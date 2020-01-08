Росавиация рекомендовала российским самолетам не летать над Ираном и Ираком

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на имеющуюся в распоряжении телеграмму агентства.

— В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского залива для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты, — говорится в телеграмме.

