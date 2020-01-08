«Ночные ведьмы» и «Мирное небо»: за что наградили победителей фестиваля снежных скульптур

В ХХ юбилейном фестивале снежных скульптур приняли участие 15 команд из 3 стран мира Фото: Александр Ощепков

В Первомайском сквере подвели итог XX юбилейного фестиваля снежных скульптур и наградили самые лучшие работы. Жюри оценивало технику выполнение, оригинальность и выразительность работы, а сами скульптуры простоят в центре до 31 января.



Организаторы предоставили мастерам трехметровые снежные кубы и 4 дня для создания фигур Фото: Александр Ощепков

В этом году фестиваль посвящен 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. Как и в прошлом году, новосибирцы завоевали награду за третье место с композицией «Журавли».



Новосибирцы представили на конкурсе фигуру из стаи журавлей Фото: Александр Ощепков

Второе место жюри присудило команде из Омска «Мирное небо», победителями же признали мастеров из Томска за композицию «Дед и внук. Мирное небо».



Скульптура победителей снежного фестиваля «Дед и внук. Мирное небо» Фото: Александр Ощепков

Победитель фестиваля снежных фигур Артур Шугуров рассказал, что первоначально композиция должна была выглядеть иначе, из-за погодных условий рука отпала.



В первые дни работы снег был хрупким, что осложняло процесс создания фигур. Мастеру пришлось придумать новый план Фото: Александр Ощепков

Дреды и отсутствие верхней одежды на Артуре Шугурове удивило публику. Скульптур сказал, что ходит так всю зиму Фото: Александр Ощепков

Участницу команды из Хабаровска уже второй год подряд награждают кубком мэра Новосибирска Фото: Александр Ощепков

Кубок мэра Новосибирска получили мастера из Хабаровска за скульптуру «Ночные ведьмы». — Мы выбрали самую интригующую интересную историю, которую мы когда-либо слышали, — про ночных ведьм. Речь о 46-м гвардейском авиационном полку, состоящем только из женщин: механики, пилоты и наводчицы — девушки в возрасте от 17 до 22 лет. В скульптуре мы хотели поблагодарить девушек за победу», — рассказала корреспонденту НГС капитан команды, завоевавшей кубок мэра, Екатерина Власова.



Девушки изготавливают снежные скульптуры уже 6 лет Фото: Александр Ощепков

Девушки, архитекторы по образованию, слаженно работали вдвоем над фигурой. Екатерина признались, что надежда на победу была. Мария, вторая участница команды, забрала кубок мэра города в прошлом году, но в составе другой команды.

Скульптуры можно посмотреть в Первомайском сквере между фонтаном и краеведческим музеем Фото: Александр Ощепков

Сибирский фестиваль снежных скульптур проходит в двадцатый раз подряд. Традиция проводить подобный фестиваль позаимствована у японского города-побратима Саппоро.



Участники фестиваля рассказали, что конкуренции в процессе работы между ними не было Фото: Александр Ощепков

В разные годы участниками фестиваля становились скульпторы из более 25 городов России, а также участники из Киргизии, Казахстана, Молдовы, Белоруссии и Германии.



В фестивале участвовали скульпторы из малоснежных районов, в том числе из Сочи Фото: Александр Ощепков

В прошлом году темой фестиваля стал Год театра. Первое место завоевала команда из Санкт-Петербурга, а кубок мэра получили мастера из Москвы. Новосибирцы заняли третье место со скульптурой «Арлекин».



Использовать электроинструменты, краску и электроосветительные приборы запрещено Фото: Александр Ощепков