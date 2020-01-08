Безнадёга в скорой, исповедь таксиста и аляповатый Новосибирск: топ-5 авторских колонок на НГС в 2019 году

Весь 2019 год мы публиковали мнения журналистов, бизнесменов, общественников и других жителей Новосибирска по самым злободневным вопросам. Некоторые материалы вызывали бурную реакцию наших читателей, набирали больше сотни тысяч просмотров и огромное количество комментариев: кто-то горячо поддерживал автора, другие выражали категорическое несогласие. Предлагаем вспомнить вместе 5 самых обсуждаемых авторских колонок.
Массовые увольнения онкологов
Осенью внимание россиян было приковано к скандалу в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени
Юлия Чёрная — пациентка новосибирского онкодиспансера и активистка, помогающая людям с раком, — в своей авторской колонке высказала мнение о ситуации в московском центре, возможном повторении скандала в Новосибирске и травле врачей. Прочитать можно тут.
Новосибирск как дешевая газета с объявлениями
Такое сравнение в своей авторской колонке сделал Владимир Зянкин. Откуда на улицах города безвкусные аляповатые рекламные вывески? Кто и почему придумывает именно такой дизайн? Член худсовета мэрии раскритиковал улицы Новосибирска — и рассказал, как всё исправить. С ним трудно не согласиться: почитать его мнение можно тут.
Показуха на полумарафона Раевича
Осенью на весь Новосибирск прогремела колонка учителя физкультуры Сергея Баталова. Он рассказал, как заставляют отправлять на забег школьников — для многих это опасно. И честно признался, что не хочет сидеть в тюрьме за чужого ребенка.
Вот выдержка из его колонки:
Даже в «застойные» брежневские годы такого массового спорта не было. Нет его и сейчас. Зато — благодаря так называемым квотам — есть иллюзия настоящей массовости и всенародного воодушевления. «Выгнали» на полумарафон Раевича 10–12 тысяч человек один раз в году, показали всей стране и руководителям региона, какая у нас в городе, оказывается, массовая до безумия легкая атлетика и... Можно почивать на лаврах до следующего года, очередного полумарафона.
Исповедь таксиста
В конце лета НГС опубликовал статью о том, как таксисты отказываются возить новосибирцев. А после — подборку комментариев водителей, в которых они объяснили, почему так происходит. Своим мнением анонимно (зато откровенно и честно) поделился и таксист Максим Б., который описал всю подноготную этого бизнеса. Он рассказал, как появились нынешние низкие цены на такси, и привел примеры заработка таксистов по 40, 70 и даже 120 тысяч рублей в месяц. Его колонку можно прочитать тут.
О безнадёге в скорой
В декабре работники новосибирской скорой помощи вышли на митинг. Они были недовольны многим: и низкой зарплатой, и постоянными переработками, и нехваткой кадров. Председатель профсоюза «Действие» станции скорой медицинской помощи Сергей Комлев рассказал в своей авторской колонке на НГС о буднях скорой помощи, нехватке бригад и почему двойная ставка у фельдшеров может навредить пациентам. Это очень важный текст: почитайте его тут.
Стать автором рубрики «Мнения» может любой житель Новосибирска. У вас есть своя точка зрения на события, которые происходят в городе? Вы хотите поделиться интересной историей о жизни? Рассказать о собственном опыте? Вы можете написать или надиктовать свою авторскую колонку, связавшись с редакцией НГС по телефону +7 982 781–74–07 (можно СМС, Viber, WhatsApp, Telegram).