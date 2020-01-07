«Люди толпами ходят в темноте»: новосибирцы пожаловались на плохое освещение в Первомайском сквере

В Первомайском сквере Новосибирска горит мало фонарей. Это мешает людям ходить там в вечернее и ночное время. Об этом в редакцию сообщил читатель Антон.

— Обратите внимание на качество освещения Первомайского сквера, сегодня там люди толпами ходят в темноте, процентов 10 всего фонарей рабочих, и те светят как попало. Но всем нравится, и неподсвеченная горка, и аллеи с неубранным снегом. И в этой темноте участники конкурса снежных скульптур ваяют свои скульптуры. Есть на что посмотреть, — написал он.