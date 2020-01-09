7-летняя девочка уехала одна: междугородний автобус забыл пассажирку на санитарной остановке

Когда пассажирка вышла из автобуса, в салоне осталась её 7-летняя сестра Фото: Анна Золотова

Водитель автобуса Новосибирск — село Северное забыл на промежуточной остановке пассажирку, которая отлучилась в туалет.

Как рассказала корреспонденту НГС мать забытой пассажирки Татьяна Бухтиярова, 3 января две её дочери — 7-летняя и 20-летняя — поехали из Новосибирска в село Северное, чтобы потом оттуда добраться до другой деревни. По дороге автобус, на котором они ехали, остановился возле кафе в районе станции Дупленская. Водитель дал пассажирам 10 минут, в течение которых они должны были вернуться в салон.



На этой остановке старшая из сестёр оставила младшую в автобусе, а сама отлучилась.

— Маленькая не захотела никуда идти, у неё было с собой что покушать, и она сидела кушала. Старшая вышла в туалет, наказала [сестре]: жди, сейчас вернусь. С её слов, когда она заходила в туалет, оттуда выходил водитель [автобуса], и она ему ещё сказала: «Дождитесь меня». Я не знаю, может быть, она задержалась больше [чем на] 10 минут, но она говорит, что нет: в это время она уложилась. Вышла — автобуса нет, — описала ситуацию Татьяна Бухтиярова.

С её слов, ещё пару минут дочь простояла в ступоре, пытаясь понять, куда же делся автобус и как он мог уехать. Телефона у девушки с собой не оказалось: он остался в салоне уехавшего автобуса вместе с другими вещами. В итоге очевидцы дали ей телефон. Девушка дозвонилась в деревню к бабушке и узнала номер её односельчанина, который ехал тем же рейсом. Потом, дозвонившись до попутчика, девушка попросила развернуть автобус, а сама побежала за ним по трассе. В итоге автобус вернулся, а его водитель, по данным Татьяны Бухтияровой, ещё и обматерил забытую пассажирку.



О случившемся мать узнала от дочерей, которые позвонили ей из поездки.

— Я просто была в шоке: как он мог уехать, не пересчитав людей? Даже не посмотрели, что ребёнок [в автобусе остался] один, — возмущается мать.

По её словам, от своей старшей дочери она знает, что младшая не успела осознать ситуацию и сильно испугаться, когда автобус уехал без сестры.

— Она сама по себе ребёнок очень тихий. Думаю, если бы даже дальше поняла, что так [случилось], она, наверное, просто сидела бы в уголочке, хныкала бы — и всё, и никому ничего не сказала бы, — полагает мать.

Она уточнила, что не знает ни госномер автобуса, ни фамилию водителя, который забыл её дочь на остановке. Но ей известно, что на маршруте работает только один перевозчик — из Северного. При этом с жалобой в саму транспортную компанию семья пока не обращалась.

На Новосибирском автовокзале, куда корреспондент НГС позвонила как пассажир, сообщили, что рейсы в Северное выполняет АТП «Северноеагротранс».

Генеральный директор этого предприятия Алексей Волошин сообщил, что ему известно о ситуации с забытой пассажиркой. По его данным, от остановки автобус отъехал в 13:28, а в 13:31 уже развернулся и в 13:36 снова забрал девушку.

— По большому счёту, конечно, это вина водителя. Недогляд. Тем более, 3 января пассажиров не так уж много, автобус более или менее свободный. Вполне можно было своих отслеживать. Понятное дело, что это вина водителя. Единственное, что радует, — что всё-таки быстро хватился и вернулся, что, кроме временных переживаний, дальнейших неудобств ни пассажирам, ни их родственникам — никому не доставил. По прибытии водитель доложился об этом инциденте. Провели с ним беседу ещё раз, обратили [на ситуацию] внимание остальных водителей, которые работают на этих рейсах, — рассказал Алексей Волошин.

При этом гендиректор усомнился в том, что опытный водитель автобуса на самом деле допустил нецензурную брань в адрес пассажирки: с работниками предприятия в своё время проводились серьёзные беседы на этот счёт. — Может быть, немножко грубо, жёстко [ответил], но вряд ли обматерил. Скорее всего, это краски на эмоциях сгущаются. Я почему-то уверен, что большой грубости не было, такого они себе не позволяют. Но дополнительный комментарий [у водителя] сейчас получить просто нет возможности — он вне зоны доступа, — уточнил Алексей Волошин.

