На рынке под Новосибирском случился крупный пожар: пострадала женщина

На рынке в городе Обь Новосибирской области загорелись павильоны, по предварительной информации, есть пострадавшая.

Сообщение о пожаре на рынке по адресу Ломоносова, 11 поступило в службу 112 в 15:00 от оперативного дежурного подразделения «Д».

— Пострадала женщина, — говорилось в сообщении.

Информацию о случившемся передали в пожарную службу, полицию и скорую помощь города Оби.

Паблик «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на читателя сообщает, что на территории рынка горят три павильона. Посетители эвакуированы. На месте работают 4 пожарных машины.