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Политика

Трамп попросил Россию отказаться от ядерной сделки с Ираном

Президент США выступил с обращением после атаки на военные базы

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Дональд Трамп выступил с обращением после атак Ирана

Дональд Трамп выступил с обращением после атак Ирана

Президент США сегодня выступил с обращением к нации. Дональд Трамп заявил, что в результате атак Ирана не погиб ни один американец. Он также заявил, что никогда не допустит появления у Ирана ядерного оружия, и призвал Россию и другие страны поддержать его. Иран лидер США назвал крупнейшим спонсором терроризма, а убитого иранского генерала Касема Сулеймани обвинил в смерти американских солдат. Трамп также пообещал Ирану новые санкции.

— Мы послали четкий сигнал режиму Ирана: вашу кампанию по убийствам и терроризму никто не будет терпеть дальше, — заявил президент США.

Он сказал, что США сегодня сильнее, чем когда либо в истории, но подчеркнул, что не хочет использовать военную мощь Америки. Военных действий он не анонсировал и отметил, что готов принять мир.

Дональд Трамп выступил с обращением после атаки на военные базы США

Ранее сегодня, 8 января, Иран выпустил более десятка ракет по базам в Ираке, где дислоцированы американские военные. Обращение Дональда Трампа стало реакцией на атаку, которая, в свою очередь, стала ответом на убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

Сообщается, что перед обращением Дональд Трамп провел экстренное совещание с министром обороны Марком Эспером и госсекретарем Майком Помпео.

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СШАИранвойна
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КОММЕНТАРИИ (24)

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9 янв 2020 в 00:01

но причем тут Нгс и Новосибирск?

Международный обозреватель
8 янв 2020 в 23:59

Американцы молодцы, держат авторитарных выродков в ежовых руковицах, глядишь, скоро и иранцы вздохнут свободно. У несменяемых царьков всегда будет от страха мокрой задница.

Фото пользователя
9 янв 2020 в 00:04

давненько не заходил сюда, точнее, приложение «аля 21 век» пытало меня каждый день вводить логин и пароль. это жесть. поэтому, только читал и диву давался от комментариев. народ, это что за помойка?? я не понял!