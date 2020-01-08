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Недвижимость

В центре на месте вечного котлована достроили высотку с пентхаусом за 39 млн

Она выросла на месте небоскреба, который не строили 10 лет

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В центре нового маленького сквера «Альгамбра» установлено дерево — по задумке архитекторов, его форма повторяет деревья в испанском парке Альгамбра, в честь которого в начале XX века назвали городской сад, располагавшийся на этом месте

В центре нового маленького сквера «Альгамбра» установлено дерево — по задумке архитекторов, его форма повторяет деревья в испанском парке Альгамбра, в честь которого в начале XX века назвали городской сад, располагавшийся на этом месте

Наклонную башню ЖК Prime House на площади Кондратюка достроили в декабре 2019 года. Разрешение на ввод дома в эксплуатацию опубликовали на сайте мэрии. Там указано, что в нём 171 квартира, 99 мест на подземной стоянке и закрытая автостоянка на 34 места. Стоимость строительства дома составила 1 млрд 176 млн рублей.

Строители на своём сайте описывают 23-этажный Prime House как жилой комплекс премиум-класса на площади Кондратюка. Фактически это очень шумное место на пересечении трёх дорог — улиц Нарымской, Сибирской и Советской. В доме запроектированы квартиры свободной планировки, в том числе двухуровневые квартиры и пентхаусы. Пять первых этажей здания отводятся под офисы.

Первые пять этажей здания отведены под офисы, на высоких этажах раскинулись пентахаусы

Первые пять этажей здания отведены под офисы, на высоких этажах раскинулись пентахаусы

Самая дешевая квартира в новом ЖК на площади Кондратюка на сайте N1.ru стоит около 4,453 миллиона рублей («двушка» 42,41 квадрата), самая дорогая — 39,012 миллиона рублей. Это квартира площадью 210,53 квадратных метра на последнем этаже.

Прошлой осенью, 18 октября, рядом с ЖК Prime House открыли сквер «Альгамбра». Правда, сквером называют маленький пятачок, больше похожий на двор жилого дома. Раньше здесь находилась часть одноименного парка, где в разное время давали спектакли Мариинский театр и Петербургская Императорская опера, приезжала с гастролями Миланская опера, сюда горожане приходили послушать Петра Столыпина и Константина Бальмонта. В 30-е годы сад закрыли.

Более 10 лет здесь находился вечный котлован за высоким забором. На этом месте московский девелопер обещал построить самый высокий в Новосибирске 30-этажный бизнес-центр Sibir Plaza — высотой 110 м. Завершить строительство планировалось к 2011 году, но уже в 2010-м оно остановилось, едва достигнув 2%. Мэрия пыталась вернуть участок городу для создания сквера, как это было сделано со сквером на Орджоникидзе, но не смогла.

Более 10 лет на площади Кондратюка находился вечный котлован за высоким забором. Московский девелопер обещал построить здесь первый и самый высокий в Новосибирске небоскрёб — бизнес-центр высотой 110 метров

Более 10 лет на площади Кондратюка находился вечный котлован за высоким забором. Московский девелопер обещал построить здесь первый и самый высокий в Новосибирске небоскрёб — бизнес-центр высотой 110 метров

Позже участок перепродали — в январе 2016 года на площади Кондратюка начали строить апартаменты «Альгамбра». Обычно так делают, когда надо построить жилье на земле, для этого не предназначенной. Как правило, к домам с апартаментами предъявляются пониженные требования по обеспечению парковками и детскими площадками. Однако уже в конце 2016 года застройщик получил разрешение на реконструкцию общественного здания с административными помещениями в жилой дом и в 2017 году переделал концепцию.

Это не первый случай, когда в Новосибирске оживают проекты нулевых — в ноябре 2019 года в вечном котловане на Кирова вместо бизнес-центра и пятизвездочной гостиницы начали строить небоскребы с 200-метровыми квартирами.

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новостройкаАльгамбрапентхаус
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КОММЕНТАРИИ (16)

8 янв 2020 в 13:08

Что премиального в доме без территории и окружённым тремя магистралями? Построили очередной бетонный склеп без души

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8 янв 2020 в 13:08

Очередной курятник в "очень тихом" центре. Там пОнтхаус просто необходим.

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8 янв 2020 в 13:15

Хоть что-то более-менее похожее на архитектуру. Всяко лучше КМСовских обрубышей. Хотя небоскрёб был бы тут более уместен.