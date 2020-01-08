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С пожаром в торговом центре Искитима справились к вечеру — огонь тушили 113 человек

Выгорели 3500 квадратных метров здания

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На месте работают 113 человек и 32 единицы техники

На месте работают 113 человек и 32 единицы техники

Пожар в торговом комплексе «Центральный» в городе Искитим потушен, спасатели разбирают завалы и заливают водой тлеющие очаги. Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области, на месте работают 113 человек и 32 единицы техники, пожару присвоен повышенный ранг сложности. 

30 человек эвакуировались сами

30 человек эвакуировались сами

— Благодаря грамотным действиям персонала торгового комплекса своевременно были эвакуированы 30 человек. Оперативные действия пожарно-спасательных расчетов позволили не допустить перехода огня на другие строения и своевременно ликвидировать возгорание», — заявил начальник ГУ МЧС РФ по Новосибирской области Виктор Орлов.

Полностью выгорели 3500 квадратных метров торгового комплекса

Полностью выгорели 3500 квадратных метров торгового комплекса

В тушении огня принимали участие пожарный поезд и аэромобильная группа. Полностью выгорели 3500 квадратных метров торгового комплекса. В управлении МЧС опровергают, что на пожаре были пострадавшие, хотя ранее сообщалось о том, что трое надышались угарным газом и еще несколько человек обратились к врачам с нервным стрессом. 

В МЧС не стали комментировать причину возгорания, отметив, что источник огня будут устанавливать дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории. До этого пользователями паблика ВК «Подслушано в Искитиме» выдвигалась версия о взорвавшейся лампочке на втором этаже, с которой и началось распространение пламени.

А вот так выглядел сегодняшний мощный пожар в Искитиме глазами очевидцев.

В момент возгорания вы находились в торговом центре? Или вы знаете возможную причину пожара? Напишите в редакцию НГС по WhatsApp на номер 8–982–781–74–07.

Подобный пожар произошел накануне, 7 января, в городе Обь — там загорелись торговые павильоны, пострадала одна женщина. 

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ПожарИскитим
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КОММЕНТАРИИ (4)

пенсионерка
8 янв 2020 в 17:53

Выражаю благодарность пожарным, настоящие герои. Хорошо, что никто не пострадал.
Бизнесменов - не жалко, потому что бизнес это всегда риски.

Фото пользователя
8 янв 2020 в 17:56

Надеюсь у бизнесменов все имущество было застраховано?