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Зима

На Новосибирск надвигаются морозы

Температура будет снижаться до следующей недели

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Максимальное похолодание составит –19 градусов

Максимальное похолодание составит –19 градусов

В Новосибирске температура в первые рабочие дни после новогодних каникул будет понижаться — в четверг, 9 января, по данным сервиса «Яндекс.Погода», ожидается до –15 градусов днем и –17 градусов вечером. 

10 января, в пятницу, по данным «Гисметео», прогнозируется до –18 градусов и прекращение осадков. А в субботу и воскресенье температура снизится до –19 градусов. 

На следующей рабочей неделе ожидается потепление до –9 градусов днем и –14 градусов ночью. 

Ранее мы сообщали, что в рождественские праздники в Новосибирске установится аномальное тепло

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КОММЕНТАРИИ (5)

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8 янв 2020 в 17:00

Да и пофик. Лишьбэ снега не было. Заманалася я иво швырять и вытаскивать!!!😐

пенсионерка
8 янв 2020 в 17:00

Морозы не страшны если правильно одеваться.
Например, я надеваю шаль на голову, валеночки на ноги. Ватник.
И никакой мороз не страшен. За продуктами то надо ходить и в банк оплачивать за квартиру в кассе по сберкнижке.

Гость
8 янв 2020 в 17:01

Чуть- чуть зимой запахнет.
А то как не в Сибири живём.