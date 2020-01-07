Утонули в мусоре: новосибирцы продолжают жаловаться на горы отходов во дворах

В новогоднем Новосибирске продолжается мусорный коллапс: коммунальщики пытаются исправить ситуацию.
Одна из наших читательниц на протяжении всех новогодних каникул присылает в редакционный Instagram пейзажи с мусорными контейнерами, установленными возле дома
— У нас ещё за домом стоят контейнеры — так там, кажется, даже не убирали, — добавила та же читательница.
А это сегодняшняя фотография из двора дома
«Такие кучи около каждого подъезда. Дворники работают исправно, ежедневно упаковывают мусор, а вот ответственная компания последний раз осуществила вывоз 31 декабря 2019 года. К слову, счета на оплату услуг от "Экологии-Новосибирск" жильцы уже получили», — написала в редакцию автор этого фото.
Новогодние праздники каждый год оборачиваются коллапсом для мусорных операторов — утром 1 января большинство контейнеров оказались переполненными. Власти Новосибирской области пообещали решить проблему вывоза мусора, но жалобы от горожан продолжили поступать и на этой неделе. После выхода очередной публикации на эту тему с редакцией НГС связался представитель одной из компаний, которая занимается вывозом мусора. Он назвал 7 причин мусорного коллапса.