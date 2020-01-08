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«Ночные ведьмы» и «Мирное небо»: за что наградили победителей фестиваля снежных скульптур

Главной темой новогоднего фестиваля стало 75-летие Победы — призы уедут в Хабаровск и Томск

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В ХХ юбилейном фестивале снежных скульптур приняли участие 15 команд из 3 стран мира

В ХХ юбилейном фестивале снежных скульптур приняли участие 15 команд из 3 стран мира

В Первомайском сквере подвели итог XX юбилейного фестиваля снежных скульптур и наградили самые лучшие работы. Жюри оценивало технику выполнение, оригинальность и выразительность работы, а сами скульптуры простоят в центре до 31 января. 

Организаторы предоставили мастерам трехметровые снежные кубы и 4 дня для создания фигур

Организаторы предоставили мастерам трехметровые снежные кубы и 4 дня для создания фигур

В этом году фестиваль посвящен 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. Как и в прошлом году, новосибирцы завоевали награду за третье место с композицией «Журавли».

Новосибирцы представили на конкурсе фигуру из стаи журавлей

Новосибирцы представили на конкурсе фигуру из стаи журавлей

Второе место жюри присудило команде из Омска «Мирное небо», победителями же признали мастеров из Томска за композицию «Дед и внук. Мирное небо».

Скульптура победителей снежного фестиваля «Дед и внук. Мирное небо»

Скульптура победителей снежного фестиваля «Дед и внук. Мирное небо»

Победитель фестиваля снежных фигур Артур Шугуров рассказал, что первоначально композиция должна была выглядеть иначе, из-за погодных условий рука отпала.

В первые дни работы снег был хрупким, что осложняло процесс создания фигур.&nbsp;Мастеру пришлось придумать новый план

В первые дни работы снег был хрупким, что осложняло процесс создания фигур. Мастеру пришлось придумать новый план

Дреды и отсутствие верхней одежды на Артуре Шугурове удивило публику. Скульптур сказал, что ходит так всю зиму

Дреды и отсутствие верхней одежды на Артуре Шугурове удивило публику. Скульптур сказал, что ходит так всю зиму

Участницу команды из Хабаровска уже второй год подряд награждают кубком мэра Новосибирска

Участницу команды из Хабаровска уже второй год подряд награждают кубком мэра Новосибирска

Кубок мэра Новосибирска получили мастера из Хабаровска за скульптуру «Ночные ведьмы».

— Мы выбрали самую интригующую интересную историю, которую мы когда-либо слышали, — про ночных ведьм. Речь о 46-м гвардейском авиационном полку, состоящем только из женщин: механики, пилоты и наводчицы — девушки в возрасте от 17 до 22 лет. В скульптуре мы хотели поблагодарить девушек за победу», — рассказала корреспонденту НГС капитан команды, завоевавшей кубок мэра, Екатерина Власова.

Девушки изготавливают снежные скульптуры уже 6 лет

Девушки изготавливают снежные скульптуры уже 6 лет

Девушки, архитекторы по образованию, слаженно работали вдвоем над фигурой. Екатерина признались, что надежда на победу была. Мария, вторая участница команды, забрала кубок мэра города в прошлом году, но в составе другой команды.

Скульптуры можно посмотреть в Первомайском сквере между фонтаном и краеведческим музеем

Скульптуры можно посмотреть в Первомайском сквере между фонтаном и краеведческим музеем

Сибирский фестиваль снежных скульптур проходит в двадцатый раз подряд. Традиция проводить подобный фестиваль позаимствована у японского города-побратима Саппоро.

Участники фестиваля рассказали, что конкуренции в процессе работы между ними не было

Участники фестиваля рассказали, что конкуренции в процессе работы между ними не было

В разные годы участниками фестиваля становились скульпторы из более 25 городов России, а также участники из Киргизии, Казахстана, Молдовы, Белоруссии и Германии. 

В фестивале участвовали скульпторы из малоснежных районов, в том числе из Сочи

В фестивале участвовали скульпторы из малоснежных районов, в том числе из Сочи

В прошлом году темой фестиваля стал Год театра. Первое место завоевала команда из Санкт-Петербурга, а кубок мэра получили мастера из Москвы. Новосибирцы заняли третье место со скульптурой «Арлекин».

Использовать электроинструменты, краску и электроосветительные приборы запрещено

Использовать электроинструменты, краску и электроосветительные приборы запрещено

Снежные скульптуры можно посмотреть в Первомайском сквере до конца января.

Как скульпторы работали, чтобы превратить снежный куб в фигуры, можно посмотреть в фоторепортаже НГС.

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снежные скульптурыледовый городзимние каникулы
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КОММЕНТАРИИ (25)

Гость
8 янв 2020 в 16:10

Какое счастливое лицо на фото, у Локтя.Улыбается, хлопает.
Может быть в этот момент нужно было у него спросить про заявление чиновницы Дары? Интересно, он и ей бы похлопал со счастливым лицом и улыбочкой?

пенсионерка
8 янв 2020 в 16:04

75 лет Великой Победы - для меня очень важный праздник, потому что я труженица тыла.

8 янв 2020 в 16:10

нет, фигуры в этом году слабоваты.