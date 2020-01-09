Пропал один из арендаторов сгоревшего торгового центра в Искитиме

По словам арендаторов, в 22:55 здание еще горело — на снимке, который сделан в это время, виднеется пламя

Во время сильнейшего пожара в Искитиме пропал мужчина. В последний раз его видели при эвакуации из горящего здания. Сейчас родные и коллеги ничего не знают о его судьбе, на связь он не выходит. Торговый комплекс «Центральный» (местные жители называют его рынком) загорелся утром 8 января. В шестом часу вечера представители МЧС отчитались, что пожар потушен. Но жители Искитима утверждают, что это не так — в 22:55 они сняли на видео, как из под крыши здания вырывается пламя.

Помимо этого МЧС опровергло информацию о пострадавших — днем сообщалось, что трое человек надышались угарным газом и еще несколько обратились к врачам с нервным срывом. Арендаторы сгоревшего торгового комплекса говорят об обратном. По их словам, при пожаре могли быть жертвы — пропал один из предпринимателей. Они создали чат, чтобы «сделать перекличку» и убедиться, что все работники рынка успели спастись. Не откликнулся Анатолий Овчинников. Тогда арендаторы связались с его женой.