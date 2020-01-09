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Происшествия

В Новосибирске умерла женщина, провалившаяся в яму с кипятком на Костычева

Пострадавшая скончалась в больнице, не приходя в сознание

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Пенсионерка сильно обожглась при падении в яму с кипятком возле частного дома на улице Костычева

Пенсионерка сильно обожглась при падении в яму с кипятком возле частного дома на улице Костычева

89-летняя жительница Новосибирска, упавшая в яму с горячей водой на улице Костычева, умерла в больнице спустя два месяца после несчастного случая. 

О том, что пострадавшая скончалась от ожогов в больнице 2 января, корреспонденту НГС сообщила внучка умершей.

По её словам, после несчастного случая бабушка так и не пришла в сознание. Всё время с момента падения в кипяток она находилась на искусственной вентиляции лёгких. На этой неделе состоялись похороны.

— 23 января ей 90 лет должно было быть, — добавила внучка.

2 ноября 2019 года пожилая женщина провалилась в яму с кипятком возле частного дома на улице Костычева после того, как там прорвало трубу с горячей водой. Пострадавшая получила ожоги 40% тела. Позже в мэрии рассказали, что это частные теплосети, которые принадлежат собственникам 23 домов.

После этого несчастного случая полицейские и сотрудники Следственного комитета начали проверку, которая, по словам внучки умершей, так и не закончилась возбуждением уголовного дела. 

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провалилась в кипяток
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КОММЕНТАРИИ (40)

Гость
9 янв 2020 в 09:22

это которая из за собственного любопытства за ограничение зашла?

Сидоров
9 янв 2020 в 09:20

В следственном комитете так же как и в любой прокуратуре работают слепые, глухие, немые "человеки". Впрочем как и во всей бюджетной системе, где работа стоит на последнем месте, зачем ее выполнять? ведь оклад упадет точно по времени на карту, без задержек, зачем себя напрягать.

Орхидея
9 янв 2020 в 09:26

Да какая разница чьи сети. Все произошло в городе и мэрия должна реагировать на это, а не отсиживаться.