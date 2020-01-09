В Новосибирске умерла женщина, провалившаяся в яму с кипятком на Костычева

89-летняя жительница Новосибирска, упавшая в яму с горячей водой на улице Костычева, умерла в больнице спустя два месяца после несчастного случая.
О том, что пострадавшая скончалась от ожогов в больнице 2 января, корреспонденту НГС сообщила внучка умершей.
По её словам, после несчастного случая бабушка так и не пришла в сознание. Всё время с момента падения в кипяток она находилась на искусственной вентиляции лёгких. На этой неделе состоялись похороны.
— 23 января ей 90 лет должно было быть, — добавила внучка.
2 ноября 2019 года пожилая женщина провалилась в яму с кипятком возле частного дома на улице Костычева после того, как там прорвало трубу с горячей водой. Пострадавшая получила ожоги 40% тела. Позже в мэрии рассказали, что это частные теплосети, которые принадлежат собственникам 23 домов.
После этого несчастного случая полицейские и сотрудники Следственного комитета начали проверку, которая, по словам внучки умершей, так и не закончилась возбуждением уголовного дела.