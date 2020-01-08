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Росавиация рекомендовала российским самолетам не летать над Ираном и Ираком

Рекомендация появилась после крушения украинского «Боинга»

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Рекомендации российским авиакомпаниям выданы после авиакатастрофы в Иране

Рекомендации российским авиакомпаниям выданы после авиакатастрофы в Иране

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на имеющуюся в распоряжении телеграмму агентства.

— В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского залива для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты, — говорится в телеграмме.

Ранее стало известно, что компания Air France тоже приостановила полеты над Ираном и Ираком.

Сегодня, 8 января, в Иране разбился пассажирский самолет, летевший в Украину. В авиакатастрофе погибли более 160 человек — все пассажиры и члены экипажа. Предварительной причиной назвали техническую неисправность двигателя.

Что происходит сейчас на месте крушения «Боинга»

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авиакатастрофаИрансамолет
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КОММЕНТАРИИ (35)

На дальних подступах
8 янв 2020 в 16:34

Интересно, пушечное мясо из известной пригожинской конторы уже призывают воевать в Иран?

пенсионерка
8 янв 2020 в 16:16

Было бы на что летать. У меня пенсия 9 с копейками. На что летать?
У работающих дела не лучше обстоят.
Помню в Союзе будучи студенткой могла хоть каждый день летать, на стипендию. Билеты стоили копейки.

бабушка
8 янв 2020 в 16:16

По бабарану,все-равно денег нет у многих.