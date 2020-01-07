7 января вторник
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 2/10
usd 61.91
eur 69.38
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 2/10
usd 61.91
eur 69.38

Все новости

Все новости
Происшествия

На рынке под Новосибирском случился крупный пожар: пострадала женщина

Посетителям пришлось эвакуироваться из павильонов

2 012
5 Обсудить

Поделиться

Из-за пожара людей пришлось эвакуировать

Из-за пожара людей пришлось эвакуировать

На рынке в городе Обь Новосибирской области загорелись павильоны, по предварительной информации, есть пострадавшая.

Сообщение о пожаре на рынке по адресу Ломоносова, 11 поступило в службу 112 в 15:00 от оперативного дежурного подразделения «Д». 

— Пострадала женщина, — говорилось в сообщении.

Информацию о случившемся передали в пожарную службу, полицию и скорую помощь города Оби.

Паблик «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на читателя сообщает, что на территории рынка горят три павильона. Посетители эвакуированы. На месте работают 4 пожарных машины. 

Дозвониться до пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области и администрации рынка корреспонденту НГС пока не удалось. 

Если вы сделали фото пожара или вам известны подробности случившегося, пишите и звоните в нашу редакцию по телефону +7 923 157–00–00 (WhatsApp, Telegram, Viber).

Обновлено: В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что, по их данным, за территорией рынка в Оби сгорели три киоска – в пожаре никто не пострадал. 

– В 15:24 пожарные завершили работы. Площадь пожара – 20 квадратных метров, – уточнили в ведомстве.

Вечером в субботу, 4 января, в СНТ «Спутник» в Октябрьском районе Новосибирска загорелся двухэтажный садовый дом. Пожарные не смогли подъехать у нему из-за нечищеных улиц, поэтому им пришлось прокладывать магистральную линию около двух километров.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 1
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

пожар
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (5)

адепт
7 янв 2020 в 15:52

А вот нельзя в праздники работать, ибо настигнет вас, грешников, кара небесная!

Евген
7 янв 2020 в 15:47

Смысл в этих-Гигантах...Лентах Ашанах...? за теж деньги все можно купить у дома.

Психиатр
7 янв 2020 в 15:46

Вот и пришла коляда в грешную Обь...