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Происшествия

Девушка поставила сигнализацию на кроссовер Toyota RAV4 — после этого он сгорел

Пылающий автомобиль пытались потушить лопатами со снегом

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У автомобиля горел моторный отсек

У автомобиля горел моторный отсек

Утром в эту среду, 8 января, в Новосибирске на улице 2-й Обской загорелся кроссовер Toyota RAV4. До приезда пожарных его пытались потушить лопатами со снегом. 

Очевидец запечатлел, как у Toyota RAV4 горит подкапотное пространство. На кадрах с места происшествия, которые он опубликовал на своей странице в Instagram, видно, что автомобиль находится на парковке, вокруг стоят другие машины. Тушение снегом не помогло, вскоре приехали пожарные, которые взломали капот и залили водой моторный отсек.

— Девушка просто установила сигнализацию, и она загорелась, то есть неисправность. Девушка с заявлением будет обращаться туда, где устанавливала сигнализацию, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирской области. 

В результате происшествия соседние автомобили не пострадали, а вот горевший кроссовер восстановлению вряд ли подлежит.

Сегодня же в Новосибирской области произошел другой, значительно более крупный пожар — в Искитиме сгорел торговый центр, площадь пожара составила 3 тысячи квадратных метров. 

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ПожарToyota RAV4
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КОММЕНТАРИИ (34)

Гость
8 янв 2020 в 15:38

Корыта, поганные автовёдра паркуют около подъездов. Прямо под окна. При автопрогреве автовёдра источают выхлопные газы особо вредные. Не фильтруемые ни одним фильтром.
Нормальные люди так не поступают.
😁😁😁

Гость
8 янв 2020 в 15:39

Плевать.😜😜😜😜

пенсионерка
8 янв 2020 в 15:36

Потому что автомобили надо хранить в гараже.
Если машина стояла вне гараже - то никто не посочувствует и не пожалеет.