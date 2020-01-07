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Город

«Люди толпами ходят в темноте»: новосибирцы пожаловались на плохое освещение в Первомайском сквере

Жители сообщили, что там горит мало фонарей

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Фонари стоят, но не светят

Фонари стоят, но не светят

В Первомайском сквере Новосибирска горит мало фонарей. Это мешает людям ходить там в вечернее и ночное время. Об этом в редакцию сообщил читатель Антон.

— Обратите внимание на качество освещения Первомайского сквера, сегодня там люди толпами ходят в темноте, процентов 10 всего фонарей рабочих, и те светят как попало. Но всем нравится, и неподсвеченная горка, и аллеи с неубранным снегом. И в этой темноте участники конкурса снежных скульптур ваяют свои скульптуры. Есть на что посмотреть, — написал он.

Лампы вдоль дороги не горят

Лампы вдоль дороги не горят

Корреспондент НГС отправила запрос в мэрию города с просьбой уточнить, планируется ли улучшить качество освещения в сквере.

Местами дорожки выглядят жутковато

Местами дорожки выглядят жутковато

На днях в Первомайском сквере мастера начали работать над созданием снежных скульптур, посвящённых Году памяти и славы в России. Награждение состоится уже завтра.

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Первомайский скверосвещение города
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КОММЕНТАРИИ (74)

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7 янв 2020 в 22:39

Ну зато у нас мэрия каток забабахала в форме знаете чего, а на лампочки, видимо, денег не хватило.

Президент
7 янв 2020 в 22:41

Скажу больше, плохое освещение на половине города!!! Городские власти в упор не признают что это проблема! Локоть, открой глаза!!!

Хенбой
7 янв 2020 в 22:43

Так там же мэрия не далеко, они что не видят чтоли что в парке темень или это норма?! Пусть у себя выкрутят пару лампочек!