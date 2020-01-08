На Новосибирск надвигаются морозы

В Новосибирске температура в первые рабочие дни после новогодних каникул будет понижаться — в четверг, 9 января, по данным сервиса «Яндекс.Погода», ожидается до –15 градусов днем и –17 градусов вечером.

10 января, в пятницу, по данным «Гисметео», прогнозируется до –18 градусов и прекращение осадков. А в субботу и воскресенье температура снизится до –19 градусов.

На следующей рабочей неделе ожидается потепление до –9 градусов днем и –14 градусов ночью.

Ранее мы сообщали, что в рождественские праздники в Новосибирске установится аномальное тепло.