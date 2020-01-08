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Под Тегераном разбился самолет «Украинских авиалиний»: собираем информацию в режиме онлайн

На борту Boeing-737, летевшего в Киев, было 180 пассажиров

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Самолет летел из Тегерана в Киев

Самолет летел из Тегерана в Киев

В Иране разбился Boeing-737 «Украинских авиалиний», летевший из Тегерана в Киев. Авиакатастрофа произошла вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни, по предварительным данным, на борту находилось 180 человек. Причиной аварии называется техническая неисправность. Мы следим за ситуацией онлайн.

Если вам что-либо известно о пассажирах рейсах, свяжитесь с нами через мессенджеры по номеру +7 909 704–57–70.

Екатерина Бормотова

Информация о количестве пассажиров и членов экипажа разбившегося самолета постоянно меняется. Точных данных пока нет. Издание Presstv сообщает, что на борту находилось 169 человек. Издание также утверждает, что все они погибли. 

Анна ЖИЛОВА

Еще фото с места крушения.

Екатерина Бормотова

На месте крушения самолета работают спецслужбы.

Екатерина Бормотова

Иранское новостное агентства IRNA уточняет количество пассажиров и членов экипажа. Как рассказал изданию пресс-секретарь спасательных служб Ирана Моджтаба Кхаледи, на борту самолета находились 170 пассажиров.

Екатерина Бормотова

Совсем недавно, за несколько дней до Нового года, крушение самолета произошло в Казахстане. В результате него погибли 12 человек.

Екатерина Бормотова

По данным CNN, большая часть пассажиров, находившихся на борту разбившегося самолета, погибли. Об этом сообщил глава службы неотложной медицинской помощи Ирана Пирхоссейн Куливанд.

Екатерина Бормотова

Фото с места крушения

Появились первые фото с места аварии.

Екатерина Бормотова

В соцсетях появилось видео, авторы которого утверждают, что на нем зафиксировано падение самолета. Ролик снят издалека, на нем видно только падающие горящее пятно.

Мария Захарова

Фото с места крушения лайнера. Информации о выживших пока нет.

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авиакатастрофа"Украинские авиалинии"Boeing-737крушение Boeing
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КОММЕНТАРИИ (75)

Фото пользователя
8 янв 2020 в 11:35

Какое отношение это имеет к Новосибирску?Боинг, Украинские авиалинии, Тегеран ..где связь с Сибирью?

Фото пользователя
8 янв 2020 в 11:38

Народ, соблюдайте приличия. Там люди погибли.

Фото пользователя
8 янв 2020 в 11:35

180 жизней.....Это в первую очередь трагедия.