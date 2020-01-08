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Чиновница мэрии заявила, что новосибирцы воспринимают бесплатную уборку снега как данность

Горожане остались недовольны таким высказыванием. И вот почему

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Сообщение чиновницы выложила&nbsp;общественница Дарья Макарова

Сообщение чиновницы выложила общественница Дарья Макарова

Чиновница мэрии Новосибирска Дара Разживина в своем сообщении в «Фейсбуке» заявила, что мэрия многое делает для горожан бесплатно, а они воспринимают это как данность. Соответствующие скриншоты выложила общественница Дарья Макарова в группе FB «Новосибирск против!». 

Пользователи сети остались недовольны этими высказываниями

Пользователи сети остались недовольны этими высказываниями

В частности, Дара Разживина в сообщении пишет, что «мэрия делает для горожан много и совершенно бесплатно. Просто все бесплатное воспринимается нами, горожанами, как данность. В частности дороги от снега очищены, тротуары чистят, как положено, после очистки дорог».

Пользователи сети остались недовольны этими высказываниями, поскольку не видят полноценной работы по уборке города от снега. Кроме того, «бесплатная» очистка дорог частично финансируется средствами налогоплательщиков через бюджет города. 

По данным сайта мэрии Новосибирска, Дара Разживина является заместителем начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии. На предложение НГС в «Фейсбуке» прокомментировать свое высказывание Разживина не ответила. 

Накануне мы сообщали о массовых жалобах горожан на плохую уборку города от снега. И публиковали возмущенную колонку (обращение к властям) простой сибирячки. Позже еще один новосибирец записал эмоциональное обращение властям и выложил его в своем Instagram. Публикуем это видео.

Вас устраивает текущая уборка снега мэрией Новосибирска?

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    мэрия НовосибирскаПлохая уборка снега
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    КОММЕНТАРИИ (61)

    Фото пользователя
    8 янв 2020 в 14:25

    а сама Дара не хочет подработать бесплатно??...ну что бы не воспринимать свою зарплату, как данность??...какой прок от ее должности?? сдается, что это просто очередное теплое и бесполезное место, с хорошим окладом, для чьего то нужного человека...

    Фото пользователя
    8 янв 2020 в 14:26

    В принципе правильно говорит. Прогулялся сегодня по дворам. На МЖК практически все дворы почищены, на Плющихе - снег по колено. И не надо обвинять мэрию - просто разные УК тратят деньги на разные цели.

    пенсионерка
    8 янв 2020 в 14:28

    Бесплатно? да я налогами своими оплачиваю уборку снега. И да я требую, чтобы убирали хорошо.