Следователи возбудили дело о гибели мужчины на пожаре в торговом центре Искитима

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело после гибели мужчины на пожаре в торговом комплексе «Центральный» в Искитиме.
— По данным следствия, 8 января 2020 года после тушения пожара, произошедшего в торговом комплексе «Центральный» в городе Искитиме в Новосибирской области, было обнаружено тело мужчины. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, — сообщили в Следственном управлении СК России по Новосибирской области.
Следователи уточнили, что уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека).
Торговый комплекс «Центральный» (местные жители называют его рынком) загорелся утром 8 января. В шестом часу вечера представители МЧС отчитались, что пожар потушен. При этом МЧС опровергало информацию о пострадавших. Но арендаторы сгоревшего торгового комплекса утверждали обратное. По их словам, во время пожара пропал один из предпринимателей.
Сегодня после сообщения следователей его супруга подтвердила корреспонденту НГС, что её муж найден мёртвым.