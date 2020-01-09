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Милота

В Новосибирском зоопарке родились два милых дикобраза с мягкими иголками

Скоро ветеринарам придётся надевать перчатки, чтобы осмотреть колючих зверьков

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Гребенчатые дикобразы рождаются уже зрячими

Гребенчатые дикобразы рождаются уже зрячими

В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило родились детёныши у гребенчатых дикобразов и чакоанских мар.

— Самка гребенчатого дикобраза стала мамой двух очаровательных малышей, — сообщили в зоопарке. 

Дикобразы появляются на свет уже зрячими и с мягкими иголками. 

— На фоне взрослых сородичей с их длинными угрожающего вида иглами детёныши кажутся безобидными и совсем неколючими. Но малыши растут быстро, и чтобы их осмотреть и взвесить, ветеринарам уже совсем скоро нужно будет надевать перчатки, — рассказали сотрудники зоопарка.

По их словам, произошло пополнение и в семейной группе чакоанских мар: там перед самым Новым годом родились сразу три детёныша. 

— Их мамы хорошо ладят между собой, не делят ни территорию, ни корм. Но каждая самка занимается только своими малышами. Детёныши всегда находятся рядом с мамами, частенько прячутся в сене. Время игр со сверстниками придет чуть позже, — пояснили в зоопарке.

Также недавно в зоопарке родились три чакоанских мары

Также недавно в зоопарке родились три чакоанских мары

Ранее из Чехии в Новосибирский зоопарк привезли трёх полярных волков — двух самок и самца. Их можно увидеть в открытых вольерах.

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Новосибирский зоопарк
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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
9 янв 2020 в 10:10

прикольные зверюги!)))

cerb
9 янв 2020 в 09:48

на фото:
каждый второй россиянин сегодня утром в офисе..