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Недвижимость

На скандальном участке на Гоголя построили высотку с 5-метровыми окнами

Первый застройщик получил 6 лет за махинации на 145 миллионов

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В жилом комплексе сдали первый 25-этажный дом

В жилом комплексе сдали первый 25-этажный дом

В Новосибирске достроили первую 25-этажную «свечку» жилого комплекса «Расцветай на Гоголя». Об этом сообщили на официальном сайте застройщика 30 декабря 2019 года.

Как уточнили корреспонденту НГС в компании, дом сдали с хайфлетами — так называют квартиры, которые занимают два последних этажа, в них есть антресольный уровень. Максимальная высота потолка в хайфлетах достигает 5,6 метра, а окна в них 5-метровые. Такие квартиры стоят от 8,2 до 11,78 миллиона рублей (от 91 до 138 квадратов).

Первый договор на расселение бараков, на месте которых растут новые дома, мэрия заключила в 2009 году

Первый договор на расселение бараков, на месте которых растут новые дома, мэрия заключила в 2009 году

ЖК «Расцветай на Гоголя» состоит из двух 25-этажных домов и одного дома с разноуровневыми блок-секциями. Полностью достроить жилой комплекс планируют в 2021–2022 годах.

Расселением ветхих домов занимались мэрия и предыдущий собственник земельного участка под ними — строительная компания Владислава Крючкова (построил Milk House в тихом центре и ЖК «ГринАрт» на «Березовой роще»). Впоследствии девелопер перепродал земельный участок ГК «Расцветай» с уже расселёнными бараками.

Раньше на этом месте находились ветхие дома по улице Гоголя, 205, 207, 209 и 211. Первый договор на их расселение был заключён мэрией с компанией «Олимпийский» в 2009 году — она планировала построить здесь ЖК «Три богатыря». Люди из ветхих домов жили в разваливающихся квартирах за строительным забором несколько лет и не могли добиться ни демонтажа забора, ни переселения.

Скандальный застройщик с улицы Гоголя получил 6 лет колонии за махинации с миллионами дольщиков — экс-председатель ЖСК «Три богатыря» Виктор Лучкин обманул 73 человека на сумму свыше 145 миллионов рублей.

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улица Гоголяновостройки
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КОММЕНТАРИИ (9)

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7 янв 2020 в 16:29

пора уже признать что НГС является лоббистом застройщиков. Достала реклама квартир, строек и ипотек.

Точняк
7 янв 2020 в 16:29

Мне там не жить никогда. Работаю в частной организации и директор не балует зарплатой, иногда только выдает