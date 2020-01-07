Утонули в мусоре: новосибирцы продолжают жаловаться на горы отходов во дворах

Одна из наших читательниц на протяжении всех новогодних каникул присылает в редакционный Instagram пейзажи с мусорными контейнерами, установленными возле дома № 8 на улице Сибиряков-Гвардейцев.

В субботу, 4 января, из её окна открывался, например, такой вид

Не изменилось ничего и на следующий день

После этого двор стал выглядеть значительно чище

Хотя небольшая гора мусора рядом с баками всё-таки осталась

— У нас ещё за домом стоят контейнеры — так там, кажется, даже не убирали, — добавила та же читательница.