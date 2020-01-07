На рынке под Новосибирском случился крупный пожар: пострадала женщина

На рынке в городе Обь Новосибирской области загорелись павильоны, по предварительной информации, есть пострадавшая.
Сообщение о пожаре на рынке по адресу Ломоносова, 11 поступило в службу 112 в 15:00 от оперативного дежурного подразделения «Д».
— Пострадала женщина, — говорилось в сообщении.
Информацию о случившемся передали в пожарную службу, полицию и скорую помощь города Оби.
Паблик «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на читателя сообщает, что на территории рынка горят три павильона. Посетители эвакуированы. На месте работают 4 пожарных машины.
Дозвониться до пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области и администрации рынка корреспонденту НГС пока не удалось.
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Обновлено: В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что, по их данным, за территорией рынка в Оби сгорели три киоска – в пожаре никто не пострадал.
– В 15:24 пожарные завершили работы. Площадь пожара – 20 квадратных метров, – уточнили в ведомстве.
Вечером в субботу, 4 января, в СНТ «Спутник» в Октябрьском районе Новосибирска загорелся двухэтажный садовый дом. Пожарные не смогли подъехать у нему из-за нечищеных улиц, поэтому им пришлось прокладывать магистральную линию около двух километров.