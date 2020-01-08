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Город Обзор

Безнадёга в скорой, исповедь таксиста и аляповатый Новосибирск: топ-5 авторских колонок на НГС в 2019 году

Их обсуждал весь город. Если вы пропустили — обязательно прочитайте

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В 2019-м новосибирцы что только не обсуждали: от кадровых проблем в здравоохранении до дизайн-кода города

В 2019-м новосибирцы что только не обсуждали: от кадровых проблем в здравоохранении до дизайн-кода города

Весь 2019 год мы публиковали мнения журналистов, бизнесменов, общественников и других жителей Новосибирска по самым злободневным вопросам. Некоторые материалы вызывали бурную реакцию наших читателей, набирали больше сотни тысяч просмотров и огромное количество комментариев: кто-то горячо поддерживал автора, другие выражали категорическое несогласие. Предлагаем вспомнить вместе 5 самых обсуждаемых авторских колонок.

Массовые увольнения онкологов

Осенью внимание россиян было приковано к скандалу в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н.Н. Блохина в Москве. Детские онкологи записали видеообращение, в котором рассказали о давлении руководства, непозволительно плохом состоянии палат и о невыплаченных зарплатах. Начальники центра и чиновники Минздрава обвинили высказавшихся сотрудников в нарушении врачебной этики.

Юлия Чёрная — пациентка новосибирского онкодиспансера и активистка, помогающая людям с раком, — в своей авторской колонке высказала мнение о ситуации в московском центре, возможном повторении скандала в Новосибирске и травле врачей. Прочитать можно тут.

Новосибирск как дешевая газета с объявлениями

Согласитесь, что в этом громком сравнении что-то есть?

Согласитесь, что в этом громком сравнении что-то есть?

Такое сравнение в своей авторской колонке сделал Владимир Зянкин. Откуда на улицах города безвкусные аляповатые рекламные вывески? Кто и почему придумывает именно такой дизайн? Член худсовета мэрии раскритиковал улицы Новосибирска — и рассказал, как всё исправить. С ним трудно не согласиться: почитать его мнение можно тут.

Показуха на полумарафона Раевича

В полумарафоне Раевича каждый год в сентябре участвуют тысячи бегунов. Но добровольно ли?

В полумарафоне Раевича каждый год в сентябре участвуют тысячи бегунов. Но добровольно ли?

Осенью на весь Новосибирск прогремела колонка учителя физкультуры Сергея Баталова. Он рассказал, как заставляют отправлять на забег школьников — для многих это опасно. И честно признался, что не хочет сидеть в тюрьме за чужого ребенка.

Вот выдержка из его колонки:

Даже в «застойные» брежневские годы такого массового спорта не было. Нет его и сейчас. Зато — благодаря так называемым квотам — есть иллюзия настоящей массовости и всенародного воодушевления. «Выгнали» на полумарафон Раевича 10–12 тысяч человек один раз в году, показали всей стране и руководителям региона, какая у нас в городе, оказывается, массовая до безумия легкая атлетика и... Можно почивать на лаврах до следующего года, очередного полумарафона.

Исповедь таксиста

Попробуйте угадать, сколько получает рядовой таксист в Новосибирске. Придумали сумму? А теперь почитайте колонку и узнайте ответ

Попробуйте угадать, сколько получает рядовой таксист в Новосибирске. Придумали сумму? А теперь почитайте колонку и узнайте ответ

В конце лета НГС опубликовал статью о том, как таксисты отказываются возить новосибирцев. А после — подборку комментариев водителей, в которых они объяснили, почему так происходит. Своим мнением анонимно (зато откровенно и честно) поделился и таксист Максим Б., который описал всю подноготную этого бизнеса. Он рассказал, как появились нынешние низкие цены на такси, и привел примеры заработка таксистов по 40, 70 и даже 120 тысяч рублей в месяц. Его колонку можно прочитать тут.

О безнадёге в скорой

Рабочая смена бригады скорой помощи, по словам Сергея Комлева, может длиться по 26 часов<br class="Apple-interchange-newline">

Рабочая смена бригады скорой помощи, по словам Сергея Комлева, может длиться по 26 часов

В декабре работники новосибирской скорой помощи вышли на митинг. Они были недовольны многим: и низкой зарплатой, и постоянными переработками, и нехваткой кадров. Председатель профсоюза «Действие» станции скорой медицинской помощи Сергей Комлев рассказал в своей авторской колонке на НГС о буднях скорой помощи, нехватке бригад и почему двойная ставка у фельдшеров может навредить пациентам. Это очень важный текст: почитайте его тут.

Стать автором рубрики «Мнения» может любой житель Новосибирска. У вас есть своя точка зрения на события, которые происходят в городе? Вы хотите поделиться интересной историей о жизни? Рассказать о собственном опыте? Вы можете написать или надиктовать свою авторскую колонку, связавшись с редакцией НГС по телефону +7 982 781–74–07 (можно СМС, Viber, WhatsApp, Telegram).

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КОММЕНТАРИИ (33)

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8 янв 2020 в 09:20

Новый жанр в журналистике - "Обсуждение того, что уже обсуждалось"? По второму кругу, так сказать. Предлагаю выделить для этого отдельную рубрику. Варианты названия: "Семь кругов", "Повторенье - мать Ученья", "Для тех, кто не понял с первого раза"...))

Аладин с хилка
8 янв 2020 в 09:11

Нужно бросать все проблемы и начать наводить порядок в такси. Нужно ужесточать проверки этой сферы. Нельзя допускать к работе неквалифицированных людей. Нужно уменьшать нагрузку на водителей и уменьшать их доходы. Нужно собирать страховые взносы с каждой машины и персональную ответственность с каждого хозяина машины.👍

Фыва Йцyкен
8 янв 2020 в 09:41

очередной вброс негатива на горожан от нгса, ужос-ужос, бяда, бяда. соросята и навальнята выпускайте пар в свисток