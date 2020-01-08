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В Бердске исчезла 11-летняя девочка

Ребенок ушел из дома и не вернулся

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Арина Шупило 2008 года рождения

Арина Шупило 2008 года рождения

В городе Бердск 8 января добровольцы вышли на поиски пропавшей 11-летней девочки. Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт Новосибирск», Арина Шупило 2008 года рождения утром ушла из дома по адресу ул. Бердский санаторий, д. 32 и не вернулась. 

— Рост 155 сантиметров, телосложение xудощавое, цвет глаз — зелёные, волосы тёмно-русые. Была одета: пуховик тёмно-жёлтого цвета до колен с капюшоном без меховой опушки, чёрные джинсы, чёрные зимние ботинки, серые варежки, — уточнили в поисковом отряде. 

Волонтеры просят помочь в поисках добровольцев из Бердска и Академгородка, местом сбора объявлена парковка торгового центра по адресу Бердск, ул. Ясная Поляна, 16. 

Ранее в Новосибирске искали 47-летнюю Оксану Поляруш, о которой ничего не было известно с 25 декабря. 

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Розыск«Лиза Алерт»
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КОММЕНТАРИИ (3)

пенсионерка
8 янв 2020 в 18:11

Подростки часто сбегают из дома. Меня другой вопрос интересует: в Лиза Алерт все безработные? Иначе откуда у них столько времени по поиски потеряшек, большинство из которых лже-потеряшки?

Гость
8 янв 2020 в 18:24

Я все понимаю, но зачем поднимать панику раньше времени?
Девочке 11 лет, время ещё не позднее. Неужели девочка в этой семье находится под таким надзором, что уже отсутствие в несколько часов заставляет объявлять розыск?
Погода на улице отличная, скоро каникулы закончатся, вот она с подругами и развлекается последние денечки.Да накатались на горках, пошли куда нибудь типа КFC и сидят там.
Вот 100%, что часов в 8 вечера или сама придёт или её найдут.