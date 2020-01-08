Новосибирцы задержали пьяного водителя, который сбил дорожного рабочего

Сегодня утром в Новосибирске пьяный водитель Chevrolet Cruze на улице Богдана Хмельницкого сбил дорожного рабочего, после этого пытался скрыться и столкнулся с автомобилем Mazda.
— В 05:20 водитель 1977 года рождения, у которого установлено состояние алкогольного опьянения, у дома 17 по улице Богдана Хмельницкого совершил наезд на мужчину 1957 года рождения. Пострадавший с множественными переломами ребер доставлен в больницу, — рассказал инспектор отделения пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.
Как сообщается в паблике «АСТ-54», пытающегося скрыться виновника догнали и задержали очевидцы ДТП, они же вызвали оперативные службы. Сейчас против водителя Chevrolet Cruze возбуждено административное производство.
— Это гражданский долг, задерживать таких водителей. Каждый бы поступил так же, — добавил Владислав Савченков.
Накануне мы сообщали, что за праздничные дни инспекторы ГИБДД задержали 144 пьяных водителя.