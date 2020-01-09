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Город Обзор

Что случилось за каникулы: ЧП с поездом, задержание артиста НОВАТа и еще 5 важных новостей

Рассказываем о самом главном, что произошло в Новосибирске с 1 по 9 января

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Пропустили все новости в январские праздники и не знаете, о чем поговорить с коллегами? Сейчас мы вам всё расскажем

Пропустили все новости в январские праздники и не знаете, о чем поговорить с коллегами? Сейчас мы вам всё расскажем

Затяжные январские каникулы подошли к концу. На этой неделе новосибирцев ждут два рабочих дня, после чего наступят очередные выходные. Если вы на праздниках редко подходили к компьютеру и совсем не следили за происходящим в городе, читайте нашу подборку самых важных новостей, которые вышли на НГС с 1 по 9 января 2020 года. Будьте в курсе!

Президент Украины вспомнил про Новосибирск

Наш город Владимир Зеленский упомянул во время новогоднего обращения. В своей речи он перечислял, какими разными могут быть украинцы и что они могут много где работать. Среди иностранных мест промелькнули Италия, Крым и Новосибирск.

— Или бывший химик строит высотку в Новосибирске, — сказал в перечислении Владимир Зеленский.

Посмотреть короткое видео с его обращением можно тут.

Новая версия убийства Натальи Устиновой

С женщиной мог расправиться знакомый с СТО, который вызвался ей помочь с выбором автомобиля. Такую информацию НГС сообщили источники в правоохранительных органах. В день пропажи, как известно, Наталья Устинова действительно отправилась покупать подержанную машину и взяла с собой 200 тысяч рублей. Что еще выяснилось нового — рассказываем тут.

Пропавшего в новогоднюю ночь нашли мертвым

19-летний новосибирец Алексей Бочкарев пропал в ночь с 31 декабря на 1 января — молодой человек ушел из гостей, больше его никто не видел. Дозвониться до него родные и близкие не смогли: его телефон сел. А через несколько дней его нашли мертвым на другом берегу Оби.

ЧП с поездом

Инцидент произошел на третий день нового года. Поезд-экспресс № 857 Новосибирск — Новокузнецк после отправления экстренно остановился. Пассажирам ничего не объяснили, сначала час продержали внутри поезда, а потом пересадили на другой. Некоторые из них утверждали, что видели, как у поезда отвалилось колесо. Позже представители РЖД объяснили журналисту НГС, что же на самом деле случилось с поездом.

Задержание артиста НОВАТа

30-летнего солиста хора Оперного театра подозревают в изнасиловании 13-летней девочки. Преступление, по данным источников НГС, произошло 4 января, когда школьница находилась у него в гостях. На следующий день Следственный комитет возбудил уголовное дело. Подробности читайте тут.

Сгорел центральный рынок в Искитиме

Сильный пожар произошел в последний день каникул. Рано утром 8 января вспыхнул торговый комплекс в центре Искитима. Здание за считанные секунды охватило огнем, но посетители и сотрудники успели выбежать. Комплекс (местные называют его рынком) полыхал несколько часов. Как это было — смотрите на фото и видео.

Выиграли по миллиону в лотерее

Внезапно стали миллионерами четыре жителя Новосибирска, купившие лотерейные билеты «Русское лото» за 100 рублей. Об этом стало известно 1 января. Кто эти счастливчики (и знают ли они о своем выигрыше), до сих пор непонятно. На связь с журналистами они не вышли.

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Наталья УстиноваНОВАТИскитимУкраина
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КОММЕНТАРИИ (6)

гость
9 янв 2020 в 08:09

с удовольствием посмотрела новогоднее обращение Зеленского, хорошо поздравил, без пафоса, а еще посмотрела обращение Брежнего 79г. - прям за душу, такой он душевный, про детские садики по всей стране, новые школы и квартиры. Кстати, в 80г. мои родители получили 4-х комнатную квартиру, через год я пошла в новенькую школу рядом с домом и все это бесплатно. Ностальгия.. Кстати, обращение Путина вообще не смотрю не смотрю уже который год.

9 янв 2020 в 08:40

Выигравших такую сумму не было и нет . Очередная реклама с привлечением СМИ .Все нужные люди получат свои откаты .

Ёлка
9 янв 2020 в 08:28

Я крузак купила. Не знаю это плохая или хорошая новость.