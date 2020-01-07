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Город Мусорный апокалипсис

Утонули в мусоре: новосибирцы продолжают жаловаться на горы отходов во дворах

Коммунальщики пытаются справиться с мусорным коллапсом — получается не везде

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Горы мусора свалены и возле дома <nobr class="_">№ 87</nobr> на Красном проспекте

Горы мусора свалены и возле дома № 87 на Красном проспекте

В новогоднем Новосибирске продолжается мусорный коллапс: коммунальщики пытаются исправить ситуацию.

Одна из наших читательниц на протяжении всех новогодних каникул присылает в редакционный Instagram пейзажи с мусорными контейнерами, установленными возле дома № 8 на улице Сибиряков-Гвардейцев. 

В субботу, 4 января, из её окна открывался, например, такой вид

В субботу, 4 января, из её окна открывался, например, такой вид

Не изменилось ничего и на следующий день

Не изменилось ничего и на следующий день

Прошли ещё сутки (найдите 10 отличий!)<br>

Прошли ещё сутки (найдите 10 отличий!)

Сегодня утром приехал мусоровоз, он забрал большую часть отходов

Сегодня утром приехал мусоровоз, он забрал большую часть отходов

После этого двор стал выглядеть значительно чище

После этого двор стал выглядеть значительно чище

Хотя небольшая гора мусора рядом с баками всё-таки осталась

Хотя небольшая гора мусора рядом с баками всё-таки осталась

— У нас ещё за домом стоят контейнеры — так там, кажется, даже не убирали, — добавила та же читательница.

А это сегодняшняя фотография из двора дома № 87 на Красном проспекте:

Аккуратно сложенные мешки с мусором лежат недалеко от входов в подъезды

Аккуратно сложенные мешки с мусором лежат недалеко от входов в подъезды

«Такие кучи около каждого подъезда. Дворники работают исправно, ежедневно упаковывают мусор, а вот ответственная компания последний раз осуществила вывоз 31 декабря 2019 года. К слову, счета на оплату услуг от "Экологии-Новосибирск" жильцы уже получили», — написала в редакцию автор этого фото.

Новогодние праздники каждый год оборачиваются коллапсом для мусорных операторов — утром 1 января большинство контейнеров оказались переполненными. Власти Новосибирской области пообещали решить проблему вывоза мусора, но жалобы от горожан продолжили поступать и на этой неделе. После выхода очередной публикации на эту тему с редакцией НГС связался представитель одной из компаний, которая занимается вывозом мусора. Он назвал 7 причин мусорного коллапса.

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мусорный коллапс
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КОММЕНТАРИИ (27)

Самсон
7 янв 2020 в 17:06

Люди странные такие, сами ведут себя словно порося и жалуются.

Карузо
7 янв 2020 в 17:20

Спасибо ЛОКТЮ и Терешковой за такое новогоднее украшение города!
Никогда ещё такого не было!

Фото пользователя
7 янв 2020 в 17:05

Ну убирают же, везде убирают. Больше писать чтоли не о чем?! Сейчас будут одну и туже тему мусолить.