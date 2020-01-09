Новосибирцам предложили выбрать название для нового сквера в Академгородке

Власти Новосибирска предложили выбрать название для нового сквера, который планируют обустроить в Академгородке на месте пустыря на улице Демакова.

Сообщение об этом появилось накануне, 8 января, в группе муниципального проекта «Зелёный Новосибирск» в соцсети Facebook.

«Так как в этом, 2020, году мы готовы завершить разработку дизайн-проекта, то предлагаем уже сейчас определиться с наименованием сквера. Поэтому приглашаем вас к обсуждению: ждём ваши варианты наименования сквера на электронную почту проекта «Зелёный Новосибирск»: depculture54@gmail.com, или в комментариях к этому посту. Предложения вариантов наименования сквера принимаются в срок до 27 января 2020 года. Затем будет организовано голосование на муниципальном портале, после чего вопрос поступит на рассмотрение в комиссию по присвоению наименований города Новосибирска», — говорится в опубликованном посте.