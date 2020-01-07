«Следующая остановка — Москва-Рижская»: новосибирцев удивило странное объявление в электричке из Черепаново

Новосибирцы столкнулись с некорректной работой электронного табло в электричке из Черепаново: на мониторе высветилось объявление о том, что пассажиров везут на станцию «Москва-Рижская».
Непривычную надпись на электронном табло в вагоне электропоезда
«Из Бердска пустили прямой экспресс до Москвы. А чё? Кто сомневался, что Бердск — столица мира?» — написала в своём посте автор видео.
Корреспонденту НГС она рассказала, что ехала из Бердска до Речного вокзала, и на протяжении всего пути на табло высвечивалась надпись об остановке в Москве. При этом дата на табло была правильной, а время — московским.
В службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги (филиал ОАО «РЖД») корреспонденту НГС пояснили, что 5 декабря на маршруте работал новый пригородный электропоезд серии ЭП2Д. Две современных электрички такого типа поступили в регион в конце декабря, сейчас их обкатывают.
— В информационно-оповестительную систему электропоездов серии ЭП2Д заводом-изготовителем штатно предустановлена информационная база Московского железнодорожного узла, поэтому при автоматическом включении информационного табло высветилась надпись «Следующая остановка — Москва-Рижская». В настоящее время ведётся настройка системы, и до её окончания информационные табло отключены. Отметим, что оповещение пассажиров производится локомотивной бригадой через громкоговорящую связь электропоезда, — сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.
НГС уже показывал, как выглядят новые электрички, которые недавно приехали из Подмосковья. В них есть мягкие кресла, современные уборные, кондиционеры и крепления для велосипедов.