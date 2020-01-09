Что случилось за каникулы: ЧП с поездом, задержание артиста НОВАТа и еще 5 важных новостей

Пропустили все новости в январские праздники и не знаете, о чем поговорить с коллегами? Сейчас мы вам всё расскажем Фото: кадр из видео на YouTube.com / читатель НГС / Vk.com

Затяжные январские каникулы подошли к концу. На этой неделе новосибирцев ждут два рабочих дня, после чего наступят очередные выходные. Если вы на праздниках редко подходили к компьютеру и совсем не следили за происходящим в городе, читайте нашу подборку самых важных новостей, которые вышли на НГС с 1 по 9 января 2020 года. Будьте в курсе!

Президент Украины вспомнил про Новосибирск Наш город Владимир Зеленский упомянул во время новогоднего обращения. В своей речи он перечислял, какими разными могут быть украинцы и что они могут много где работать. Среди иностранных мест промелькнули Италия, Крым и Новосибирск.

— Или бывший химик строит высотку в Новосибирске, — сказал в перечислении Владимир Зеленский.

Посмотреть короткое видео с его обращением можно тут. Новая версия убийства Натальи Устиновой С женщиной мог расправиться знакомый с СТО, который вызвался ей помочь с выбором автомобиля. Такую информацию НГС сообщили источники в правоохранительных органах. В день пропажи, как известно, Наталья Устинова действительно отправилась покупать подержанную машину и взяла с собой 200 тысяч рублей. Что еще выяснилось нового — рассказываем тут. Пропавшего в новогоднюю ночь нашли мертвым 19-летний новосибирец Алексей Бочкарев пропал в ночь с 31 декабря на 1 января — молодой человек ушел из гостей, больше его никто не видел. Дозвониться до него родные и близкие не смогли: его телефон сел. А через несколько дней его нашли мертвым на другом берегу Оби. ЧП с поездом Инцидент произошел на третий день нового года. Поезд-экспресс № 857 Новосибирск — Новокузнецк после отправления экстренно остановился. Пассажирам ничего не объяснили, сначала час продержали внутри поезда, а потом пересадили на другой. Некоторые из них утверждали, что видели, как у поезда отвалилось колесо. Позже представители РЖД объяснили журналисту НГС, что же на самом деле случилось с поездом.