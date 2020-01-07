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Развлечения

Постапокалипсис на Обском море: новосибирцы на 4 минуты превратили водохранилище в место, разрушенное войной

Дикие пустынные берега и мутная вода стали декорациями для нового клипа рок-группы Sturmmann — показываем его

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Примерно так выглядит постапокалипсис по версии новосибирских музыкантов

Примерно так выглядит постапокалипсис по версии новосибирских музыкантов

В пятницу, 3 января, новосибирская рок-группа Sturmmann показала своим фанатам новое видео на сингл «Raketen». По словам музыкантов, съемки отняли у них много времени и сил. Как всё происходило, о чем клип и почему для съемок выбрали именно Обское море — участники группы рассказали НГС.

Место съемок, признаются музыканты, они выбрали сразу. Пляж Обского моря находится недалеко от места, где они живут, поэтому привезти туда музыкальное оборудование было несложно. К тому же, оно идеально подошло для сюжета клипа. По словам ребят, дикие пустынные берега и мутная вода Новосибирского водохранилища — идеальная иллюстрация для постапокалипсиса. Оставалось лишь верно выбрать ракурс съемки.

— Посыл песни навеян атмосферой современных политических событий. Страны вновь начинают мериться своей военной мощью, на которую они тратят столько ресурсов, что можно было бы уже всех на Марс перевезти, образно говоря, — говорит бас-гитарист группы Игорь Меркурьев.

Раньше группа уже снимала клип на Обском море про потерявшихся полярников. Правда, тогда оно сыграло роль холодной полярной пустыни

Раньше группа уже снимала клип на Обском море про потерявшихся полярников. Правда, тогда оно сыграло роль холодной полярной пустыни

В общей сложности на съёмки нового клипа группа Sturmmann потратила почти девять месяцев

В общей сложности на съёмки нового клипа группа Sturmmann потратила почти девять месяцев

Группа исполняет песни на немецком языке&nbsp;

Группа исполняет песни на немецком языке 

В декабре прошлого года новосибирская группа «Группа НСК» записала альбом про город. В него вошли песни о трамвае № 13, бабушке-байкере с Затулинки, ржавом мангале на Обском море и группе граффитистов.

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новосибирские музыкантыОбское мореполитика
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КОММЕНТАРИИ (5)

color
7 янв 2020 в 14:15

Мериться или меряться военной мощью? Ау, редактор.

7 янв 2020 в 14:49

Если их не остановят соответствующие ОРГАНЫ, эти "таланты" превратят в ПОПАКОЛИПСИС жизнь всех нормальных людей.

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7 янв 2020 в 15:04

Это чо за недоРаммштейн???Уровень самолеятельности.