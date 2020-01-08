Девушка поставила сигнализацию на кроссовер Toyota RAV4 — после этого он сгорел

Утром в эту среду, 8 января, в Новосибирске на улице 2-й Обской загорелся кроссовер Toyota RAV4. До приезда пожарных его пытались потушить лопатами со снегом.



Очевидец запечатлел, как у Toyota RAV4 горит подкапотное пространство. На кадрах с места происшествия, которые он опубликовал на своей странице в Instagram, видно, что автомобиль находится на парковке, вокруг стоят другие машины. Тушение снегом не помогло, вскоре приехали пожарные, которые взломали капот и залили водой моторный отсек.

— Девушка просто установила сигнализацию, и она загорелась, то есть неисправность. Девушка с заявлением будет обращаться туда, где устанавливала сигнализацию, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирской области.