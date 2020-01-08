Авиакомпания S7 Airlines планирует изменить маршрут рейса Новосибирск — Дубай

Российская авиакомпания S7 Airlines учтет рекомендации Федерального агентства воздушного транспорта в планировании своих маршрутов.
Ведомство порекомендовало отказаться от перелетов над воздушным пространством Ирака, Ирана, Персидского и Османского заливов из-за существующей угрозы безопасности международных полетов гражданских воздушных судов.
Пресс-служба авиакомпании S7 сообщила РИА «Новости», что «единственный рейс, который затрагивают введённые ограничения, — Новосибирск — Дубай».
Также в компании отметили, что этот маршрут выполняется два раза в неделю. Следующий рейс запланирован на 10 января.
Сегодня, 8 января, в Иране разбился пассажирский самолет, летевший на Украину. В авиакатастрофе погибли более 160 человек — все пассажиры и члены экипажа.