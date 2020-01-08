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Происшествия

ЧП в новосибирском аквапарке: 16-летнего посетителя увезли на скорой

В соцсетях распространяют информацию, что подросток погиб. Полиция и СК опровергают это

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В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что пострадал молодой человек 16 лет

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что пострадал молодой человек 16 лет

Инцидент в новосибирском аквапарке «Аквамир» произошел в эту среду, 8 января. Сначала в соцсетях стала распространяться информация, что в джакузи утонул мужчина — якобы он нырнул, зацепился за металлический элемент, не смог выбраться на поверхность и захлебнулся. В полиции и Следственном комитете сообщили, что посетитель действительно пострадал, но остался жив и сейчас находится в больнице.

Звонок в полицию, по данным службы 112, поступил в 16:55. Очевидцы сообщили, что пострадал молодой человек.

В пресс-службе МВД по НСО информацию о его гибели не подтвердили и сообщили, что сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и медработники.

В пресс-службе регионального Следственного комитета пояснили, что посетитель аквапарка нахлебался воды.

— По факту произошедшего инцидента в аквапарке «Аквамир», в ходе которого 16-летний молодой человек нахлебался воды, проводится процессуальная проверка. Будут выяснены все обстоятельства и дана соответствующая процессуальная оценка. В настоящее время молодой человек находится в медицинском учреждении под наблюдением врачей, — прокомментировали в ведомстве.

Получить оперативно комментарий представителей аквапарка не удалось — телефоны, указанные на сайте и в соцсетях «Аквамира», не отвечают.

Вы были очевидцем происшествия? Знаете пострадавшего молодого человека? Вам известны дополнительные подробности случившегося? Свяжитесь с редакцией НГС через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру: 8 923 157–00–00, через почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

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аквапарк
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КОММЕНТАРИИ (113)

пенсионерка
8 янв 2020 в 21:13

От этих аквапарков одни проблемы. В Союзе их не было. В речке купались и все живы были. С пеленок плаванием потому что занимались. Все ведь бесплатное было.

Фото пользователя
8 янв 2020 в 21:20

Как вообще можно что-то делать(купаться, развлекаться) в условиях антисанитарии полной? При таких масштабах заведения вряд ли там соблюдают чистоту и дезинфекцию как положено...

Гость
8 янв 2020 в 21:17

Нахлебался воды в аквапарке - следственный комитет проводит проверку ! Скоро ребёнок уронит карандаш в школе - тоже проверка !