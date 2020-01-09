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Город

Новосибирцам предложили выбрать название для нового сквера в Академгородке

Его разобьют в 2022 году на месте пустыря

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Пустырь на Демакова планируют превратить в красивую зелёную зону

Пустырь на Демакова планируют превратить в красивую зелёную зону

Власти Новосибирска предложили выбрать название для нового сквера, который планируют обустроить в Академгородке на месте пустыря на улице Демакова. 

Сообщение об этом появилось накануне, 8 января, в группе муниципального проекта «Зелёный Новосибирск» в соцсети Facebook.

«Так как в этом, 2020, году мы готовы завершить разработку дизайн-проекта, то предлагаем уже сейчас определиться с наименованием сквера. Поэтому приглашаем вас к обсуждению: ждём ваши варианты наименования сквера на электронную почту проекта «Зелёный Новосибирск»: depculture54@gmail.com, или в комментариях к этому посту. Предложения вариантов наименования сквера принимаются в срок до 27 января 2020 года. Затем будет организовано голосование на муниципальном портале, после чего вопрос поступит на рассмотрение в комиссию по присвоению наименований города Новосибирска», — говорится в опубликованном посте.

В конце декабря в администрации Советского района презентовали концепцию сквера на Демакова. Этот сквер вошёл в число территорий, которые планируют благоустроить в 2022 году по федеральной программе. Объём финансирования ещё не определён, но, предположительно, на благоустройство может потребоваться около 70 миллионов рублей.

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сквер на ДемаковаАкадемгородокблагоустройство
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КОММЕНТАРИИ (3)

А что нам скажет товарищ Копоть
9 янв 2020 в 08:42

Парк Локотовичёк, назовите, согласно устоявшейся местной традиции!

Ёлка
9 янв 2020 в 08:40

Сквер надо назвать народный, а то кишит в академе от сложных фамилий, а КПД народу нет.

Фото пользователя
9 янв 2020 в 08:36

сквер путина