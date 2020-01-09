Следователи возбудили дело о гибели мужчины на пожаре в торговом центре Искитима

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело после гибели мужчины на пожаре в торговом комплексе «Центральный» в Искитиме.

— По данным следствия, 8 января 2020 года после тушения пожара, произошедшего в торговом комплексе «Центральный» в городе Искитиме в Новосибирской области, было обнаружено тело мужчины. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, — сообщили в Следственном управлении СК России по Новосибирской области.



Следователи уточнили, что уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека).