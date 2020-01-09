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Пропал один из арендаторов сгоревшего торгового центра в Искитиме

В последний раз его видели при эвакуации из горящего здания

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По словам арендаторов, в 22:55 здание еще горело — на снимке, который сделан в это время, виднеется пламя

По словам арендаторов, в 22:55 здание еще горело — на снимке, который сделан в это время, виднеется пламя

Во время сильнейшего пожара в Искитиме пропал мужчина. В последний раз его видели при эвакуации из горящего здания. Сейчас родные и коллеги ничего не знают о его судьбе, на связь он не выходит.

Торговый комплекс «Центральный» (местные жители называют его рынком) загорелся утром 8 января. В шестом часу вечера представители МЧС отчитались, что пожар потушен. Но жители Искитима утверждают, что это не так — в 22:55 они сняли на видео, как из под крыши здания вырывается пламя.

Помимо этого МЧС опровергло информацию о пострадавших — днем сообщалось, что трое человек надышались угарным газом и еще несколько обратились к врачам с нервным срывом. Арендаторы сгоревшего торгового комплекса говорят об обратном. По их словам, при пожаре могли быть жертвы — пропал один из предпринимателей. Они создали чат, чтобы «сделать перекличку» и убедиться, что все работники рынка успели спастись. Не откликнулся Анатолий Овчинников. Тогда арендаторы связались с его женой.

— Только что с супругой разговаривала, нигде не может его найти. И туда добраться не могут, потому что крыша обвалилась. То есть и его не могут найти, и как такового человека нигде нет. Там остался. Я видела, как он собирался [эвакуироваться из горящего здания], но никак не думала, что он там останется, — рассказала НГС арендатор торгового комплекса.

В МЧС не стали комментировать информацию о пропавшем во время пожара человеке, переадресовав журналиста НГС в Следственный комитет. В СК получить оперативно комментарий не удалось.

В момент возгорания вы находились в торговом центре? Или вы знаете возможную причину пожара? Напишите в редакцию НГС по WhatsApp на номер 8–982–781–74–07.

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пожарвозгорание в ТЦИскитим
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КОММЕНТАРИИ (8)

пенсионерка
9 янв 2020 в 01:41

Нам какое дело? Искитим - далеко. НГС - это новосибирский сайт.

ирина
9 янв 2020 в 01:48

вам действительно никакого дела нет, вы далеко, ваша хата с краю и хорошо , что у вас ничего не горит и никто не погиб, иногда животные бывают добрее и участливее, чем некоторые человеки

вася
9 янв 2020 в 01:59

все упыри отписались