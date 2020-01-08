С пожаром в торговом центре Искитима справились к вечеру — огонь тушили 113 человек

Пожар в торговом комплексе «Центральный» в городе Искитим потушен, спасатели разбирают завалы и заливают водой тлеющие очаги. Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области, на месте работают 113 человек и 32 единицы техники, пожару присвоен повышенный ранг сложности.

— Благодаря грамотным действиям персонала торгового комплекса своевременно были эвакуированы 30 человек. Оперативные действия пожарно-спасательных расчетов позволили не допустить перехода огня на другие строения и своевременно ликвидировать возгорание», — заявил начальник ГУ МЧС РФ по Новосибирской области Виктор Орлов.

В тушении огня принимали участие пожарный поезд и аэромобильная группа. Полностью выгорели 3500 квадратных метров торгового комплекса. В управлении МЧС опровергают, что на пожаре были пострадавшие, хотя ранее сообщалось о том, что трое надышались угарным газом и еще несколько человек обратились к врачам с нервным стрессом.

В МЧС не стали комментировать причину возгорания, отметив, что источник огня будут устанавливать дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории. До этого пользователями паблика ВК «Подслушано в Искитиме» выдвигалась версия о взорвавшейся лампочке на втором этаже, с которой и началось распространение пламени.

А вот так выглядел сегодняшний мощный пожар в Искитиме глазами очевидцев.

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Подобный пожар произошел накануне, 7 января, в городе Обь — там загорелись торговые павильоны, пострадала одна женщина.

