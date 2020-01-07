«Она побежала наперерез»: в Октябрьском районе «Хонда» сбила пенсионерку

Водителю пришлось врезаться в сугроб Фото: читатель НГС

Утром во вторник, 7 января, в Октябрьском районе Новосибирска водитель «Хонды» сбил пенсионерку, которая пыталась перебежать дорогу вне зоны пешеходного перехода. — Мы двинулись со светофора. И всё, что я помню. Такое ощущение, что передо мной был автобус, и бабуля выбежала. То есть у меня скорость зафиксирована была 40–45 километров в час. Бабуля быстро выбегает, и я давлю на сигнал, выворачиваю руль вправо, уже наезжаю почти на сугроб. Она побежала наперерез, я ушёл вправо, там та вторая женщина стояла. Я тоже её видел. И поэтому я отправил автомобиль в эту снежную насыпь, — рассказал корреспонденту НГС водитель «Хонды» Кирилл.

По словам мужчины, он выбежал к пострадавшей женщине, а также сам вызвал экстренные службы. — Начал по телефону звонить спасателям, скорую вызвал, полицию, начал укрывать её одеялами. Она была в сознании, её увезли в сознании. Просто она говорила, что замерзает. А я не могу понять, она замерзает из-за того, что она лежит или что-то хуже. Из головы у неё немного крови текло. Я все тряпки чистые, которые у меня были, ими укрывал и ей под голову положил. Она сама позвонила сыну, — добавил Кирилл.

После оформления ДТП водитель «Хонды» отправился в больницу, куда увезли пенсионерку. Там ему сказали, что женщина находится в стабильно тяжёлом состоянии. Большей информации ему не дали, так как он не является родственником пострадавшей. — Я попросил дать мне информацию, когда её можно навестить, может, какие таблетки или фрукты нужны. Я понимаю, что я прав, не виноват в этой ситуации. Но есть ещё чисто человеческие такие моменты. Как бы ни произошло, люди есть люди. Друг другу мы должны помогать. Просто первый раз в жизни такое произошло, и я у сына не взял номер телефона, — добавил водитель.