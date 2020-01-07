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Происшествия

«Она побежала наперерез»: в Октябрьском районе «Хонда» сбила пенсионерку

Водитель иномарки рассказал, как произошла авария

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Водителю пришлось врезаться в сугроб

Водителю пришлось врезаться в сугроб

Утром во вторник, 7 января, в Октябрьском районе Новосибирска водитель «Хонды» сбил пенсионерку, которая пыталась перебежать дорогу вне зоны пешеходного перехода.

— Мы двинулись со светофора. И всё, что я помню. Такое ощущение, что передо мной был автобус, и бабуля выбежала. То есть у меня скорость зафиксирована была 40–45 километров в час. Бабуля быстро выбегает, и я давлю на сигнал, выворачиваю руль вправо, уже наезжаю почти на сугроб. Она побежала наперерез, я ушёл вправо, там та вторая женщина стояла. Я тоже её видел. И поэтому я отправил автомобиль в эту снежную насыпь, — рассказал корреспонденту НГС водитель «Хонды» Кирилл.

По словам мужчины, он выбежал к пострадавшей женщине, а также сам вызвал экстренные службы.

— Начал по телефону звонить спасателям, скорую вызвал, полицию, начал укрывать её одеялами. Она была в сознании, её увезли в сознании. Просто она говорила, что замерзает. А я не могу понять, она замерзает из-за того, что она лежит или что-то хуже. Из головы у неё немного крови текло. Я все тряпки чистые, которые у меня были, ими укрывал и ей под голову положил. Она сама позвонила сыну, — добавил Кирилл.

После оформления ДТП водитель «Хонды» отправился в больницу, куда увезли пенсионерку. Там ему сказали, что женщина находится в стабильно тяжёлом состоянии. Большей информации ему не дали, так как он не является родственником пострадавшей.

— Я попросил дать мне информацию, когда её можно навестить, может, какие таблетки или фрукты нужны. Я понимаю, что я прав, не виноват в этой ситуации. Но есть ещё чисто человеческие такие моменты. Как бы ни произошло, люди есть люди. Друг другу мы должны помогать. Просто первый раз в жизни такое произошло, и я у сына не взял номер телефона, — добавил водитель.

Кирилл отметил, что, по его мнению, причиной аварии стал проезжающий рядом «Ниссан», который начал притормаживать перед женщиной, тем самым спровоцировал её переходить дорогу.

Сообщение о ДТП напротив дома № 28 по улице Лазурной поступило в службу 112 в 10:19.

Согласно первоначальным данным, Honda CR-V сбила женщину 65 лет на вид, которая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. После ДТП пострадавшая оставалась в сознании.

В отделении пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что женщина шла вне зоны пешеходного перехода.

— Жива, увезена в больницу каретой скорой помощи, — рассказали в Госавтоинспекции, но точный диагноз пострадавшей не уточнили.

В конце декабря пешеход бросился в поток машин на Немировича-Данченко. Момент аварии попал на видео.

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дтпаварии с пешеходами
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КОММЕНТАРИИ (31)

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7 янв 2020 в 21:01

Брешет бездельник лишить пожизненно автоведроводителя за такое водительского удостоверения...

Анна
7 янв 2020 в 21:09

Постоянно! Постоянно именно пожилые люди переходят ЛЮБЫЕ дороги там, где им заблагорассудится! Понятно, что им неохота или просто тяжело идти до ближайшего светофора или перехода. Но вот так наперекор всему здравому смыслу идти, где придётся....Где разум?

7 янв 2020 в 21:01

Дура!