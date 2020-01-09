В Новосибирском зоопарке родились два милых дикобраза с мягкими иголками

— На фоне взрослых сородичей с их длинными угрожающего вида иглами детёныши кажутся безобидными и совсем неколючими. Но малыши растут быстро, и чтобы их осмотреть и взвесить, ветеринарам уже совсем скоро нужно будет надевать перчатки, — рассказали сотрудники зоопарка.

Дикобразы появляются на свет уже зрячими и с мягкими иголками.

По их словам, произошло пополнение и в семейной группе чакоанских мар: там перед самым Новым годом родились сразу три детёныша.

— Их мамы хорошо ладят между собой, не делят ни территорию, ни корм. Но каждая самка занимается только своими малышами. Детёныши всегда находятся рядом с мамами, частенько прячутся в сене. Время игр со сверстниками придет чуть позже, — пояснили в зоопарке.