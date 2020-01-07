Постапокалипсис на Обском море: новосибирцы на 4 минуты превратили водохранилище в место, разрушенное войной

Примерно так выглядит постапокалипсис по версии новосибирских музыкантов Фото: кадр из клипа

В пятницу, 3 января, новосибирская рок-группа Sturmmann показала своим фанатам новое видео на сингл «Raketen». По словам музыкантов, съемки отняли у них много времени и сил. Как всё происходило, о чем клип и почему для съемок выбрали именно Обское море — участники группы рассказали НГС.



Место съемок, признаются музыканты, они выбрали сразу. Пляж Обского моря находится недалеко от места, где они живут, поэтому привезти туда музыкальное оборудование было несложно. К тому же, оно идеально подошло для сюжета клипа. По словам ребят, дикие пустынные берега и мутная вода Новосибирского водохранилища — идеальная иллюстрация для постапокалипсиса. Оставалось лишь верно выбрать ракурс съемки.

— Посыл песни навеян атмосферой современных политических событий. Страны вновь начинают мериться своей военной мощью, на которую они тратят столько ресурсов, что можно было бы уже всех на Марс перевезти, образно говоря, — говорит бас-гитарист группы Игорь Меркурьев.

Раньше группа уже снимала клип на Обском море про потерявшихся полярников. Правда, тогда оно сыграло роль холодной полярной пустыни Фото: vk.com/sturmmannnn



В общей сложности на съёмки нового клипа группа Sturmmann потратила почти девять месяцев Фото: vk.com/sturmmannnn

Группа исполняет песни на немецком языке Фото: vk.com/sturmmannnn