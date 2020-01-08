Под Тегераном разбился самолет «Украинских авиалиний»: собираем информацию в режиме онлайн

В Иране разбился Boeing-737 «Украинских авиалиний», летевший из Тегерана в Киев. Авиакатастрофа произошла вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни, по предварительным данным, на борту находилось 180 человек. Причиной аварии называется техническая неисправность. Мы следим за ситуацией онлайн.

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