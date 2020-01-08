В центре на месте вечного котлована достроили высотку с пентхаусом за 39 млн

В центре нового маленького сквера «Альгамбра» установлено дерево — по задумке архитекторов, его форма повторяет деревья в испанском парке Альгамбра, в честь которого в начале XX века назвали городской сад, располагавшийся на этом месте Фото: Густаво Зырянов

Наклонную башню ЖК Prime House на площади Кондратюка достроили в декабре 2019 года. Разрешение на ввод дома в эксплуатацию опубликовали на сайте мэрии. Там указано, что в нём 171 квартира, 99 мест на подземной стоянке и закрытая автостоянка на 34 места. Стоимость строительства дома составила 1 млрд 176 млн рублей. Строители на своём сайте описывают 23-этажный Prime House как жилой комплекс премиум-класса на площади Кондратюка. Фактически это очень шумное место на пересечении трёх дорог — улиц Нарымской, Сибирской и Советской. В доме запроектированы квартиры свободной планировки, в том числе двухуровневые квартиры и пентхаусы. Пять первых этажей здания отводятся под офисы.

Первые пять этажей здания отведены под офисы, на высоких этажах раскинулись пентахаусы Фото: Густаво Зырянов

Самая дешевая квартира в новом ЖК на площади Кондратюка на сайте N1.ru стоит около 4,453 миллиона рублей («двушка» 42,41 квадрата), самая дорогая — 39,012 миллиона рублей. Это квартира площадью 210,53 квадратных метра на последнем этаже.

Прошлой осенью, 18 октября, рядом с ЖК Prime House открыли сквер «Альгамбра». Правда, сквером называют маленький пятачок, больше похожий на двор жилого дома. Раньше здесь находилась часть одноименного парка, где в разное время давали спектакли Мариинский театр и Петербургская Императорская опера, приезжала с гастролями Миланская опера, сюда горожане приходили послушать Петра Столыпина и Константина Бальмонта. В 30-е годы сад закрыли. Более 10 лет здесь находился вечный котлован за высоким забором. На этом месте московский девелопер обещал построить самый высокий в Новосибирске 30-этажный бизнес-центр Sibir Plaza — высотой 110 м. Завершить строительство планировалось к 2011 году, но уже в 2010-м оно остановилось, едва достигнув 2%. Мэрия пыталась вернуть участок городу для создания сквера, как это было сделано со сквером на Орджоникидзе, но не смогла.



Более 10 лет на площади Кондратюка находился вечный котлован за высоким забором. Московский девелопер обещал построить здесь первый и самый высокий в Новосибирске небоскрёб — бизнес-центр высотой 110 метров Фото: Стас Соколов