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Новосибирцы задержали пьяного водителя, который сбил дорожного рабочего

Рабочий получил множественные переломы ребер

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Chevrolet Cruze сбил дорожного рабочего

Chevrolet Cruze сбил дорожного рабочего

Сегодня утром в Новосибирске пьяный водитель Chevrolet Cruze на улице Богдана Хмельницкого сбил дорожного рабочего, после этого пытался скрыться и столкнулся с автомобилем Mazda. 

— В 05:20 водитель 1977 года рождения, у которого установлено состояние алкогольного опьянения, у дома 17 по улице Богдана Хмельницкого совершил наезд на мужчину 1957 года рождения. Пострадавший с множественными переломами ребер доставлен в больницу, — рассказал инспектор отделения пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

Водитель задержан очевидцами&nbsp;

Водитель задержан очевидцами 

Как сообщается в паблике «АСТ-54», пытающегося скрыться виновника догнали и задержали очевидцы ДТП, они же вызвали оперативные службы. Сейчас против водителя Chevrolet Cruze возбуждено административное производство. 

— Это гражданский долг, задерживать таких водителей. Каждый бы поступил так же, — добавил Владислав Савченков.

Накануне мы сообщали, что за праздничные дни инспекторы ГИБДД задержали 144 пьяных водителя

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ДТПГИБДД
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КОММЕНТАРИИ (20)

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8 янв 2020 в 11:46

Рабочему 62 года. Человек должен давно на пенсии сидеть, внуков воспитывать, а он вынужден по ночам вкалывать. Куда катится страна, с таким правительством...

8 янв 2020 в 12:01

Считаю,что к пьяным за рулём надо применять самые жёсткие меры-приравнять к статьям - покушение на убийство и здоровье людей.Так же дебоширов в самолётах приравнять к терроризму.Тогда те у кого нет совести,будут,хотя бы бояться.

Фома
8 янв 2020 в 12:05

А разве так можно? Чинить не пойми кем препятствие проезду. Догонят не пойми с какой целью. Ломиться в машину не пойми зачем. Вытаскивать не пойми куда из машины. Чтой-то здеся не так?
Г-н Савченков, по-мне так, переборщил, рассуждая тут на предмет гражданского долга.