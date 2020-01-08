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Авиакомпания S7 Airlines планирует изменить маршрут рейса Новосибирск — Дубай

Изменения введут из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке

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Маршрут перестроят по рекомендациям Росавиации

Маршрут перестроят по рекомендациям Росавиации

Российская авиакомпания S7 Airlines учтет рекомендации Федерального агентства воздушного транспорта в планировании своих маршрутов.

Ведомство порекомендовало отказаться от перелетов над воздушным пространством Ирака, Ирана, Персидского и Османского заливов из-за существующей угрозы безопасности международных полетов гражданских воздушных судов.

Пресс-служба авиакомпании S7 сообщила РИА «Новости», что «единственный рейс, который затрагивают введённые ограничения, — Новосибирск — Дубай».

Также в компании отметили, что этот маршрут выполняется два раза в неделю. Следующий рейс запланирован на 10 января.

Сегодня, 8 января, в Иране разбился пассажирский самолет, летевший на Украину. В авиакатастрофе погибли более 160 человек — все пассажиры и члены экипажа.

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S7 AirlinesS7Самолёт
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КОММЕНТАРИИ (6)

пенсионерка
8 янв 2020 в 23:54

И кто будет ездить? Не у всех не то что на авиабилеты, даже на ОТ уже денег нет. У меня так вообще пенсия 9 с копейками.

Географ-77
9 янв 2020 в 00:03

Ну ну, а вы думаете, что в Пакистане всё спокойно?
Если так будет продолжаться, то рейсы то ОАЭ вообще отменят, а также отменят вновь планируемые до Тель-Авива.

Пеший Ход
8 янв 2020 в 23:57

Уже интересно. Вроде как на всех возможных ресурсах пихают версию про пожар и неисправность. А тут вдруг советуют не летать.
Меня терзают смутные сомнения... (с)