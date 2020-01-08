ЧП в новосибирском аквапарке: 16-летнего посетителя увезли на скорой

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что пострадал молодой человек 16 лет

Звонок в полицию, по данным службы 112, поступил в 16:55. Очевидцы сообщили, что пострадал молодой человек.

Инцидент в новосибирском аквапарке «Аквамир» произошел в эту среду, 8 января. Сначала в соцсетях стала распространяться информация, что в джакузи утонул мужчина — якобы он нырнул, зацепился за металлический элемент, не смог выбраться на поверхность и захлебнулся. В полиции и Следственном комитете сообщили, что посетитель действительно пострадал, но остался жив и сейчас находится в больнице.

В пресс-службе МВД по НСО информацию о его гибели не подтвердили и сообщили, что сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и медработники.



В пресс-службе регионального Следственного комитета пояснили, что посетитель аквапарка нахлебался воды.



— По факту произошедшего инцидента в аквапарке «Аквамир», в ходе которого 16-летний молодой человек нахлебался воды, проводится процессуальная проверка. Будут выяснены все обстоятельства и дана соответствующая процессуальная оценка. В настоящее время молодой человек находится в медицинском учреждении под наблюдением врачей, — прокомментировали в ведомстве.



Получить оперативно комментарий представителей аквапарка не удалось — телефоны, указанные на сайте и в соцсетях «Аквамира», не отвечают.

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