«Следующая остановка — Москва-Рижская»: новосибирцев удивило странное объявление в электричке из Черепаново

На электронном табло высветилась надпись об остановке в Москве

Новосибирцы столкнулись с некорректной работой электронного табло в электричке из Черепаново: на мониторе высветилось объявление о том, что пассажиров везут на станцию «Москва-Рижская».

Непривычную надпись на электронном табло в вагоне электропоезда № 6620 Черепаново — Новосибирск-Главный пассажирка заметила вечером 5 января. Видео с неверной информацией на экране она опубликовала в своём аккаунте в Instagram.

«Из Бердска пустили прямой экспресс до Москвы. А чё? Кто сомневался, что Бердск — столица мира?» — написала в своём посте автор видео.