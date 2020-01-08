В Бердске исчезла 11-летняя девочка

В городе Бердск 8 января добровольцы вышли на поиски пропавшей 11-летней девочки. Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт Новосибирск», Арина Шупило 2008 года рождения утром ушла из дома по адресу ул. Бердский санаторий, д. 32 и не вернулась.

— Рост 155 сантиметров, телосложение xудощавое, цвет глаз — зелёные, волосы тёмно-русые. Была одета: пуховик тёмно-жёлтого цвета до колен с капюшоном без меховой опушки, чёрные джинсы, чёрные зимние ботинки, серые варежки, — уточнили в поисковом отряде.