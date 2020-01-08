Под Тегераном разбился самолет «Украинских авиалиний»: собираем информацию в режиме онлайн

Информация о количестве пассажиров и членов экипажа разбившегося самолета постоянно меняется. Точных данных пока нет. Издание Presstv сообщает, что на борту находилось 169 человек. Издание также утверждает, что все они погибли.
Еще фото с места крушения.
درخواست هلال احمر از مردم: در اطراف محل سقوط هواپیما تجمع نکنید— خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) January 8, 2020
رییس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از مردم خواست که از حضور و تجمع در اطراف محل سقوط هواپیمای اوکراینی خودداری کنند.https://t.co/qFroNGrX2s pic.twitter.com/tQs0fSQ82w
На месте крушения самолета работают спецслужбы.
Иранское новостное агентства IRNA уточняет количество пассажиров и членов экипажа. Как рассказал изданию пресс-секретарь спасательных служб Ирана Моджтаба Кхаледи, на борту самолета находились 170 пассажиров.
Совсем недавно, за несколько дней до Нового года, крушение самолета произошло в Казахстане. В результате него погибли 12 человек.
По данным CNN, большая часть пассажиров, находившихся на борту разбившегося самолета, погибли. Об этом сообщил глава службы неотложной медицинской помощи Ирана Пирхоссейн Куливанд.
Фото с места крушения
Появились первые фото с места аварии.
В соцсетях появилось видео, авторы которого утверждают, что на нем зафиксировано падение самолета. Ролик снят издалека, на нем видно только падающие горящее пятно.
Фото с места крушения лайнера. Информации о выживших пока нет.