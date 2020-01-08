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Происшествия

«Рука застряла»: очевидец ЧП в аквапарке рассказал, что на самом деле произошло с 16-летним подростком

Молодой человек застрял, когда выныривал

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Парня пытались вытащить несколько человек

Парня пытались вытащить несколько человек

Стали известны подробности инцидента в новосибирском аквапарке «Аквамир», откуда 16-летнего подростка увезли на скорой. Очевидец рассказал НГС, как все было.

— Рука этого парня застряла между трубами скамейки, которая находится вдоль бортов. Его пытались вытащить несколько человек. Сотрудник аквапарка несколько раз нырнул прежде, чем выдернули руку. Потом его вытащили на сушу, сотрудник сразу начал проводить реанимационные действия. Медик с оранжевым чемоданчиком очень долго шел. Начал обходить через все мостики, хотя по воде можно было пройти пять метров, — поделился Константин, который в этот момент находился в аквапарке неподалеку от места происшествия.

По словам очевидца, парень застрял в «ответвлении «Медленной реки», где идет бурление». На карте это место «под горкой №&nbsp;29»

По словам очевидца, парень застрял в «ответвлении «Медленной реки», где идет бурление». На карте это место «под горкой № 29»

По его словам, глубина в этом месте была около 1,2 метров. Скамейка из труб (на ней сидят посетители джакузи) располагается под водой. Молодой человек нырнул, а когда выныривал — застрял в этих трубах рукой. Расстояние между прутьями небольшое — «пройдет женская или детская рука», объясняет очевидец.

По последним данным, пострадавший молодой человек находится сейчас в больнице. По факту инцидента проводится проверка.

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аквапарк
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КОММЕНТАРИИ (3)

пенсионерка
8 янв 2020 в 23:11

Точно именно рука застряла? Впрочем, повторю, что надо в речке купаться летом, там безопасно.