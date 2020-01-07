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Дороги и транспорт

«Следующая остановка — Москва-Рижская»: новосибирцев удивило странное объявление в электричке из Черепаново

Железнодорожники объяснили, почему так произошло

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На электронном табло высветилась надпись об остановке в Москве

На электронном табло высветилась надпись об остановке в Москве

Новосибирцы столкнулись с некорректной работой электронного табло в электричке из Черепаново: на мониторе высветилось объявление о том, что пассажиров везут на станцию «Москва-Рижская». 

Непривычную надпись на электронном табло в вагоне электропоезда № 6620 Черепаново — Новосибирск-Главный пассажирка заметила вечером 5 января. Видео с неверной информацией на экране она опубликовала в своём аккаунте в Instagram.

«Из Бердска пустили прямой экспресс до Москвы. А чё? Кто сомневался, что Бердск — столица мира?» — написала в своём посте автор видео.

Корреспонденту НГС она рассказала, что ехала из Бердска до Речного вокзала, и на протяжении всего пути на табло высвечивалась надпись об остановке в Москве. При этом дата на табло была правильной, а время — московским.

В службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги (филиал ОАО «РЖД») корреспонденту НГС пояснили, что 5 декабря на маршруте работал новый пригородный электропоезд серии ЭП2Д. Две современных электрички такого типа поступили в регион в конце декабря, сейчас их обкатывают. 

— В информационно-оповестительную систему электропоездов серии ЭП2Д заводом-изготовителем штатно предустановлена информационная база Московского железнодорожного узла, поэтому при автоматическом включении информационного табло высветилась надпись «Следующая остановка — Москва-Рижская». В настоящее время ведётся настройка системы, и до её окончания информационные табло отключены. Отметим, что оповещение пассажиров производится локомотивной бригадой через громкоговорящую связь электропоезда, — сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

НГС уже показывал, как выглядят новые электрички, которые недавно приехали из Подмосковья. В них есть мягкие кресла, современные уборные, кондиционеры и крепления для велосипедов. 

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электричкаЗСЖД
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КОММЕНТАРИИ (16)

Гость
7 янв 2020 в 18:35

Ну и что такого произошло, что это удостоилась целой новости? Вот уж правда, что некоторые готовы снимать каждый чих и пук, а другие аж целую статью на этом забабахать.
Вот меня удивляет, как это не записали как в некоторых маршрутах, ну например в 79 автобусе объявляют остановку Военторг, которой уже нет несколько лет.

Иван
7 янв 2020 в 18:33

Ну увидела да увидела, о чем новость? Бред.

7 янв 2020 в 18:30

Опять отходы-в доходы пустили