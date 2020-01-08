В центре на месте вечного котлована достроили высотку с пентхаусом за 39 млн

Наклонную башню ЖК Prime House на площади Кондратюка достроили в декабре 2019 года. Разрешение на ввод дома в эксплуатацию опубликовали на сайте мэрии. Там указано, что в нём 171 квартира, 99 мест на подземной стоянке и закрытая автостоянка на 34 места. Стоимость строительства дома составила 1 млрд 176 млн рублей.
Строители на своём сайте описывают 23-этажный Prime House как жилой комплекс премиум-класса на площади Кондратюка. Фактически это очень шумное место на пересечении трёх дорог — улиц Нарымской, Сибирской и Советской. В доме запроектированы квартиры свободной планировки, в том числе двухуровневые квартиры и пентхаусы. Пять первых этажей здания отводятся под офисы.
Самая дешевая квартира в новом ЖК на площади Кондратюка на сайте N1.ru стоит около 4,453 миллиона рублей («двушка» 42,41 квадрата), самая дорогая — 39,012 миллиона рублей. Это квартира площадью 210,53 квадратных метра на последнем этаже.
Прошлой осенью, 18 октября, рядом с ЖК Prime House открыли сквер «Альгамбра». Правда, сквером называют маленький пятачок, больше похожий на двор жилого дома. Раньше здесь находилась часть одноименного парка, где в разное время давали спектакли Мариинский театр и Петербургская Императорская опера, приезжала с гастролями Миланская опера, сюда горожане приходили послушать Петра Столыпина и Константина Бальмонта. В 30-е годы сад закрыли.
Более 10 лет здесь находился вечный котлован за высоким забором. На этом месте московский девелопер обещал построить самый высокий в Новосибирске 30-этажный бизнес-центр Sibir Plaza — высотой 110 м. Завершить строительство планировалось к 2011 году, но уже в 2010-м оно остановилось, едва достигнув 2%. Мэрия пыталась вернуть участок городу для создания сквера, как это было сделано со сквером на Орджоникидзе, но не смогла.
Позже участок перепродали — в январе 2016 года на площади Кондратюка начали строить апартаменты «Альгамбра». Обычно так делают, когда надо построить жилье на земле, для этого не предназначенной. Как правило, к домам с апартаментами предъявляются пониженные требования по обеспечению парковками и детскими площадками. Однако уже в конце 2016 года застройщик получил разрешение на реконструкцию общественного здания с административными помещениями в жилой дом и в 2017 году переделал концепцию.
Это не первый случай, когда в Новосибирске оживают проекты нулевых — в ноябре 2019 года в вечном котловане на Кирова вместо бизнес-центра и пятизвездочной гостиницы начали строить небоскребы с 200-метровыми квартирами.