«Минимум две минуты был под водой»: как спасали 16-летнего подростка в новосибирском аквапарке

Сердцебиение и дыхание подростка восстановилось через 4 минуты после приезда бригады скорой помощи - до этого реанимацию проводили два фельдшера, которые работали в аквапарке Фото: Александр Ощепков

Стали известны подробности спасения 16-летнего посетителя аквапарка «Аквамир» в Новосибирске, который 8 января застрял в джакузи и нахлебался воды. Из аквапарка подростка увезли на скорой.

«Вытащить было трудно» — Его рука застряла в джакузи. Вытащить было трудно. При мне мужики его тянули — не могли вытянуть. Через несколько минут отдыхающим все-таки удалось достать молодого человека из воды. И тогда уже подбежал инструктор или спасатель — в красной майке, — рассказала НГС Анастасия, которая в этот момент отдыхала в аквапарке с ребенком.



По словам девушки, бассейн был неглубоким, а подросток выглядел довольно взрослым и высоким. Он не прыгал с мостика и не нырял на глубину — «просто плавал, как все дети», а рука оказалась между прутьями случайно.

Рука застряла рядом с дном Напротив того места, где застрял подросток, под напором воды стоял мужчина, но он и другие отдыхающие заметили мальчика лишь спустя две минуты.

— Он был без сознания, руки-ноги посинели, поэтому многие подумали, что его не удалось откачать. Я была удивлена, когда сказали, что ему завели сердце и увезли на скорой, — рассказывает Анастасия. После приезда полиции очевидцы ожидали, что их начнут опрашивать об инциденте. Но их никто не позвал — и все разошлись.

Один из мужчин, который вытащил подростка из воды, рассказал корреспонденту НГС, что рука пострадавшего застряла рядом с дном и только втроём удалось её освободить. «У него была клиническая смерть» В Министерстве здравоохранения Новосибирской области рассказали, что врачам скорой помощи удалось восстановить сердцебиение и дыхание у подростка ещё на месте происшествия.