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В центре Искитима горит торговый комплекс, спаслись 30 человек

Пожарные пытаются справиться с огнем

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В Искитиме произошел крупный пожар

В Искитиме произошел крупный пожар

Сегодня утром, 8 января, в центре Искитима произошел крупный пожар — над городом поднялись черные клубы дыма, огнем объято все здание торгового центра (местный рынок), виден открытый огонь.

— В 10:44 поступило сообщение от очевидца о возгорании в ТК «Центральный». Первые пожарно-спасательные подразделения были на месте уже через две минуты, плотное задымление на втором этаже. Здание одноэтажное с мансардным этажом. По оперативной информации, пострадавших нет. Из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек. На ликвидации пожара задействованы 34 человека и 10 единиц техники, работы продолжаются. Обстановка, в том числе площадь пожара, уточняется, — сообщили НГС в пресс-службе областного управления МЧС. 

На месте также работают сотрудники полиции, они оказывают содействие, организовывают оцепление.

У вас есть фото или видео с места ЧП? В момент возгорания вы находились в торговом центре? Или вы знаете возможную причину пожара? Напишите в редакцию НГС по WhatsApp на номер 8–982–781–74–07.

Подобный пожар произошел накануне, 7 января, в городе Обь — там загорелись торговые павильоны, пострадала одна женщина. 

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ПожарИскитимМЧС
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КОММЕНТАРИИ (11)

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8 янв 2020 в 12:05

Очередной самостройный сарай, не жалко

Вася
8 янв 2020 в 11:59

По виду сарай напоминает. В пожарном отношении похоже то же самое.

Кэт
8 янв 2020 в 12:09

Сарай не жалко ,людей жалко без работы останутся какое то время .