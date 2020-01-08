В центре Искитима горит торговый комплекс, спаслись 30 человек

В Искитиме произошел крупный пожар Фото: читатель НГС

Сегодня утром, 8 января, в центре Искитима произошел крупный пожар — над городом поднялись черные клубы дыма, огнем объято все здание торгового центра (местный рынок), виден открытый огонь.



Видео: читатель НГС

— В 10:44 поступило сообщение от очевидца о возгорании в ТК «Центральный». Первые пожарно-спасательные подразделения были на месте уже через две минуты, плотное задымление на втором этаже. Здание одноэтажное с мансардным этажом. По оперативной информации, пострадавших нет. Из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек. На ликвидации пожара задействованы 34 человека и 10 единиц техники, работы продолжаются. Обстановка, в том числе площадь пожара, уточняется, — сообщили НГС в пресс-службе областного управления МЧС.



Видео: читатель НГС