На скандальном участке на Гоголя построили высотку с 5-метровыми окнами

В Новосибирске достроили первую 25-этажную «свечку» жилого комплекса «Расцветай на Гоголя». Об этом сообщили на официальном сайте застройщика 30 декабря 2019 года.
Как уточнили корреспонденту НГС в компании, дом сдали с хайфлетами — так называют квартиры, которые занимают два последних этажа, в них есть антресольный уровень. Максимальная высота потолка в хайфлетах достигает 5,6 метра, а окна в них 5-метровые. Такие квартиры стоят от 8,2 до 11,78 миллиона рублей (от 91 до 138 квадратов).
ЖК «Расцветай на Гоголя» состоит из двух 25-этажных домов и одного дома с разноуровневыми блок-секциями. Полностью достроить жилой комплекс планируют в 2021–2022 годах.
Расселением ветхих домов занимались мэрия и предыдущий собственник земельного участка под ними — строительная компания Владислава Крючкова (построил Milk House в тихом центре и ЖК «ГринАрт» на «Березовой роще»). Впоследствии девелопер перепродал земельный участок ГК «Расцветай» с уже расселёнными бараками.
Раньше на этом месте находились ветхие дома по улице Гоголя, 205, 207, 209 и 211. Первый договор на их расселение был заключён мэрией с компанией «Олимпийский» в 2009 году — она планировала построить здесь ЖК «Три богатыря». Люди из ветхих домов жили в разваливающихся квартирах за строительным забором несколько лет и не могли добиться ни демонтажа забора, ни переселения.
Скандальный застройщик с улицы Гоголя получил 6 лет колонии за махинации с миллионами дольщиков — экс-председатель ЖСК «Три богатыря» Виктор Лучкин обманул 73 человека на сумму свыше 145 миллионов рублей.