Налётчик в медицинской маске напал на работницу аптеки на Богдана Хмельницкого

Сообщение о разбойном нападении в аптеке по адресу Богдана Хмельницкого, 8 поступило в службу 112 сегодня, 9 января, в 8:33. Расстроенная работница аптеки сообщила о том, что на неё напал мужчина в медицинской маске, при этом он грозил применить боевое огнестрельное оружие. По предварительным данным, после нападения налётчик скрылся с места происшествия, работница аптеки не пострадала. На месте работает полиция.

Сегодня утром в Калининском районе Новосибирска налётчик в медицинской маске напал на сотрудницу аптеки и скрылся с места происшествия.

В социальных сетях сообщают, что мужчина скрылся во дворы на улице Народной. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области пообещали прокомментировать происшествие позже.

По данным сервиса 2ГИС, в доме № 8 на Богдана Хмельницкого работает одна из аптек сети «Фармакопейка». По телефону контактного центра «Фармакопейки» корреспонденту НГС сообщили, что не располагают информацией о происшествии и что прямых контактов в этой аптеке нет.

Обновлено: В службу 112 поступила информация о том, что налётчик забрал из сейфа около 26 тысяч рублей. Это мужчина славянской внешности, у него голубые глаза, вокруг глаз – отёки. Он был одет в рыжую дублёнку.

Осенью 2019 года полицейские попросили помочь им в розыске мужчины с ножом, которого подозревают в налёте на офис по выдаче микрозаймов на Богдана Хмельницкого.



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