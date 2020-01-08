«Ночные ведьмы» и «Мирное небо»: за что наградили победителей фестиваля снежных скульптур

В Первомайском сквере подвели итог XX юбилейного фестиваля снежных скульптур и наградили самые лучшие работы. Жюри оценивало технику выполнение, оригинальность и выразительность работы, а сами скульптуры простоят в центре до 31 января.
В этом году фестиваль посвящен 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. Как и в прошлом году, новосибирцы завоевали награду за третье место с композицией «Журавли».
Второе место жюри присудило команде из Омска «Мирное небо», победителями же признали мастеров из Томска за композицию «Дед и внук. Мирное небо».
Победитель фестиваля снежных фигур Артур Шугуров рассказал, что первоначально композиция должна была выглядеть иначе, из-за погодных условий рука отпала.
Кубок мэра Новосибирска получили мастера из Хабаровска за скульптуру «Ночные ведьмы».
— Мы выбрали самую интригующую интересную историю, которую мы когда-либо слышали, — про ночных ведьм. Речь о 46-м гвардейском авиационном полку, состоящем только из женщин: механики, пилоты и наводчицы — девушки в возрасте от 17 до 22 лет. В скульптуре мы хотели поблагодарить девушек за победу», — рассказала корреспонденту НГС капитан команды, завоевавшей кубок мэра, Екатерина Власова.
Девушки, архитекторы по образованию, слаженно работали вдвоем над фигурой. Екатерина признались, что надежда на победу была. Мария, вторая участница команды, забрала кубок мэра города в прошлом году, но в составе другой команды.
Сибирский фестиваль снежных скульптур проходит в двадцатый раз подряд. Традиция проводить подобный фестиваль позаимствована у японского города-побратима Саппоро.
В разные годы участниками фестиваля становились скульпторы из более 25 городов России, а также участники из Киргизии, Казахстана, Молдовы, Белоруссии и Германии.
В прошлом году темой фестиваля стал Год театра. Первое место завоевала команда из Санкт-Петербурга, а кубок мэра получили мастера из Москвы. Новосибирцы заняли третье место со скульптурой «Арлекин».
Снежные скульптуры можно посмотреть в Первомайском сквере до конца января.
Как скульпторы работали, чтобы превратить снежный куб в фигуры, можно посмотреть в фоторепортаже НГС.