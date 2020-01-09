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Происшествия

Следователи возбудили дело о гибели мужчины на пожаре в торговом центре Искитима

Крупный пожар полыхал вчера в течение всего дня

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Торговый комплекс загорелся рано утром в среду, 8 января

Торговый комплекс загорелся рано утром в среду, 8 января

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело после гибели мужчины на пожаре в торговом комплексе «Центральный» в Искитиме.

— По данным следствия, 8 января 2020 года после тушения пожара, произошедшего в торговом комплексе «Центральный» в городе Искитиме в Новосибирской области, было обнаружено тело мужчины. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, — сообщили в Следственном управлении СК России по Новосибирской области.

Следователи уточнили, что уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека).

Торговый комплекс «Центральный» (местные жители называют его рынком) загорелся утром 8 января. В шестом часу вечера представители МЧС отчитались, что пожар потушен. При этом МЧС опровергало информацию о пострадавших. Но арендаторы сгоревшего торгового комплекса утверждали обратное. По их словам, во время пожара пропал один из предпринимателей

Сегодня после сообщения следователей его супруга подтвердила корреспонденту НГС, что её муж найден мёртвым.

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пожар с погибшим
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КОММЕНТАРИИ (8)

Анна
9 янв 2020 в 10:51

Искренние соболезнования семье погибшего!!! Горе........

Фото пользователя
9 янв 2020 в 10:48

область охвачена стабильностью! трава у дома!

Фото пользователя
9 янв 2020 в 10:54

Поджог?