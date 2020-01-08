Трамп попросил Россию отказаться от ядерной сделки с Ираном

Президент США сегодня выступил с обращением к нации. Дональд Трамп заявил, что в результате атак Ирана не погиб ни один американец. Он также заявил, что никогда не допустит появления у Ирана ядерного оружия, и призвал Россию и другие страны поддержать его. Иран лидер США назвал крупнейшим спонсором терроризма, а убитого иранского генерала Касема Сулеймани обвинил в смерти американских солдат. Трамп также пообещал Ирану новые санкции.

— Мы послали четкий сигнал режиму Ирана: вашу кампанию по убийствам и терроризму никто не будет терпеть дальше, — заявил президент США.