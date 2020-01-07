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Хоккей: «Сибирь» одержала волевую победу над «Автомобилистом» в овертайме

Игра далась новосибирцам непросто: соперники бились до последнего

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Победный гол в ворота соперников забросил нападающий «Сибири» Александр Шаров

Победный гол в ворота соперников забросил нападающий «Сибири» Александр Шаров

Сегодня, 7 января, новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над «Автомобилистом» из Екатеринбурга со счётом 4:3.

Первый период дался «Сибири» непросто: шайба влетела в ворота новосибирского клуба уже на пятой минуте игры. Спустя ещё 4 минуты «Автомобилист» удвоил преимущество: хозяева воспользовалась тем, что новосибирцы остались в меньшинстве после того, как нападающего «Сибири» Егора Миловзорова удалили с поля на две минуты за задержку соперника клюшкой. Но до конца двадцатиминутки гостям удалось полностью отыграться: на 11-й минуте большинство реализовал вернувшийся на площадку Егор Миловзоров, а на 17-й минуте гол соперникам из Екатеринбурга забил нападающий «Сибири» Виктор Комаров. В итоге на перерыв команды ушли со счётом 2:2.

Во втором периоде «Сибири» удалось оторваться от екатеринбуржцев: шайбу в ворота «Автомобилиста» на 30-й минуте забросил Юусо Пуустинеен.

Третья двадцатиминутка сложилась для гостей менее удачно. После череды удалений новосибирцы остались в меньшинстве, и «Автомобилист» сравнял счёт. 

В итоге игра перетекла в овертайм, и на 65-й минуте матча новосибирский клуб забил соперникам решающий гол.

— Шаров — автор победной шайбы! — отмечает пресс-служба ХК «Сибирь».

Ворота гостей в игре защищал Харри Сятери.

Видео: Video.khl.ru

В прошлый раз «Сибирь» и «Автомобилист» встречались 29 октября 2019 года в Новосибирске: тогда хозяевам удалось всухую обыграть гостей из Екатеринбурга

Сейчас «Сибирь» занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Следующую игру новосибирцы проведут 10 декабря у себя дома с ярославским «Локомотивом».

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ХК Сибирьхоккей
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КОММЕНТАРИИ (2)

цуке
7 янв 2020 в 21:23

Молодцы. Но очень много вопросов по игре.

Гость
7 янв 2020 в 21:23

Вот вроди бы играли норм сегодня, но дурацкие удаления, при ужасной игре в меньшинстве, ни куда не годится.