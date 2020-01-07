На скандальном участке на Гоголя построили высотку с 5-метровыми окнами

В жилом комплексе сдали первый 25-этажный дом Фото: Густаво Зырянов

В Новосибирске достроили первую 25-этажную «свечку» жилого комплекса «Расцветай на Гоголя». Об этом сообщили на официальном сайте застройщика 30 декабря 2019 года. Как уточнили корреспонденту НГС в компании, дом сдали с хайфлетами — так называют квартиры, которые занимают два последних этажа, в них есть антресольный уровень. Максимальная высота потолка в хайфлетах достигает 5,6 метра, а окна в них 5-метровые. Такие квартиры стоят от 8,2 до 11,78 миллиона рублей (от 91 до 138 квадратов).

Первый договор на расселение бараков, на месте которых растут новые дома, мэрия заключила в 2009 году Фото: Густаво Зырянов

ЖК «Расцветай на Гоголя» состоит из двух 25-этажных домов и одного дома с разноуровневыми блок-секциями. Полностью достроить жилой комплекс планируют в 2021–2022 годах.

