с просьбой рассказать о происшествии. Оперативно получить ответ на него не удалось.
Вы были очевидцем происшествия? Знаете пострадавшего молодого человека? Вам известны дополнительные подробности случившегося? Свяжитесь с редакцией НГС через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру
Инцидент в новосибирском аквапарке «Аквамир» произошел накануне вечером. Сначала в соцсетях стала распространяться информация, что в джакузи утонул мужчина — якобы он нырнул, зацепился за металлический элемент, не смог выбраться на поверхность и захлебнулся, но позже оказалось, что пострадавший — подросток.